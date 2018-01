Náměstkyně primátora Jihlavy Jana Mayerová, obviněná v kauze Čapí hnízdo, kritizuje způsob vyšetřování evropského úřadu OLAF. Coby spoluautorka projektu je podepsaná pod žádostí o dotaci padesát milionů korun pro luxusní objekt kdysi patřící do majetku premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše.

Jako jedna z mála lidí je obeznámena s tím, k čemu došla evropská vyšetřovací komise, protože jako vyšetřovaná osoba dostala k připomínkám takzvanou pracovní verzi závěrečné zprávy. "Postup OLAF v tomto konkrétním případě je minimálně pozoruhodný, když se vyjádřím diplomaticky," uvádí Mayerová.

Mayerová říká, že OLAF nerespektuje svoje vlastní nařízení, velice nekonvenčně si vysvětluje procesní lhůty a vydává svůj závěr předtím, než by se rozhodlo o podaných žalobách. "Nemluvě o tom, že jako hlavní argumentaci pro prokázání pochybení používá studii, která je téměř s jistotou z pera samotného autora trestního oznámení a je plná překroucených skutečností a ignoruje poslední vývoj evropského práva," uvádí Mayerová.

Působila nejprve na ministerstvu financí, po komunálních volbách se stala uvolněnou náměstkyní primátora Jihlavy. Poté, co si vloni v říjnu převzala od policistů obvinění z dotačního podvodu, se ze zdravotních důvodů z jihlavské radnice stáhla a působí jako neuvolněná náměstkyně. S novináři komunikovat nechce, pro Hospodářské noviny však uvedla, jak se dostala ke znění zprávy OLAF.

"Závěrečnou zprávu jsem nečetla a nevím, co v ní je. Měla jsem možnost vidět pracovní verzi, ke které jsem vznesla připomínky, a to i velice zásadního charakteru," popsala Mayerová.

V souvislosti s vyšetřováním evropského úřadu označuje českou a evropskou politiku za karikaturu na demokracii, kde zloděj křičí "chyťte zloděje". "Byla jsem upozorněna spolupracujícími bruselskými právníky, že OLAF má tendenci v poslední době vykládat si pravidla dost vágně, ale co teď zažívám, předčilo všechna moje očekávání," uvedla Mayerová.

Dodává, že však netuší, jak moc se výsledná verze liší od pracovní verze, kterou měla k dispozici.

"Soudě dle toho, co píšou média a prohlašuje pan Kalousek, OLAF nevzal v potaz nic z toho, co jsem připomínkovala. Což je škoda, jelikož verze, kterou jsem měla, obsahovala hodně informací vytržených z kontextu a účelově pospojovaných, nemluvě o chybách," komentuje jihlavská náměstkyně primátora. Poukazuje na prohlášení poslance a expředsedy TOP 09 Miroslava Kalouska, který na sociálních sítích uvedl, že zprávu OLAF četl a že v ní stojí, že Farma Čapí hnízdo získala dotaci podvodem.

Mayerová neopomíná dodat to, co o celé kauze opakovaně uvádí i její stranický šéf Andrej Babiš, který kdysi vlastnil Čapí hnízdo, než jej i s holdingem Agrofert převedl do takzvaného svěřenského fondu, aby se vyhnul konfliktu se zákonem o střetu zájmů. "Já se vinna rozhodně necítím, ať už si kdo chce, myslí, co chce – včetně OLAF. Je to celé nechutná kauza, která špiní jména lidí, kteří nic zlého neudělali. A už to nikdy nikdo nevymaže, i když soud rozhodne o nevině."