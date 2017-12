Vyšetřování OLAF došlo zcela jistě k negativnímu zjištění. Uvádí to v rozhovoru pro Aktuálně.cz bývalý náměstek ministra financí Lukáš Wagenknecht. Kdyby úřad nezjistil žádné podvodné či korupční jednání, případ by pouze uzavřel bez zasílání jakéhokoliv doporučení, řekl Wagenknecht.

Pokud by OLAF objevil nějaká pochybení, měly by české úřady vymáhat vrácení dotace. To by pro současného premiéra a lídra hnutí ANO znamenalo jediné - spornou částku by musel vrátit. Taková situace by pro Babiše podle bývalého náměstka nebyla nijak pozitivní, protože by to pro evropské partnery svědčilo o velice nízké politické úrovni v Česku.

České úřady by v případě nutnosti dotaci vrátit nemohly situaci ignorovat. Porušovaly by tak totiž evropskou legislativu. Peníze by musel vymáhat Úřad regionální rady ROP Střední Čechy. K původní dotaci 50 milionů korun by navíc muselo být vráceno penále ve výši 100 procent, což by dohromady znamenalo 100 milionů korun.

Teoreticky je však stále možné, aby sporné dotace byly přesunuty na jiný projekt. Nicméně to v současném programovém období není tak jednoduché, uvádí bývalý náměstek.