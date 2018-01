Přátelé. Od Nového roku ruším svůj Facebook a jsem jen na Viberu a WhatsAppu. Děkuji za pochopení."

Zprávu s poněkud tajemným vzkazem si před Vánoci vyvěsil na svoji sociální síť první Čech, kterého policie obvinila, že se účastnil bojů na Ukrajině.

Právě Facebook, na němž vystupoval pod pseudonymem "Gardista Dnr" s odkazem na proruskými separatisty ovládanou Doněckou lidovou republiku na východě Ukrajiny, policii posloužil jako jeden ze zdrojů informací o jeho aktivitách.

Často si na něj dával fotografie v bojovém oblečení a psal na něj různé vzkazy. To vše nedávno Gardista Dnr vymazal.

Se svými čtenáři se rozloučil fotografií, na níž drží v ruce zbraň. Stojí u cihlové zdi na neznámém místě a na sobě má vojenské oblečení.

České bezpečnostní složky se v současné době nezabývají jen bojovníky z Ukrajiny, potvrzeny jsou podle informací Respektu i dva případy ze Sýrie, kde Češi jsou na straně džihádistů.

Fenomén zahraničních bojovníků, kteří odcházejí do aktuálních konfliktních zón, již několik let řeší řada evropských zemí. Z pohledu policie a tajných služeb představují značné bezpečnostní riziko. Neví se, jak radikální budou jejich postoje, až se, bohatší o divoké zkušenosti, vrátí. Česko se sice jejich malým počtem nemůže srovnávat s většinou států Evropské unie, neznamená to ale, že stojí zcela stranou.

Stráž u tržiště

Respekt identitu prvního obviněného Čecha, který bojoval na Ukrajině, zná, do případného projednávání před soudem se ji však rozhodl nezveřejňovat, aby nemohl být ostrakizován.

Gardista Dnr se narodil v roce 1984 v jednom z menších měst a pracuje jako voják z povolání (armáda uvádí, že je postaven mimo službu). První, kdo si Gardistových aktivit všiml, byla Vojenská policie, která na Facebooku zaregistrovala jeho fotografie, odkazující k válce na Ukrajině.

Jak později vyplynulo z vyšetřování, během bojů se měl přidat k proruským separatistům, a to na straně tzv. Doněcké lidové republiky.

Ta vznikla v roce 2014 po vpádu Ruska na Ukrajinu. Vladimir Putin původně zřejmě počítal, že podobně jako Krym bude i tahle část Ukrajiny připojena k Rusku. Území se sice nakonec dostalo pod kontrolu Moskvy, není však stále oficiální součástí Ruska a na místě dodnes probíhají boje.

Gardista Dnr v regionu pobýval minimálně jednou v průběhu roku 2015, kdy byl konflikt intenzivnější než nyní. Do oblasti se měl dostat tak, že si opatřil tranzitní vízum do Ruska a přes jeho území překročil hranici na Ukrajinu.

Letěl přes Moskvu, následně vnitrostátním letem do Rostova na Donu a odtud odjel autobusem do Doněcku. Hranice překročil 11. dubna 2015.

Po příjezdu na místo se měl vyzbrojit a zapojit do Republikánské gardy, která představuje několikatisícovou elitní složku armády Doněcké lidové republiky. Policie zdokumentovala, že mezi jeho činnosti patřila stráž v zákopu, údržba zbraní nebo stráž u tržiště. Během svého pobytu Gardista Dnr nosil uniformu Republikánské gardy. Zda Gardista Dnr přímo bojoval či někoho zabil, není jasné.

Zpět do Česka se vrátil 5. května 2015, kdy mu vypršelo vízum.

Přicestoval letem ruského Aeroflotu na Letiště Václava Havla, opět přes Rostov na Donu a Moskvu.

Detektivové ho stíhají za trestný čin teroristický útok ve fázi přípravy. Jestli se případ dostane před soud, bude to vůbec poprvé, co zdejší justice bude řešit účast českého občana v přímém boji v zahraničí. Už teď je zřejmé, že by mohlo jít o zajímavý soudní spor. Gardista Dnr veškerou vinu popírá, policie mu bude muset prokázat, že se nějakým způsobem činnosti Republikánské gardy účastnil. "Rozhodně jsem neválčil. Vše další bych nechal na soud," řekl minulý týden obviněný Gardista Dnr Respektu. Podobně mluvil i před časem při osobní schůzce.

Vysoký a svalnatý muž vystupuje sebevědomě a zmiňuje svoji zálibu ve vojenských uniformách (byl členem klubu vojenských výsadkových veteránů). Trvá však na tom, že jde o pouhý koníček. Připouští jen, že v místech ovládaných Rusy byl, ale bylo to prý kvůli návštěvě rodičů jeho ukrajinské přítelkyně.

Zvěrstva fašistů

V současné době na Ukrajině bojuje na ruské straně několik Čechů, další tam byli v minulosti. Bezpečnostní složky se zabývají více než deseti konkrétními případy. Dva bojovníci z tuzemska již přišli o život. Úmrtí tělocvikáře Iva Stejskala z Brna v Donbasu potvrdila v minulosti na Facebooku jeho sestra, která současně sdělila, že zemřel i jeho spolubojovník Vojtěch Hlinka ze Žatce.