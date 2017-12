Lidi nejsou a na nedostatkovém "zboží" se snaží vydělat i různí podvodníci. Kupříkladu jedna agentura práce půl roku vykazovala v přiznání k dani z přidané hodnoty služby, které nedodávala. Každý měsíc si neoprávněně nárokovala odpočet čtyři miliony korun. Podvod odhalila finanční správa, během letošního a loňského roku dostihla více než 150 pracovních agentur.

"U zhruba šesti procent ze všech registrovaných agentur práce bylo zjištěno riziko možného krácení DPH. Ale nejde jen o agentury, riziková je celá oblast poskytování pracovní síly," tvrdí mluvčí finanční správy Petra Petlachová. Jak uvedla, zmíněným zhruba 150 agenturám berní úřady doměřily DPH v řádu desítek milionů korun. "Řada dalších daňových řízení stále probíhá," dodala Petlachová.

Zvlášť upozornila na případ, kdy kontroloři odhalili rozsáhlý organizovaný řetězec, složený z celé sítě agentur práce, od nichž pracovní sílu odebíralo široké spektrum firem. "Tento řetězec využíval i fiktivních vstupů u agentur, aby snížil jejich náklady a umožnil nabízet na trhu pracovníky levněji než konkurence," doplnila mluvčí.

Nemusí jít ani o složitý nepřehledný řetězec. Kupříkladu slovenská agentura dodá pracovníky české agentuře, ta je následně přeprodá jiné, která lidi umístí do továrny. První článek přitom neodvede DPH, a tak dochází k daňovým únikům. Finanční správa ovšem může chtít doplatit daň po firmách, které využívají služeb těchto agentur. Na nich jsou z velké míry závislé nadnárodní společnosti, které mají fabriky v průmyslových zónách, či mezinárodní firmy v logistických centrech.

"Pro firmy je to problém. Pokud nebudou schopny prokázat, že byly maximálně obezřetné, aby se nezapletly do podvodného řetězce, správce daně bude chtít doplatit DPH po nich," říká bývalý šéf finanční správy a nyní daňový expert společnosti Apogeo Jiří Žežulka. Firmám doporučuje, aby místo pracovní agentuře hradily DPH přímo finančnímu úřadu. "Moji klienti si to již dávají do smlouvy," podotýká Žežulka. Doufá přitom, že daňová správa si zaplacení daně za dodavatele pracovní síly nevyloží jako signál, aby dotyčné firmy začala prošetřovat. Toho se obávají někteří daňoví poradci.

Podle advokátky kanceláře Ambruz & Dark Deloitte Legal Jiřiny Procházkové by se finanční správa měla nejdříve snažit vybrat daň od toho, kdo ji neodvedl. "Ale stává se, že zavolá úřednice a řekne, že váš dodavatel neodvedl DPH a vy za něj ručíte. Sice to nemáte ošetřené ve smlouvě, daň ale za údajného dlužníka raději zaplatíte, abyste se nedostal do problémů. Nakonec se může stát, že zaplatíte DPH dvakrát. Jednou správci daně a jednou svému dodavateli na základě smlouvy," říká Procházková. Připomíná, že pro firmy není vůbec snadné rozpoznat, zda se agentura účastní daňových podvodů.

Generální finanční ředitelství (GFŘ) letos v létě upozornilo podnikatele, že v oblasti poskytování pracovní síly zaznamenalo časté podvody na DPH. Zmínilo patnáct okolností, které by měly firmy poptávající pracovníky varovat. Kupříkladu je-li agentura bez historie, se sídlem v tzv. office house, bez funkčních webových stránek či nabízející služby neobvykle levně. "Samy o sobě nejsou tyto okolnosti většinou nezákonné, avšak v souhrnu mohou svědčit o tom, že obchodní transakce je zatížena podvodem na DPH," uvedl šéf sekce výkonu a metodiky GFŘ Jiří Fojtík. Zdůraznil, že podnikatelé jsou povinni přijmout dostatečná opatření, aby předešli zapletení do podvodného řetězce.

Podle Žežulky jde o další situaci, kdy stát přenáší povinnost na podnikatele. "Tady alespoň vydala finanční správa varování," přivítal. K současnému přístupu, kdy stát po podnikatelích vyžaduje, aby pátrali po podezřelých osobách, má výhrady i Hospodářská komora.

"Podvodník způsobí výpadek rozpočtových příjmů, ale stát se hojí na někom jiném," poukazuje za komoru Ladislav Minčič. Chápe, že služby agentur práce jsou leckdy nenahraditelné. "Měly by ale sloužit pro zajištění lidí na sezonní špičky, ne aby si firmy takto soustavně obstarávaly téměř celé lidské zdroje," rozlišuje Minčič. Současně vnímá, že vysoké odvody na sociální a zdravotní pojištění, ve kterém Česko patří mezi špičku mezi zeměmi OECD, nutí firmy hledat alternativní řešení.

"Platíme dostatečně vysoké daně, aby si jejich výběr pohlídal stát a nepřenášel toto břemeno na podnikatele," přidává se šéf Asociace pracovních agentur Radovan Burkovič. Kritizuje, že stát honí české firmy, které jsou dohledatelné, kdežto cizí nechá běžet. "Agentury jsou povinny se registrovat na ministerstvu práce. Finanční správa by minimálně měla přebírat ohlášení on-line a do těch podniků se jít podívat. Někdy stačí, že mafie má dozor," říká Burkovič.

Problém daňových úniků se netýká firem sdružených v Asociaci poskytovatelů personálních služeb, ujišťuje její výkonný manažer Martin Kupec. "Naši členové se podpisem etického kodexu zavazují k dodržování zákonů. Takže by u nich mělo být vyloučeno, aby se podíleli na podvodech s DPH," utvrzuje Kupec.

V evidenci, kterou vede ministerstvo práce a sociálních věcí, je momentálně 1927 agentur práce. Mluvčí finanční správy upozorňuje, že trh v oblasti poskytování pracovní síly v současné době deformuje nabídka nelegálních pracovníků, často ze zahraničí.