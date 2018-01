Takřka tisíc heren ukončilo na přelomu loňského a letošního roku provoz. Číslo překvapilo i ministerstvo financí, protože je to zhruba trojnásobek toho, co očekával dosavadní náměstek ministra financí Ondřej Závodský. Ten koncem roku předpovídal pokles zhruba o 300 heren.

Od Nového roku totiž zákon výrazně zpřísnil podmínky pro provozování hazardu. Především zakazuje anonymní hraní a ten, kdo chce mít dál automaty, musí například zavést registraci hráčů. "Už se to provozovatelům zjevně nevyplatilo přizpůsobit novému zákonu, takže tu činnost sami položili," uvedl Závodský.

"Je to trochu nečekaný úspěch. Přišlo to o několik měsíců dříve, než jsme předpokládali," dodal Závodský, který je duchovním otcem nového přísného zákona proti hazardu. Sám však paradoxně na ministerstvu skončil – nová ministryně financí Alena Schillerová jej hned první den po svém nástupu do funkce sesadila z postu náměstka a agendu hazardu mu vzala.

HAZARD NOVĚ Hra na občanku Všichni hráči bez výjimky se musí v herně zaregistrovat, provozovatel musí ověřit jejich totožnost a zřídí jim hráčský účet. K němu dostanou kartu, kterou se budou přihlašovat do přístroje. Pryč z hospod Automaty zmizí z hospod, nově budou moci být jen v herně či kasinu. Ty musí mít zvláštní vchod a mít zakrytá okna, navíc nesmí aktivně lákat ke vstupu – je povolen pouze nápis herna. Limity a nucená pauza Po každých dvou hodinách hraní musí být čtvrthodinová přestávka, hráči si sami před hrou můžou stanovit i další omezení, například výši prohry za den. V kasinu se může za hodinu prohrát 450 tisíc korun, v herně maximálně 45 tisíc korun. Nepřetržitá kontrola Všechny herny bez výjimky musí od 1. ledna mít nepřetržitě v provozu monitorovací systém a uchovávat záznam, který si mohou vyžádat kontroloři. Musí být dostatečně kvalitní, aby rozlišil obličeje i například druh bankovek. Hráč musí na výherních automatech vidět data o své hře – například jak dlouho hraje, počet a výši proher či maximální sázky a výhry.

Ještě před třemi lety bylo v zemi přes šest tisíc heren, ke konci loňského roku jich bylo 3890. "Nyní jsme na čísle 2951," popisuje Závodský.

Od počátku roku také už nesmí být hrací automaty v hospodách a barech. Mohou tam přechodně zůstat pouze automaty, které mají povolení z dřívější doby, ale většina z nich do konce února vyprší. "Poté budou dobíhat pouze desetiletá povolení, která udělilo ministerstvo financí v letech 2008 a 2009," uvedl Závodský, podle něhož se to týká asi 140 hospod a barů s 265 automaty.

Změna na nelegální? Nesmysl

Podle předsedy sdružení Občané proti hazardu Martina Svobody ale reálný úbytek hracích automatů může být nižší. "Doufáme, že ten počet automatů, který nyní zmizel, se nepřesune do větších heren," upozorňuje.

Provozovatelé hazardu zase tvrdí, že tažení proti automatům způsobuje to, že většina zakázaných přístrojů se přesune do ilegality a vzniknou černé herny. A stát tak naopak přichází o peníze. "Dnes ubývají automaty a herny v České republice, ale stejným tempem přibývají ty nelegální," uvedl již dříve senátor a majitel společnosti Synot Ivo Valenta.

"Dle našeho dlouhodobého monitoringu legálního i "nelegálního" hazardu vznikne v místě, kde byl zcela zakázán hazard, maximálně pět procent původního počtu nelegálních automatů," oponuje Martin Svoboda. "Ten tlak na vznik ilegálního hazardu sice existuje, ale od toho je tu celní správa, které stát zvýšil pravomoci," dodal Závodský.

Stát z hazardu získává více

To, že se po tvrdém tažení proti němu hazard výrazně nepřesouvá do ilegality, potvrzují i čísla o výběru peněz. Zatímco v roce 2015 získaly stát a obce na odvodech z hazardu osm miliard korun, v roce 2016 to již bylo 10,5 miliardy. A tato suma by měla ještě vzrůst.

Stát zvýšil zdanění hazardu již v roce 2015 a podruhé pak počátkem loňského roku prostřednictvím nového loterijního zákona. Zatímco původně hazardní firmy platily jako odvod státu a obcím dvacet procent z výtěžku, od loňska je to už 35 procent pro technické hry (jako například výherní automaty) a 23 procent pro ostatní hazardní hry. Také se změnilo rozdělení odvodů – zatímco předtím šlo 80 procent výnosu z daně obcím a 20 procent státu, nyní je poměr 63 procent pro obce a 37 procent pro stát.

Proti hazardu začaly táhnout po roce 2011 obce, když jim dal Ústavní soud právo hazard omezit vyhláškami. Protihazardní vyhlášku vydalo do konce loňského roku 621 obcí a takřka dvě třetiny z nich hazard zakázalo zcela.