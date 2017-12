S blížícími se prezidentskými volbami roste napětí mezi některými kandidáty, kteří bojují o Hrad. Zejména Michal Horáček a Mirek Topolánek útočí na Jiřího Drahoše, který je podle průzkumů společně s Milošem Zemanem hlavním favoritem na vítězství.

"Když mluví, je to jako kdyby tekla destilovaná voda bez chuti a zápachu," prohlásil minulý týden Horáček na adresu Drahoše v rozhovoru pro HN. Topolánek si pro změnu stěžoval, že prý je velmi obtížné přimět Drahoše k debatám jednoho proti jednomu.

Drahoš reaguje na výpady konkurentů tvrzením, že ztrácejí v průzkumech veřejného mínění, a proto se snaží získat větší popularitu na jeho účet.

Odmítá jejich slova podrobněji komentovat a neobává se ani toho, že by začal oproti nim v průzkumech ztrácet. "Že bych kvůli nim špatně spal, to určitě ne. Z principu se ničeho nebojím. Je ale jasné, že většina protikandidátů Miloše Zemana si bude brát navzájem voličské hlasy," tvrdí Drahoš.

Pokud jde o jeho taktiku vůči Topolánkovi a Horáčkovi, Drahoš tvrdí, že nechce zbytečně jít do konfliktu s nimi. "Čekal jsem docela se zvědavostí, co se stane po nástupu Mirka Topolánka do kampaně. Nástup měl razantní, ale mně připadá, že nijak zvlášť neboduje," míní bývalý předseda Akademie věd.

On sám i jeho tým se chtějí ve finále kampaně soustředit nejvíce ze všeho na to, aby Drahoše znalo co největší množství lidí. Podle průzkumů totiž stále zůstává kolem 25 procent občanů, kteří ho neznají. Tato znalost může hrát přitom ve volbách klíčovou roli, šéf jeho kampaně Jakub Kleindienst je přesvědčený, že nesmírně důležité bude, aby voliči dostali Drahoše do druhého kola voleb.

"Z našich i cizích průzkumů jasně vyplývá, že pan profesor je jediný, kdo může Miloše Zemana porazit. Má nejméně negativních hlasů mezi voliči. K tomu je ale nezbytné dostat se do druhého kola," uvedl Kleindienst.

Podle něho jde Zemanovi i dalším kandidátům o to, aby se Drahoš do druhého kola nedostal.

S blížícími se volbami narůstá počet diskusí, ve kterých stojí Drahoš proti Horáčkovi nebo Topolánkovi. Drahoš se jim podle svých slov nevyhýbá, ale zároveň nevidí důvod pro to, aby kývl na všechny nabídky.

"Nevím, proč bych měl přistupovat na mnoho debat s Mirkem Topolánkem. Nevím, proč bych mu měl neustále umožňovat, aby se prezentoval. Já jsem klíčové věci už mnohokrát řekl a ještě řeknu," tvrdí Drahoš a vrací se k tomu, že důležitější než takové debaty je to, aby ho znalo co nejvíce lidí po celé zemi.

"Když budu debatovat s Topolánkem nebo s někým jiným, stejně budou příznivci Topolánka či jiného kandidáta po debatě tvrdit, že na jejich kandidáta nemám. Zatímco lidi, kteří nechtějí volit Topolánka a jiné kandidáty, o tom nemusím v debatách přesvědčovat. Já teď potřebuji zvýšit povědomí o svém jménu a mé akceptovatelnosti pro voliče, kteří jsou mimo Facebook, Twitter a celkově sociální sítě," říká Drahoš.