Zdravotní pojišťovny dostanou v příštím roce více peněz za chronické pacienty. Stát přidá také na ty, za které platí pojistné, jako jsou senioři a děti, ale také vězni nebo nezaměstnaní. Nově bude z veřejného zdravotního pojištění moci být hrazena domácí paliativní péče, očkování proti pneumokoku pro seniory nebo bílé zubní plomby u dětí a těhotných. Sníží se roční částka, do níž budou muset lidé hradit doplatky za léky. Seznam legislativních změn zveřejnilo na webu ministerstvo zdravotnictví.

Peníze do zdravotnictví přicházejí ze zdravotního pojištění, které jako část výdělku odvádějí podnikatelé a za zaměstnance zaměstnavatelé. Za asi šest milionů těch, kdo si nevydělávají, se platí pojistné ze státního rozpočtu. Nově jsou mezi nimi od příštího roku i studenti doktorského studia na vysokých školách. V roce 2016 jich bylo asi 23 000.

Letos byla platba za státní pojištěnce 920 korun měsíčně, v roce 2018 to bude 969 korun. S dalším navyšováním zákon počítá i v příštích dvou letech. Platby za státní pojištěnce tvoří téměř čtvrtinu příjmů veřejného zdravotního pojištění, výdajů ale spotřebují většinu. Příští rok bude systém hospodařit se zhruba 290 miliardami korun.

Více peněz dostanou pojišťovny také za takzvané chronické pacienty, tedy nemocné s dlouhodobými chorobami, které jsou obtížně léčitelné jako třeba cukrovka, astma, obezita, vysoký krevní tlak nebo rakovina. Pojišťovny si nyní přerozdělují vybrané pojistné podle věku a pohlaví pojištěnců. Novela zákona, která začíná platit od 1. ledna, má zamezit tomu, aby měly zájem pouze o mladé a zdravé pojištěnce. Pojišťovny, které chronické, tudíž pro ně drahé, pacienty neregistrují, naopak nově o část peněz přijdou.

Z veřejného zdravotního pojištění bude nově hrazena také domácí péče o umírající prostřednictvím mobilních hospiců. Tato odbornost byla zařazena do seznamu zdravotních výkonů a takzvané úhradové vyhlášky, podle nichž se peníze z pojistného přidělují na konkrétní zdravotní péči. Z průzkumů vyplývá, že více než tři čtvrtiny Čechů by chtěly umírat doma. Síť mobilních hospiců, které to umožňují, ale zatím není dostatečná.

Dětem do 18 let a seniorům nad 65 let bude ze zdravotního pojištění propláceno více doplatků na léky. Dosud byla hranice 2500 korun za rok, sníží se na 1000 korun a pro osoby nad 70 let na 500 korun. Kdo částku překročí, tomu peníze navíc pojišťovny automaticky vrátí na účet nebo složenkou.

Senioři mají od příštího roku placené také očkování proti pneumokokům. Přibližně každý čtvrtý nad 65 let kvůli poklesu imunity ve vyšším věku při nakažení touto bakterií umírá. Loni bylo nemocných 323, zemřelo 66. Zdarma je od roku 2018 také očkování proti lidskému papilomaviru u třináctiletých chlapců, dívky ho mají zdarma už několik let. Papilomavirus způsobuje hlavně rakovinu děložního čípku, může postihovat i jícen či penis.

Hrazené ze zdravotního pojištění budou od příštího roku pro některé pacienty také bílé zubní plomby, kterými se opravují zuby po vyvrtaném kazu. Tmavé plomby z amalgámu pro děti do 15 let, těhotné a kojící zakazuje nařízení EU kvůli obsahu rtuti. Zubaři jim místo něj aplikují výplň z bílého skloionomerního cementu.