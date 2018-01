Ministerstvo financí na svém webu ve čtvrtek zveřejnilo závěry zprávy OLAF o Čapím hnízdě. Ministerstvo podle svého mluvčího Michala Žurovce posoudilo došlé žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a na základě provedené právní analýzy zveřejňuje podstatné závěry, ke kterým dospěl OLAF (Evropský úřad pro boj proti podvodům) v rámci svého vyšetřování. Farma Čapí hnízdo patří k majetku, který premiér Andrej Babiš (ANO) loni převedl do svěřenského fondu.

Ve zveřejněném správním rozhodnutí OLAF se konstatuje, že projekt Čapího hnízda obsahoval nesrovnalosti a dotace by měla být zajištěna. "Po dokončení všech vyšetřovacích úkonů nyní toto vyšetřování uzavírám. Ve smyslu závěrů vyšetřování, které jsou součástí Závěrečné zprávy a v souladu s článkem 11 nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, doporučuji, aby: Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku učinilo následující krok: Přijalo veškerá náležitá opatření pro zajištění vynětí částky 42 497 826,80 koruny / 1 647 676,40 eura, jak je uvedeno v přiložené Závěrečné zprávě OLAF, v souvislosti s nesrovnalostmi zjištěnými v rámci projektu č. CZ.1.15/2.1.00/04.00095 Multifunkční kongresový sál Čapí hnízdo," píše se v citované zprávě.

"Zveřejnění celé zprávy OLAF v plném rozsahu s ohledem na to, že zpráva obsahuje informace shromážděné v probíhajícím trestním řízení, nebylo možné, neboť by tím mohlo dojít k ohrožení jeho průběhu. Ministerstvo financí proto přistoupilo k částečnému poskytnutí informace, které podle našeho názoru nemohou ohrozit účel a průběh trestního řízení a jejich poskytnutím zároveň naplní účel došlých žádostí v maximální možné míře a přispělo k diskusi o věcech veřejného zájmu," tvrdí Žurovec.

Ministerstvo financí ve čtvrtek také navrhlo úřadům, aby vyňaly z evropského financování projekty, které vyšetřuje OLAF nebo jsou předmětem správního či trestního řízení. Mezi ně patří právě také zmíněné Čapí hnízdo.

"Ministerstvo financí se proto dnes obrátilo na úřady Regionálních rad pěti regionů soudržnosti (ROP Jihovýchod, ROP Moravskoslezsko, ROP Střední Čechy, ROP Střední Morava a ROP Severovýchod) a ministerstvo životního prostředí s návrhem akceptovat dopis Evropské komise," uvedl úřad v tiskové zprávě.

Podle ministerstva Evropská komise navrhla vyjmout 44 projektů ze šesti programů. V případě ROP Severovýchod jde o pět projektů, u ROP Jihovýchod o tři projekty, u ROP Střední Čechy o dva projekty, u ROP Moravskoslezsko o jeden projekt, u ROP Střední Morava o 19 projektů a u Operačního programu Životní prostředí o 14 projektů k vyjmutí. Z Operačního programu Doprava byly vyňaty dva projekty ještě před obdržením dopisu od komise.

Vyjmutí z evropského financování podle ministerstva umožní definitivní účetní a finanční uzavření operačních programů minulého programového období ze strany Evropské komise a úplné proplacení peněz vyhrazených z rozpočtu EU příslušným operačním programům.

Kvůli padesátimilionové dotaci na Čapí hnízdo čelí Babiš spolu s dalšími lidmi také obvinění české policie. Vedle Babiše je mezi obviněnými také předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Příští týden by kvůli záležitosti měl spolu s premiérem vypovídat před mandátovým a imunitním výborem sněmovny, který posuzuje policejní žádost o jeho vydání k trestnímu stíhání. Den po výpovědi na výboru bude Babišova vláda ve sněmovně žádat o důvěru.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod.

Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.