10.1.2018 11:01 | Hamáček (ČSSD): Není důvod nic zdržovat

"Není důvod nic zdržovat. Vláda musí požádat o důvěru do 30 dnů. Je to odpovědnost Andreje Babiše a hnutí ANO, že se rozhodli jít do projektu menšinové vlády. Seriózní jednání se nevedla a teď je načase vystavit účet," napsal Jan Hamáček (ČSSD) na Twitteru.