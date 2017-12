Stávající hlavě státu Miloši Zemanovi by v přímé volbě prezidenta dalo hlas nejvíce lidí, a to 32 procent. Vyplývá to z prosincového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš na druhém místě by dostal 21,5 procenta hlasů. Na třetím místě by s větším odstupem skončil podnikatel a textař Michal Horáček s 10,5 procenta. K volbám by přišlo 69 procent voličů.

Ostatní z devíti kandidátů na prezidenta by již podle voličských preferencí měli jen jedno až čtyři procenta příznivců. Velká část voličů, téměř čtvrtina, zatím neví, kterého kandidáta by si vybrala.

Voličské preference zahrnují pouze účastníky průzkumu, kteří mají volební právo a uvedli, že by se chtěli volby zúčastnit. Oproti předchozímu průzkumu CVVM z října se preference výrazněji nezměnily.

Stejné pořadí kandidátům určil i prosincový průzkum agentur Kantar TNS a Median pro Českou televizi. Největší podíl hlasů by měl v prvním kole volby se 43,5 procenta Zeman, druhý Drahoš by měl 28,5 procenta a Horáček na třetím místě 11,5 procenta.

Volba se koná 12. a 13. ledna 2018. Pokud některý z kandidátů získá v prvním kole přes 50 procent hlasů, stává se prezidentem hned. V opačném případě se koná druhé kolo, do něhož postupují dva nejúspěšnější kandidáti.

Ve druhém kole by podle Kantaru TNS a Medianu hlasovalo pro Zemana a Drahoše shodně 45 procent lidí.

CVVM provádělo průzkum v období od 2. do 17. prosince. Zúčastnilo se ho 1049 obyvatel České republiky ve věku nad 15 let.