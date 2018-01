V novoročním Respektu dále najdete

OBÁLKOVÝ TEXT

Divokým Slovenskem. Reportáž Marka Švehly z neznámé země, která vznikla před 25 lety

HLAVNÍ KOMENTÁŘ

Příliš krátkých 25 let. Rozdělení Československa vypadá zpětně jako správný krok, ale potvrdí to až další čtvrtstoletí

KONTEXT

Babišova otočka. Nový český premiér ohlašuje další změnu v česko-čínských vztazích.

REPORTÁŽ

Výhybka do Evropy. Na nové trati z Berlína do Mnichova jezdí vlaky přes 300 km v hodině. Jednou možná zahnou i do Čech, jak dlouho to však bude trvat?

ROZHOVOR

S odbojářem a chartistou Zdeńkem Pacinou o 20. století, které téměř celé zažil

KULTURA

Soumrak rocku. Žánr, který donedávna dominoval populární hudbě, zmizel z hitparád.

CIVILIZACE

At rozhodne stroj. Další revoluce ve vedení války se blíží, jejími protagonisty budou autonomní roboti.