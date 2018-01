Bývalý pražský primátor Tomáš Hudeček se z hlavního města odstěhoval. Odteď je jeho domovem Ostrava. Politik narozený v Olomouci, jenž v barvách TOP 09 řídil hlavní město v letech 2013 a 2014, tvrdí, že ke změně bydliště jej přiměly jednak rodinné důvody - v moravskoslezské metropoli má část příbuzných z manželčiny strany -, ale poměrně významnou roli prý sehrály i nezadržitelně rostoucí ceny pražských nemovitostí. “Ani člověk jako jsem já - relativně dobře situovaný s nadprůměrným příjmem - si v Praze už nemůže dovolit koupit nebo pronajmout byt,” prohlašuje v rozhovoru pro HN Hudeček.

Nynější řadový a bezpartijní pražský zastupitel, který o rozvoji a budoucnosti měst přednáší na několika vysokých školách, odmítá, že by za krizovou situaci, kdy výstavba vázne a cena metru čtverečního v pražském bytě se už blíží hranici 100 tisíc korun, nesl spoluvinu. ”Moje vina je nulová. Já udělal vše pro to, aby se výstavba urychlila,” přenáší odpovědnost na své následovníky v čele s primátorkou Adrianou Krnáčovou.

Neutuchající rychlý růst cen pražských bytů i nájmů mnozí politici svalují na fenomén Airbnb, zvyšování daní a investice cizinců. Vy vidíte jiné důvody?

Důvodů je určitě vícero a je třeba říci, že zdražování se dnes týká celé České republiky s výjimkou problémových regionů. Pokud dnes například chcete koupit solidní byt v mé rodné Olomouci, třeba i ve staré zástavbě, tak za něj musíte také dát 4,5 nebo 5 milionů. Když to samé chcete udělat v Praze, u devadesátimetrového bytu někde v širším centru, tak zaplatíte 9 až 10 milionů. V hlavním městě je to zdražování jednoznačně nejdramatičtější. Stále jste samozřejmě schopen koupit i tady byt za 1,7 milionu, ale je někde v suterénu s jedním malým oknem. Pokud nevlastníte nějakou firmu, kterou můžete prodat, nebo už nemáte nějakou jinou nemovitost jako protihodnotu, tak i jako příslušník střední třídy si takový byt už nemůžete dovolit. Nikdy v životě na něj nevyděláte, i když vy a vaše žena budete mít nadprůměrné příjmy a omezíte se jen na jedno dítě.

Já o tom přednáším studentům a ta přednáška je pro ně velmi depresivní. Oni nevěřícně koukají, když jim říkám, vy v Praze bydlet nebudete, pokud nemáte tatínka podnikatele nebo sami nebudete podnikat v nějakém superbyznysu. Nikdy na to nevyděláte.

A proto jste se z Prahy odstěhoval?

Už asi poslední tři roky jsem pendloval mezi Prahou a Ostravou, kde máme část rodiny. Ve chvíli, kdy mi v Praze doběhla nájemní smlouva, jsme se ženou zvažovali co dál. Zjistili jsme, že kdybychom si chtěli pronajmout jiný pražský byt, který by tak nějak odpovídal našim standardům, jež přitom nejsou nijak vysoké, tak měsíční nájem včetně poplatků vyjde na 25 tisíc korun. Já sice vydělávám poměrně dost, můj celkový příjem je vyšší, než má třeba ředitel pražské zoo nebo šéfové jiných pražských příspěvkových organizací, ale za situace, kdy je moje žena na rodičovské dovolené, se nám bydlet v Praze už nevyplatí. Není to tak, že bych neměl peníze na nájem, ale dávat veškeré disponibilní prostředky na bydlení opravdu nechci. A je mi přitom jasné, že řada rodin je na tom podstatně hůře než ta naše.

My přitom máme bydlení i v Ostravě, učit můžu také tam. Rozhodli jsme se tudíž k přestěhování i s výhledem do budoucna, protože ta situace v Praze bude už jen horší.

Myslíte, že nikde jinde ve střední Evropě to tak dramatické není?

Děje se to samozřejmě i v dalších zemích, ale u nás je ta situace extrémně vyhrocená. Odráží se to i v tom, že se výstavba přesouvá za hranice města. Studie OECD, která porovnávala významná města ve střední Evropě, konstatuje, že se Praha rozpíná do volné krajiny dvakrát rychleji, než je běžné v okolních zemích.

Ve Středočeském kraji se od roku 2016 do roku 2017 vydalo 12 500 stavebních povolení pro rodinné domky. Střední Čechy nepamatují tak silný boom. V Praze se naopak staví čím dál tím méně. Pouze k prosté obnově bytového fondu by bylo třeba v metropoli stavět 6 tisíc bytů ročně. Za rok 2016 bylo ale vydáno povolení jen pro 2000 bytů, za rok 2017 je to stejně nízké číslo. Jen za tyto dva roky tak vzniká dluh 8 tisíc bytů!

Oněch 12 500 domků ve středních Čechách bude znamenat 25 tisíc aut a 50 tisíc lidí, kteří ještě více ucpou příjezdové komunikace do metropole.To je výsledek nestavění v Praze. Všichni to pocítí velmi rychle. To, že se teď staví v Praze na Waltrovce nějakých 400 bytů, je jistě fajn, ale my bychom potřebovali nejméně 15 takových Waltrovek.

Od roku 2011 jste byl pražským radním se zaměřením na územní rozvoj, potom od poloviny roku 2013 do konce roku 2014 dokonce primátorem. Vy jste netušil, že tato krize může přijít?

Už v roce 2012 jsem zadal vypracování aktualizace Strategického plánu hlavního města Prahy. Do konce roku 2014 se ale stihla udělat jen analýza. Je stále na stránkách pražského Institutu plánování a rozvoje. Podle mě je to ale lepší materiál než samotný Strategický plán, který z toho vzešel až v roce 2016.

Tehdejší analýza konstatovala, že největší problém Prahy spočívá v tom, že vlastně žádný velký problém nemá. Už když jsme to slyšeli, tak nám začaly vstávat vlasy hrůzou na hlavě. Znamenalo to totiž, že město má stovku malých problémů, které mohou začít eskalovat. Ta analýza říkala, že mírně stárnou sídliště, ne ale moc, že se sice staví byty, ale stavební řízení je neúměrně dlouhé, že roste objem dopravy… Bylo nám jasné, že z některého z těch “malých” problémů se zakrátko vyklube ten velký a strhne i ty ostatní.

Al e co konkrétního jste udělali, abyste velkým problémům předešli?

Vy v tu chvíli sice úplně přesně nevíte, na čem máte začít pracovat, ale je vám jasné, že je to jen klid před bouří. Musíte reagovat. Ale skončila analýza, já skončil taky a už jsem neměl možnost pokračovat. A začalo se postupně méně a méně stavět. Z důvodů hygienických limitů, z důvodů nesmyslných požadavků na intenzitu oslunění, z důvodů problémů s Pražskými stavebními předpisy…

Vy tedy necítíte žádnou spoluvinu? Také tvrdíte, že za vše může současná pražská koalice v čele s Adrianou Krnáčovou?

Já jen říkám, že už za mě nám v oné analýze vycházelo, že krize hrozí, ale ne, že už nastala. Do roku 2014 výstavba neklesala, byť byla nízká. A právě proto, aby krize nenastala, jsme usilovali o změnu Pražských stavebních předpisů a v nich obsažené nesmyslné regulace. My do toho šli aktivně. Byl také zadán nový Metropolitní plán, který měl jasně říct, kde se má stavět, co jsou ony transformační oblasti pro novou výstavbu. Je jich 17 - Bubny, Vršovice, Smíchov, Rohanský ostrov, nádraží Žižkov… Tam by se vešlo 400 tisíc nových lidí.

Dnes ale na těch zónách je pořád stavební uzávěra, stavět tam nelze. A územní plán má být až v roce 2023, protože jej současná koalice nechce. Moje vina je tedy nulová. Já dělal vše pro to, aby se výstavba urychlila.

Kdo je tedy hlavním viníkem?

Z nějakých 40 procent celá současná městská rada a celá radniční koalice. Nerozborně. Nelze říci, tohle dělá koaliční partner. Každý ten člověk, který teď v té radě sedí, je zodpovědný za to, že se v Praze nestaví a že ceny narostly do té těžko akceptovatelné výše. ČSSD sice říká, že tuto oblast má na starosti Trojkoalice, lidovci zase, že v rámci Trojkoalice to řeší zelení, primátorka Krnáčová pro změnu tvrdí, že proti zelené radní Petře Kolínské nemůže nic udělat... To je úplně absurdní. Mnoho opozičních stran opakovaně naléhalo - odvolejte ty zelené a my vás necháme dovládnout. Neudělali to.

Politiku zelených opravdu nechápu. Pokud chceme zachránit planetu, tak všichni musíme bydlet blízko sebe ve městech. Není možné zastavit celou planetu domky, kde má každý dvě auta a dva bazény. Já jsem si myslel, že čím je člověk zelenější, tím spíše bude podporovat vizi kompaktního města. Překvapuje mě, že to tak vůbec není.

Myslíte, že ten neblahý cenový vývoj lze ještě nějak zvrátit?

Ceny v Praze už nikdy neklesnou, pokud nenastane nějaká další světová krize. I když teď vrhnete na trh 200 tisíc nových bytů, maximálně můžete růst na chvíli pozastavit.

Ale k tomu stejně nedojde. Velmi negativní roli sehrála paní Šlechtová coby bývalá ministryně pro místní rozvoj. Nepochopitelným zájmem MMR je, aby se v Praze, Brně či v Ostravě plánovalo podle stejných pravidel jako v té nejmenší české vesničce. A to prostě nejde! Ministerstvo pod novým vedením by mělo okamžitě zrušit své přemrštěné požadavky na oslunění nových bytů. Podle těchto absurdních požadavků by totiž dnes nikdo nepostavil ani nové Vinohrady, byť je to velmi vyhledávaná čtvrť.

Také je třeba udělat vše pro to, aby byly “sundány” stavební uzávěry z těch rozvojových území. Ale to je právě to, co současné vedení Prahy evidentně nechce, podle nich by se tam nestavělo hezky a dobře. Ale já říkám, že když to neuděláme, tak to dojde do stavu, který tu už byl v roce 1960. Tehdy byla také bytová krize a bylo třeba v Praze vybudovat byty pro půl milionu lidí. Potom se ustanovila státní komise a začala se masově stavět panelová sídliště. A byla umístěna tam, kde zrovna bylo místo, deset kilometrů od centra. Jak to dopadlo, víme všichni. Vznikla ta nejhorší možná architektura na nejhorších možných místech, nejméně kvalitní bydlení. A to se může klidně opakovat. Zase se státní komisí.

Může bytová krize změnit i politickou situaci v hlavním městě, které dosud bylo baštou liberální politiky?

Jsem o tom přesvědčen. Naštvaní lidé nakonec zvolí nějakého totalitáře - možná už dnes je mezi námi -, který jim slíbí, že ten jejich bytový problém vyřeší. Ustanoví celostátní výstavbovou komisi, která zákonem stanoví nucenou výstavbu na volných pozemcích někde na okraji Prahy. Jak říkám, postaví se obrovská sídliště s nejhorší architekturou. Myslím, že teprve toto vyústí v pravou totalitu. Lidi, kteří nebudou mít jinou možnost, zvolí kohokoliv. Nebude už hrát roli to, že byl třeba v StB. Může to být klidně mafián.

Odstěhoval jste se z Prahy definitivně?

Ne, odteď budu ale jen dojíždět. Učím nově v Ostravě na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě, nicméně zůstávají mi v Praze i úvazky na ČVUT a VŠE. Také ještě pár měsíců zůstanu řadovým pražským zastupitelem.

Chcete ještě v politice pokračovat?

Stačilo mi to. Nikam už kandidovat nehodlám.