Dvě české počítačové hry byly nominovány na ceny na Independent Games Festival (IGF), který se přirovnává k Oscarům pro nezávislé tituly. Na nejlepší příběh aspiruje Attentat 1942, který původně vyvinuli odborníci z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy pro lepší a zábavnější výuku dějepisu. Hra se odehrává v nacisty okupovaném protektorátu a sleduje události vedoucí k úspěšné vojenské akci proti Reinhardu Heydrichovi. Druhou hrou je Chuchel. Ten může získat ocenění za nejlepší vizuální stránku.

"Je to snad nejlepší ocenění, které nezávislá hra může získat. Ani jsme v nominaci nedoufali. Zatím si hru zakoupilo několik tisíc lidí, ale nominace k ní může připoutat pozornost světových médií," míní hlavní herní designér titulu Vít Šisler.

Attentat 1942 vznikl z edukativní hry Československo 38–89. Tu si stáhlo už dvacet procent učitelů dějepisu. Projekt sleduje několik etap české historie od okupace nacisty až po sametovou revoluci. Reflektuje i nástup komunistů k moci či kontroverzní odsun Němců ze Sudet po válce. Pro svět byl projekt upraven, aby připomínal více klasickou hru. Je v něm více miniher a upravené je i vyprávění příběhu.

Oproti vědcům z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy má větší zkušenosti s nominacemi na IGF český tým Amanita Design. Jejich tituly se mezi adepty na cenu objevily už pětkrát. Titul Botanicula pak získal v roce 2012 cenu za nejlepší hudbu.

Letos se na seznam nominovaných dostal dosud nevydaný Chuchel. Podobně jako v dalších hrách od Amanita Design sází tým na zpracování připomínající papírové leporelo. Velký důraz je také kladen na zvukové vjemy a hudbu. Hry od studia se snaží často vytvořit dobrodružství, které může bez problémů hrát co nejširší skupina lidí.

"Laťka se poslední dobou zvyšuje, a tak jsme nominaci úplně nečekali. Samozřejmě z toho máme velkou radost. Chuchel vyjde snad před vyhlášením cen a určitě nám to mediálně pomůže," míní výtvarník Jakub Dvorský z Amanita Design.

Šanci dostat se mezi nominované tituly měly i další české hry. "Prodejní hit Factorio od českého studia Wube Software se v letošních IGF Awards mezi finalisty nedostal, přesto si odnáší alespoň čestné uznání v kategorii za design," řekl šéf asociace České hry Pavel Barák.

Ceny IGF se budou předávat 21. března na největší konferenci pro vývojáře her Game Developers Conference (GDS) v americkém San Franciscu. Jde už o dvacátý ročník akce a porotci pro nominaci posuzovali až 600 her z celého světa. Nakonec vybrali 35 titulů. Některé z nich se dostaly i do více kategorií.

