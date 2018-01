Desítky tisíc předplatitelů denního tisku v Česku nedostávají své noviny. Výpadek byl zaznamenán v úterý a může trvat několik dnů či týdnů. Příčina výpadku je na straně První novinové společnosti (PNS), která noviny kvůli personálnímu deficitu nezvládá doručit.

Roznáška vázne hlavně ve Středočeském kraji, v Praze a na severní Moravě.

"Chtěl bych ubezpečit předplatitele, že nespoléháme jen na náhradní opatření distributora, ale hledáme také vlastní. Rád bych požádal naše čtenáře o trpělivost, samozřejmostí je finanční kompenzace nekvalitní dodávky," říká Roman Latuske, generální ředitel mediálního domu Economia, který vydává Hospodářské noviny, Respekt nebo Ekonom.

Možná vám v těchto dnech nepřišly předplacené noviny. Důvodem je kolaps distribuční firmy, i přesto se snažíme, aby se k vám vaše @Hospodarky dostaly. S roznosem pomáhá i šéfredaktor @jasmaed. Děkujeme za trpělivost! https://t.co/fY6NAL3SNx pic.twitter.com/jrpyqHLASX — Hospodářské noviny (@Hospodarky) January 4, 2018

K alternativním opatřením se uchýlily i Hospodářské noviny. Ve čtvrtek se distribuce ujal šéfredaktor Martin Jašminský, který se s balíkem novin vydal do pražských Holešovic.

Jedny HN na Výstavišti. Právě doručuji 😀 pic.twitter.com/9MofdeDeqb — martin jasminsky (@jasmaed) January 4, 2018

Pomoci se rozhodl i šéf domácího zpravodajství Lukáš Werner. HN sám doručil do hotelové školy ve Vršovicích.

Hotelová škola ve Vršovicích už má taky svoje HN. Distribuce stylem "redaktor-kamelot" paní hospodářku pobavila. pic.twitter.com/VLRO4oSzrc — Lukáš Řízek Werner (@rizek244) January 4, 2018

PNS je novým distributorem tisku, se společností Mediaservis v lednu převzaly rozvážku předplacených novin od České pošty. Nyní se potýká s nedostatkem zaměstnanců, kteří by noviny předplatitelům doručili. Předplacený tisk PNS distribuuje z tiskáren do zhruba 2500 míst, kde je přebírají doručovatelé Mediaservisu, aby je dodali do schránek.

"Největším a jediným problémem je personální obsazení firmy Mediaservis na úrovni doručovatelů," vysvětluje výpadek předseda představenstva PNS Petr Novák. Dodává, že proběhne okamžitý nábor nových doručovatelů. Takový proces ovšem zabere několik dní a to může pro mediální domy znamenat například ztrátu předplatitelů.

Omluva předplatitelům Hospodářských novin

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

přijměte mou omluvu za to, že se mnozí z vás v těchto dnech nedočkali svých předplacených Hospodářských novin.

Celý trh tištěných novin a časopisů je zasažen problémy, s kterými se potýká nový distributor, protože nezajistil dostatek doručovatelů.

Intenzivně jednáme s distributorem o co nejrychlejší obnově kvalitních dodávek a současně hledáme vlastní řešení, jak vám Hospodářské noviny doručovat.

Všem, kteří jsou touto situací postiženi, budeme újmu kompenzovat.

Rád bych vás požádal o trpělivost a shovívavost v situaci, která tým Hospodářských novin trápí stejně jako vás, jejich čtenáře.

Přeji vám vše nejlepší v novém roce a věřím, že váš vztah k Hospodářským novinám nebude touto nepříjemnou situací narušen a zachováte nám svou přízeň.

V úctě

Martin Jašminský

šéfredaktor Hospodářských novin