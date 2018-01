Michal Horáček objel v posledních měsících přes pět stovek obcí a měst, voliči ho za to v předvolebních průzkumech odměňují preferencemi pohybujícími se kolem deseti procent.

Za hlavními favority Milošem Zemanem a Jiřím Drahošem přesto zaostává.

Mirek Topolánek, který je na tom podle průzkumů ještě hůře než on, přirovnal pak Horáčkovu kampaň ke konkurzu na muzikál. Horáčkovi zase na Topolánkovi vadí, že za sebou vláčí stín politického podnikatele, a vytýká mu angažmá ve vládě.

Ve svém volebním klipu Horáček odpovídá na otázku, proč by ho měli lidé volit. Jako důvod přitom uvádí právě to, že nemá "kamaráčoft" s politiky ani byznysmeny.

Jako prezident by se prý ostře postavil proti vládě, která by chtěla vystoupit z EU a NATO, a "do krve by se bránil" zrušení Senátu.

Jak chce Michal Horáček dohnat favority průzkumů Miloše Zemana a Jiřího Drahoše? Ptejte se on-line, odpovídat bude ve středu 3. ledna od 10 do 11 hodin. Otázky můžete pokládat už nyní, zobrazit se mohou se zpožděním.