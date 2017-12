Prezidentský kandidát, lékař Marek Hilšer si chce stěžovat Radě pro rozhlasové a televizní vysílání na pořad Aréna Jaromíra Soukupa, který se má 2. ledna odvysílat na TV Barrandov. Hilšerovi vadí, že ho televize nepozvala jako hosta do prvního lednového dílu, ale vybrala si jiné tři prezidentské kandidáty. Navíc namísto kandidujícího prezidenta republiky Miloše Zemana oslovila jeho mluvčího Jiřího Ovčáčka.

Televizní rada přitom minulý týden upozornila, že TV Barrandov v prosincové Aréně výrazně favorizovala Zemana. Tehdy byl hostem pořadu právě Ovčáček. Moderátor a zároveň vlastník televize Soukup podle rady dostatečným způsobem neplnil roli kvalifikovaného oponenta. Televize má radě do 30 dnů vysvětlit, jaký je vlastně formát tohoto pořadu a jakým způsobem zajišťuje dodržování zásad objektivity a vyváženosti.

"Televize Barrandov, byť je komerční, nezobrazuje politickou realitu, jaká ve skutečnosti je. Protěžuje zřejmě některé z kandidátů a dává jim větší prostor. Panu Hilšerovi to vadí z principu. Kandidátů je devět a objeví se tam jen někteří," řekla HN Hilšerova mluvčí Pavla Čechová.

TV Barrandov na svém webu ve čtvrtek zveřejnila, že osobně oslovila Jiřího Drahoše, Michala Horáčka, Mirka Topolánka a Jiřího Ovčáčka a dala jim možnost si pozvat do publika i své podporovatele. Pořad se má vysílat 2. ledna.

Právě Ovčáčkova účast v lednové Aréně strhla u ostatních kandidátů vlnu kritiky, kterou na Facebooku otevřel akademik Drahoš. Ten chce za sebe poslat také svého mluvčího. A Topolánek do debaty v tomto složení odmítá přijít. Ze tří pozvaných kandidátů tak potvrdil jen Horáček.

Pozván rovněž nebyl prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek. "Vadí mi, že nejsem zván do debat na Barrandově, ale je to rozhodnutí majitele této televize, jak to povede. Ústy klasika Cimrmana: Může se mi to nelíbit, můžu s tím nesouhlasit, ale to je tak jediné, co s tím můžu dělat. Stížnost na radu asi podávat nebudu," reagoval na dotaz HN.

Přístup televize se nelíbí ani hudebníkovi Petru Hannigovi, který se zatím nechtěl vyjádřit k tomu, zda se k Hilšerově stížnosti připojí.

Pozvání do arény nedostal ani Vratislav Kulhánek, který ale podle svého mluvčího Vladimíra Šulce o účast v debatách na Barrandově ani nestojí, stejně jako bývalý diplomat Pavel Fischer.

Jelikož se rada zabývá pouze odvysílaným obsahem, Hilšer se stížností počká až po druhém lednu. Stížnost podle své mluvčí považuje za symbolickou, protože první kolo prezidentské volby v roce 2018 připadá už na 12. a 13. ledna a rada se možná do té doby nestihne vyjádřit.

Televize Barrandov si podle svého majitele a generálního ředitele Jaromíra Soukupa stojí za svým výběrem hostů. Základním kritériem je atraktivnost diskutujících z pohledu diváků a dodržení pravidel, jež stanovuje zákon, uvedl Soukup v prohlášení. Aréna je podle něj klasický diskusní pořad, nikoli předvolební debata.