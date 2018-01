Jiří Drahoš je spolu s Milošem Zemanem hlavním favoritem na vítězství v prezidentských volbách. Podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) zveřejněného před Vánoci by bývalému předsedovi Akademie věd dalo hlas 21,5 procenta voličů, současnému prezidentovi 32 procent.

S vyostřující se kampaní neváhají protikandidáti na Drahoše útočit. "Když mluví, je to jako kdyby tekla destilovaná voda bez chuti a zápachu," prohlásil například na jeho adresu podle průzkumů třetí Michal Horáček. "Nemůžu se u něj ničeho chytit. Nedochází s ním k ničemu konkrétnímu," komentoval předvolební debaty.

Mirek Topolánek si pro změnu stěžoval, že prý je velmi obtížné přimět Drahoše k debatám jednoho proti jednomu.

Drahoš reaguje na výpady konkurentů tvrzením, že ztrácejí v průzkumech veřejného mínění, a proto se snaží získat větší popularitu na jeho účet. Diskusím se podle svých slov nevyhýbá, nevidí ale důvod, proč by měl kývnout na všechny nabídky.

"Nevím, proč bych měl přistupovat na mnoho debat s Mirkem Topolánkem. Nevím, proč bych mu měl neustále umožňovat, aby se prezentoval," tvrdí.

Zároveň mu vadí, že se debatám vyhýbá Zeman. "Nelíbí se mi to, protože tím ukazuje, že pohrdá lidmi," říká.

On sám i jeho tým se chtějí ve finále kampaně soustředit nejvíce ze všeho na to, aby Drahoše znalo co největší množství lidí. Nezná ho totiž podle průzkumů stále zhruba 25 procent občanů. Postupně se i proto objeví po celé zemi kolem 200 jeho billboardů a do všech domácností přijdou letáky o něm.

