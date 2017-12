Evropská komise vyzvala Česko, aby výdaje na projekt Čapí hnízdo vyjmulo z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (ROP SČ). Ministerstvo financí o jeho vynětí zatím nerozhodlo. Úřad to uvedl v reakci na páteční informace Evropské komise, že české úřady vyňaly farmu Čapí hnízdo z projektů spolufinancovaných z evropských fondů.

Původní informace přitom zněla tak, že české úřady už farmu z projektů ROP vyňaly. Oznámila to mluvčí Evropské komise, která v těchto dnech posuzuje zprávu Evropského úřadu proti podvodům (OLAF) o financování Farmy Čapí hnízdo. "Můžeme potvrdit, že jsme obdrželi doporučení OLAF ohledně českého projektu známého jako Čapí hnízdo. Doporučení prostudujeme a vyhodnotíme. Byli jsme dále informováni, že české úřady už rozhodly, že výdaj vztahující se k tomuto projektu bude vyjmut z programu financovaného z evropských fondů," sdělila bez dalších podrobností mluvčí EK.

Ministerstvo ale poté oznámilo, že o vyjmutí nerozhodlo. Do doby, než budou šetření OLAF a české policie uzavřena, není podle něj zřejmé, zda jsou výdaje projektu způsobilé pro proplacení ze strany Evropské komise či nikoli. "Po dohodě s Regionální radou jakožto Řídícím orgánem ROP SČ bude o vyjmutí či nevyjmutí projektu (Čapí hnízdo) ministerstvo financí informovat," uvedl mluvčí ministerstva Michal Žurovec. České televizi Žurovec řekl, že o případném vyjmutí projektu rozhodně ministerstvo společně s EK v průběhu dvou měsíců.

Evropská komise chce Čapí hnízdo z programu vyjmout, aby projekt v EU již nemusel být řešen a program ROP SČ ze strany Evropské komise uzavřen, dodalo ministerstvo financí. EK vzala podle MF v potaz takzvané "přezávazkování". Díky němu je možné výdaje, u kterých dosud nebylo rozhodnuto, zda jsou způsobilé či nikoli, nahradit jinými. ČR tak podle MF může vyčerpat maximální výši alokace tohoto programu, kterou je možné od Evropské komise získat.

Kvůli padesátimilionové dotaci na farmu bylo obviněno jedenáct lidí, mezi nimi i premiér Andrej Babiš (ANO) a předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Policie po volbách opětovně požádala o vydání obou k trestnímu stíhání, sněmovna o žádosti dosud nerozhodla.

Babiš na páteční tiskové konferenci po jednání vlády řekl, že neví, proč by měl sám dostat zprávu OLAF. Na dotaz, jak se staví k dřívějším informacím médií, podle nichž OLAF došel k podobným závěrům jako česká policie a našel nesrovnalosti ve financování Farmy Čapí hnízdo, řekl, že otázka je nesmyslná.

Státní zastupitelství se v pátek k informacím o vyšetřování OLAF nechtělo vyjadřovat. "Nic jsme neobdrželi, tudíž se nebudeme nijak vyjadřovat," řekla mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Štěpánka Zenklová.

Bývalý předseda výboru regionální rady ROP Střední Čechy Miloš Petera (ČSSD) řekl, že padesátimilionová dotace pro Čapí hnízdo byla schválena za hejtmana Petra Bendla (ODS) a finance byly čerpány za jeho nástupce Davida Ratha (dříve ČSSD). Projekt byl podle Petery předáván k proplacení ministerstvu pro místní rozvoj. Dotace úřady vyplácejí ze státního rozpočtu ČR a následně stát tyto výdaje předkládá ke schválení Evropské komisi.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod.

Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, a ta tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.