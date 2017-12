Nový ředitel Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Mark Rieder si přeje, aby se Češi méně ptali na počasí Norů - webové stránky Yr.no, kde jsou druhými nejčastějšími návštěvníky. Během příštího roku čeští meteorologové a hydrologové předělají web a představí dvě aplikace pro mobily, které mají ukazovat počasí přesněji než norská stránka.

Na své fungování chce ústav o sedmistovce zaměstnanců také získávat více peněz díky výzkumu. Dnes hospodaří ročně se sedmi sty miliony korun, tři čtvrtiny z toho činí příspěvek ministerstva životního prostředí. Chystá se například velký projekt na zmapování zásob vody v krajině s ohledem na scénáře změny klimatu, o kterém HN informovaly minulý týden.

"Je také spousta možností v oblasti výzkumu čistoty ovzduší. Třeba modelování a předpovídání rozptylových podmínek. Chtěli bychom umět předpovědět, jak bude za dva tři dny z hlediska čistoty ovzduší,” říká Rieder, který dřív působil jako ředitel Výzkumného ústavu vodohospodářského v pražské Podbabě a předsedá komisi, která napříč ministerstvy zemědělství a životního prostředí řeší, jak se vypořádat se suchem a s hrozícím nedostatkem vody. HN poskytl rozhovor o plánech ústavu.

Po svém zvolení jste mluvil o tom, že chcete změnit způsob, jak prezentuje ČHMÚ svá data. Jak to chcete udělat?

Chystáme se předělat všechny naše komunikační kanály. Ať už jde o webové stránky pro laickou veřejnost, tak pro krizové situace, začneme být aktivní na sociálních sítích. Za čtyři měsíce by měla vyběhnout mobilní aplikace ČHMÚ.

Jak bude vypadat?

Měly by být dvě. Jedna jednodušší, s předpovědí na dalších šest dní, budou tam třeba mapy ukazující, jak se budou pohybovat srážky. Ta druhá by měla umožňovat rozšířené údaje. Tam se dozvíte aktuální informace o stavu počasí na jednotlivých stanicích - srážky, vítr, teploty, vlhkosti, rosný bod… Nebo uvidíte plošné odhady srážek, teplotní pole, nebo třeba jaká je kvalita ovzduší zrovna v tom místě, kde jste. Budou tam i hydrologické údaje.

Třeba úroveň hladin řek?

Přesně tak. Takže je-li někdo třeba starosta ve vesnici na Jizeře, bude si moct vybrat dvě vodoměrné stanice a nechat si z nich posílat varování, když nastane změna stupně povodňové aktivity. Nebo si dokonce může nastavit svoji vlastní hladinu. Jakmile ji řeka dosáhne, automaticky začnou chodit výstrahy. Stejně tak se budou všem, když budou chtít, zobrazovat jako upozornění automatické výstrahy, které standardně vydáváme. Na ledovku, extrémně silný vítr, stupeň aktivity klíšťat…

Kdo vám tu aplikaci dělá?

Samotná definice cílového stavu nabrala dvanáctiměsíční zpoždění. Tak jsem řekl a dost, jdeme dál. Už byla vytendrovaná společnost OK system. Slavná firma, která se teď soudí s ministerstvem práce a sociálních věcí. Ale funguje to tak, že my jim zadáváme, co potřebujeme, a oni to programují.

Kolik budou aplikace stát?

Jejich vývoj bude stát dohromady kolem 1,5 milionu korun. Obě budou pro uživatele zdarma, v polovině dubna by se měla spustit verze pro Android, za čtyři nebo pět měsíců pro Apple.

A kdy představíte nové webové stránky?

Jsem tady dva měsíce a předtím nikdo na novém webu nebo na dalších změnách nepracoval. Takže teď jsme ve fázi, kdy skládáme projektové týmy na jednotlivé oblasti. Na web, sociální sítě, klasické komunikace, mobilní aplikace.

Takže nabíráte nové lidi?

Ne, týmy vznikají z těch stávajících. Chceme, aby to byli lidé, kteří netrpí profesní deformací. Aby neříkali, že třeba sondážní měření je to nejdůležitější, co ČHMÚ dělá a musí to být na úvodní stránce na webu. Projektové týmy od nás jako od vedení dostanou cílové zadání. Máme harmonogram s tím, že v průběhu příštího roku bychom měli web spustit.

Budete se inspirovat v zahraničí? Třeba Velká Británie má na stránkách své meteorologické instituce uživatelské rady, co má člověk dělat v zimě, aby byl zdravý, nebo spoustu videí, kde moderátoři mluví o počasí.

Máme několik stránek pro inspiraci. ČHMÚ je podle mě jedna z nejhorších v Evropě. Díváme se na Švýcary, Němce, Brity, Islanďany... Máme zmapované, kdo a jak data prezentuje. Nejprve musíme identifikovat cílové skupiny a říct si, jaká mají očekávání. Hasiče nebo krajský povodňový štáb nebudou zajímat videa nebo Facebook. Chystáme se udělat webové stránky pro laické uživatele, web pro zasvěcené uživatele a musíme mít samozřejmě krizové webové stránky, kde nebudou obrázky, videa, ale budou tam základní informace pro prvky krizového řízení.

Takže budete dělat tři různé weby?

Spíš to budou tři části. Respektive ten krizový bude úplně mimo, dokonce mimo ústav. Chci ho posunout do demilitarizované zóny, kde poběží na cizím serveru, kde nebudu zodpovědný za to, že když tam najednou přistoupí 3 miliony lidí, web spadne. Protože to se tady běžně stávalo. Je to tragické a je to taky jedna z prvních věcí, do kterých jsme se pustili.

To všechno bude dělat externí firma, nebo zároveň plánujete posílit IT tým? Přece jen, když se podíváte na aplikace nebo jiné webové stránky o počasí, stojí za nimi neustálý vývoj.

Nemáme ambice posílit IT oblast. My umíme předpovídat počasí a autoři jiných aplikací umí to, co vyprodukujeme, prodat. Každý by měl dělat to, co umí. Chtěl bych naopak navázat spolupráci právě s různými firmami, které to umí. A říct jim: podívejte se, pojďme se spojit a zkusit to dělat společně a prospěch z toho budeme mít všichni.

Třeba s autory aplikace Windy, za níž stojí zakladatel Seznamu Ivo Lukačovič?

Windy se mi líbí, shodou okolností jsem byl na zasedání Evropského centra pro střednědobou předpověď v Readingu, kde jsme měli neformální sezení s generální ředitelkou a s šéfem jejího vývoje. On sám začal mluvit o tom, že je nějaký český kluk, který udělal tuhle aplikaci, že je to úplně geniální a že je to přesně ukázka toho, co meteorologické služby nebudou nikdy umět. Prodat to. Takže se chystám se spoustou partnerů setkat a chci se bavit o možné spolupráci. Nechci primárně bohatnout na tom, že bych chtěl prodávat ocelové ingoty. Chci bohatnout na tom, že z toho budeme dělat hodinové strojky.

Sledujete norské stránky Yr.no?

V mobilu to mám, Češi jsou druhá nejpočetnější skupina, která aplikaci používá. Musím říct, že ta poslední verze se mi vůbec nelíbí. Ale tam je hlavně jiný problém, který mi vadí daleko víc. Toto nejsou předpovědi Norské meteorologické služby, ale Evropského centra pro střednědobou předpověď v anglickém Readingu. Oni tu předpověď, kterou dělá mezinárodní organizace, prezentují pod hlavičkou Norského meteorologického ústavu. To mě na tom vytáčí a to je přesně to, co by se nemělo dělat.

Je to tím, že jsou členy užšího klubu států sdružených pod Evropským centrem pro střednědobou předpověď? My tam nejsme, patříme ke spolupracujícím státům a vy jste mluvil při nástupu do funkce, že chcete Česko dostat do užšího klubu...

Tím, že jsme spolupracující, se ke všem jejich výsledkům se dostáváme. Problém je s tím, že plné členství stojí ročně 20 milionů korun. A ty ministerstvo životního prostředí na to, abychom se stali plnohodnotnými členy, nemá.

Takže jste zjistil, že není reálné patřit do úzkého klubu?

Nevěděl jsem, že je to o takových penězích. Čistě profesně bych chtěl, čistě prestižně taky, protože nechci být na stejném listu, jako je Černá Hora nebo Bulharsko.

Takže naznačujete, že za 20 milionů bychom si koupili prestiž, ale ne reálný užitek?

Ano, ne nic moc navíc. Teď nás to stojí nižší jednotky milionů ročně. Největší částka, kterou ministerstvo platí a ústav je tam zapojený, je EUMETSAT, evropská organizace provozující meteorologické satelity. Ročně Česko platí 150 milionů korun.

Takže kdybychom dali dvacet milionů Readingu, tak bychom mohli dělat to samé, co Norové? Že bychom mohli předpovídat počasí v každé vesnici a tvářit se, že to dělá ČHMÚ?

To bychom mohli dělat už teď, ale podle mého názoru se to nedělá. Norové jsou v řadě oblastí specifičtí. Celý vtip tohoto centra pro střednědobou předpověď je následující. Američané mají svůj globální meteorologický model, Rusové také, stejně tak Číňané, Angličané, Němci, Francouzi. Ostatní evropské státy se daly dohromady a založily si Centrum v Readingu a do něj přispívají plnohodnotným nebo přidruženým členstvím. Platí si to, že máme podíl na tomto globálním modelu.

Norové tedy naše data používají?

Ano, ale pouze některá, protože tím, že počítají pro celou zeměkouli, byť s různou podrobností, je přeci jen rozlišení výrazně hrubší než to, které používáme my s modelem Aladin. Je to postavené na daleko méně přesném výpočtu.

Takže když chce člověk jistit, jak bude v lázních Bohdaneč, tak je to postavené na daleko méně přesném výpočtu, než když se lidi podívají na ČHMÚ?

Ale oni se na tu Bohdaneč neměli kde podívat. V tom byl ten problém. To by měla nová mobilní aplikace změnit, že uvidí Bohdaneč a měli by ji vidět daleko přesněji, než ji vidí od Norů, Googlu, Applu. Jsme služba pro veřejnost a chci, aby to tak fungovalo. Stejně tak otázka přístupu k datům. Chtěl bych, aby data, která jsou pokryta příspěvkem ze státního rozpočtu, byla volně přístupná široké veřejnosti. Čímž neříkám, že bych je chtěl dávat společnostem, které z toho pak budou dělat hodinové strojky, protože ty bych si chtěl dělat sám. Ale nekomerční, nehromadné využití dat bych chtěl maximálně zpřístupnit. V tomto smyslu se na ministerstvu životního prostředí připravuje i zákon o ČHMÚ.

A jak chcete vylepšit své předpovědi?

Chtěl bych třeba, abychom se víc zaměřili na problematiku takzvaného nowcastingu, přesné předpovědi na nejbližší dvě tři hodiny. A předpovídání dopadu, co by ta situace mohla způsobit a co by lidi měli udělat pro to, aby nedošlo k ohrožení majetku nebo zdraví lidí.

Co se týče aplikace, bude zveřejňovat všechna detailní data od vás, takže říkáte, že to bude přesnější než Norové?

Globální modely, o kterých jsem mluvil, nám šlapou na paty a pořád zmenšují výpočetní dlaždice. My se také musíme posouvat dál. V Readingu se dlaždice počítá na plochu 10 krát 10 kilometrů, my máme 5 krát 5 a chceme se posunout na 2,5 krát 2,5 kilometru. To znamená, že pro každý čtverec o této velikosti by měla být vlastní předpověď.

Utlumíte naopak nějaké své aktivity? Třeba dlouhodobé předpovědi, které nebývají tolik přesné?

Souhlasím, že měsíční předpověď je k ničemu, paradoxně je nejvíc žádaná. Bavil jsem se o tom i s ministrem (životního prostředí Richardem Brabcem - pozn. red.). Víme, že jsme schopni matematicky předvídat na dva týdny a ty další dva týdny jsou předpovídané na základě toho, jaké bylo počasí v minulosti. Na základě statisticko-analogové metody, která vychází z naměřených údajů na území Česka od roku 1912. Takže skutečná předpověď je na zhruba pět dnů, v aplikaci bude na šest.

Kam se podíváte, když chcete vědět, jaké bude počasí? Kromě dat ČHMÚ.

Dívám se na víc zdrojů. Na Nory, na počasí, které mám v mobilu, od Applu. Pak na iRadar, na němž ústav spolupracuje s Amatérskou meteorologickou společností. Jednou za čas se podívám na Aladin. A věřím pak tomu, kde mi přijde, že má být počasí nejlepší.

