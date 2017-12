Evropský úřad pro boj proti podvodům ukončil začátkem prosince vyšetřování dotační kauzy Čapí hnízdo. Svá zjištění a doporučení zaslal Evropské komisi a českým úřadům. "OLAF případ uzavřel s doporučeními pro Evropskou komisi a kompetentní justiční úřady v České republice," řekla mluvčí OLAF Silvana Enculescu.

"Vzhledem k tomu, že sledování těchto doporučení je nyní v pravomoci dotčených orgánů a že tyto procesy podléhají správnímu a soudnímu tajemství, OLAF se v této fázi nebude k této záležitosti dále vyjadřovat," dodala Enculescu s tím, že případ nebudou dále komentovat.

Na to, že bylo vyšetřování ukončeno, upozornil jako první server Forum24.

Evropská komise zatím oficiálně dokument nedostala. "Doporučení od OLAF k tomuto případu jsme zatím neobdrželi. Jakmile se tak stane, pečlivě ho prostudujeme a vyhodnotíme," reagovala na dotazy mluvčí českého zastoupení Evropské komise Karolína Kottová.

Až komise dokument dostane, bude ho nejprve analyzovat, což potrvá několik dní. Potom se s výsledky bude moci seznámit veřejnost.

Závěry úřadu nemá k dispozici ani ministerstvo financí. "Mluvila jsem se všemi náměstky a dokumenty k nám na ministerstvo nepřišly," řekla ministryně financí Alena Schillerová.

Dokumenty zatím nedorazily ani na ministerstvo spravedlnosti, Nejvyšší státní zastupitelství, ani na Městské státní zastupitelství v Praze.

V souvislosti s kauzou Čapí hnízdo má problémy premiér Andrej Babiš a jeho nejbližší spolupracovník v hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Oba minulá Poslanecká sněmovna vydala k trestnímu stíhání v minulém volebním období a vyšetřovatelé požádali o jejich vydání i nový sbor zákonodárců.

Babiše policie podle žádosti o vydání podezírá z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, podle vyšetřovatelů údajný podvod řídil. Faltýnek se podle policie dopustil dotačního podvodu. Babiš i Faltýnek kauzu označují za účelovou.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod.

Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, a ta tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.