Dvě nejsilnější opoziční strany ODS a piráti se chystají přerušit středeční hlasování sněmovny o důvěře menšinové vládě ANO Andreje Babiše.

Poslanci obou stran trvají na tom, že ještě předtím by měli znát závěry mandátového a imunitního výboru, který vydá stanovisko k žádosti policie o vydání šéfa ANO Babiše a předsedy poslaneckého klubu tohoto hnutí Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání.

Mandátový výbor přitom v úterý debatu o vydání Babiše s Faltýnkem přerušil do úterý následujícího týdne, na kdy si oba politiky pozval, aby se k celé kauze mohli vyjádřit.

"Nejprve by se mělo vyřešit, jestli premiér bude, nebo nebude stíhán. Teprve potom by se mělo hlasovat o důvěře vládě Andreje Babiše. Budeme navrhovat, aby se schůze ve středu přerušila do doby, dokud nebude jasné doporučení mandátového a imunitního výboru," upozornil předseda klubu pirátů Jakub Michálek.

ODS, piráti a také starostové budou pro svůj plán během následujících hodin získávat kolegy z opozice.

Podle předsedy lidovců Pavla Bělobrádka je přerušení hlasování "jedna z možností", ČSSD ho ovšem přerušovat nehodlá. Aby získali potřebné hlasy, pokusí se tedy podle informací redakce ODS, STAN a piráti přesvědčit ke spolupráci i SPD Tomia Okamury.

Související OLAF k Čapímu hnízdu: Zpráva hovoří o nepravdivých údajích, zatajování informací a podezření z podvodu Hospodářské noviny a Aktuálně.cz získaly kompletní zprávu OLAF k Čapímu hnízdu. Hovoří o tom, že v souvislosti s dotacemi Čapího hnízda došlo k...

Předsedu ANO i Faltýnka policie podezírá z účasti na dotačním podvodu při získání mnohamilionové dotace pro farmu Čapí hnízdo. K podobným závěrům dospěl také Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF).

Závěrečnou zprávu nechtěla ministerstva pod vedením ministrů za ANO zveřejnit. HN a Aktuálně.cz se však dokument podařilo získat.

Opozičním členům imunitního výboru vadí, že se z klíčové úterní schůze omluvil Babiš i Faltýnek s tím, že jejich právníci potřebují čas na prostudování zprávy OLAF. "Účast je jejich právo, nikoliv povinnost. Ten důvod neuznávám jako omluvu, protože my je vydáváme na základě žádosti Policie České republiky a nikoliv na základě OLAF," řekl při příchodu na schůzi předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

Miroslava Němcová z ODS i Michálek poznamenali, že by chtěli ve výboru hlasovat o vydání či nevydání obou poslanců k trestnímu stíhání již v úterý. A to přesto, že neměli možnost s Babišem a Faltýnkem o případu hovořit. "Budu hlasovat pro vydání, mám jasno. Chtěla bych hlasovat dnes," uvedla Němcová.

"Měli měsíc na to, aby se seznámili se spisem, takže budu žádat, aby se to projednalo dnes," argumentoval Michálek s tím, že je logické, aby výbor vydal své doporučující stanovisko ještě před hlasováním o důvěře vládě.

Opozice však bude těžko hledat dostatečný počet hlasů pro tento plán. Například komunista a předseda výboru Stanislav Grospič nepočítá s tím, že by případ uzavřeli podle původního harmonogramu. "Chtěli bychom, aby rozhodnutí bylo vydané co nejdříve a nedocházelo ke zbytečným průtahům. Bylo by dobré, kdyby se stihl první týden lednové schůze anebo alespoň druhý týden," upřesnil Grospič.

Bez účasti Babiše a Faltýnka se program výboru ztenčil na slyšení detektiva Pavla Nevtípila a státního zástupce Jaroslava Šarocha. Nevtípil strávil na úterním jednání mandátového a imunitního výboru více než hodinu a půl. Poslanci se ho vyptávali na podrobnosti kauzy Farmy Čapí hnízdo, kterou tento policista z pražské hospodářské kriminálky vyšetřuje. Právě Nevtípila Babiš často ostře kritizuje.

Po Nevtípilovi předstoupil před poslance státní zástupce Šaroch, který má případ také na starosti. Ani jeden z nich jednání výboru nekomentoval.

"Na všechno jsme se zeptali," komentovala hodinu a půl strávenou s policistou Nevtípilem poslankyně ANO Helena Válková.

Opoziční členové výboru však hodnotí situaci dramatičtěji. "Je to maso," řekl jeden z poslanců, když procházel kolem novinářů.

"Atmosféra hustá tak, že by se dala krájet," poznamenal další člen výboru lidovec Marek Výborný. Podle něj se část zákonodárců pokoušela "suplovat roli policie". "Myslím, že bychom se měli srovnat s tím, co je předmětem jednání a co není. Nejsme vyšetřovatelé," dodal Výborný.