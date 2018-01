Den před jednáním o důvěře vládě je prakticky jisté, že menšinový kabinet Andreje Babiše (ANO) potřebné hlasy nezíská. Výkonný výbor KSČM v úterý doporučil komunistickým poslancům hlasovat proti. Informaci potvrdila novinářům mluvčí strany Helena Grofová. Babišovu vládu by tak ve Sněmovně kromě vládního hnutí neměla podle dosavadních vyjádření podpořit hlasy či alespoň odchodem ze sálu žádná z ostatních osmi stran. Komunisté přitom jako jediní o toleranci vlády dosud uvažovali.

Opoziční strany STAN, ODS a piráti se navíc chystají středeční jednání sněmovny o důvěře přerušit. Poslanci těchto stran trvají na tom, že ještě předtím by měli znát závěry mandátového a imunitního výboru, který vydá stanovisko k žádosti policie o vydání šéfa ANO Babiše a předsedy poslaneckého klubu tohoto hnutí Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání.

Mandátový výbor přitom v úterý debatu o vydání Babiše s Faltýnkem přerušil do úterý následujícího týdne, na kdy si oba politiky pozval, aby se k celé kauze mohli vyjádřit.

"Nejprve by se mělo vyřešit, jestli premiér bude, nebo nebude stíhán. Teprve potom by se mělo hlasovat o důvěře vládě Andreje Babiše. Budeme navrhovat, aby se schůze ve středu přerušila do doby, dokud nebude jasné doporučení mandátového a imunitního výboru," upozornil předseda klubu pirátů Jakub Michálek.

ODS, piráti a také starostové budou pro svůj plán během následujících hodin získávat kolegy z opozice.

Podle předsedy lidovců Pavla Bělobrádka je přerušení hlasování "jedna z možností", ČSSD ho ovšem přerušovat nehodlá. Aby získali potřebné hlasy, pokusí se tedy podle informací redakce ODS, STAN a piráti přesvědčit ke spolupráci i SPD Tomia Okamury.

Kabinet v úterý definitivně schválil své programové prohlášení, kterým chtěl Babiš ostatní strany o podpoře přesvědčit. Oproti původní verzi v programovém prohlášení vláda počítá například se zákonem o všeobecném referendu, který patřil mezi jeden z požadavků KSČM pro toleranci vlády. Komunisté hned po volbách jako další své požadavky zmiňovali například trvalé zvyšování minimální mzdy či ochranu přírodního bohatství.

Předseda KSČM Vojtěch Filip měl v prosinci k původnímu návrhu programového prohlášení výhrady. Shodu našly podle něj KSČM s ANO především u ochrany přírodního bohatství. Komunisté dosud připouštěli pouze možnou toleranci vlády, její přímou podporu podle Filipa vylučují některé zásadní rozdíly, mimo jiné v bezpečnostní oblasti.

Babiš už v pondělí prohlásil, že počítá s tím, že vláda ve středu důvěru nedostane. "Za nás předpokládáme, že důvěru nezískáme," uvedl. Na vině jsou podle něj představitelé dalších stran, kteří podle něj odmítli s ANO jednat. Menšinová vláda je podle Babiše příležitostí, "aby byl kabinet akceschopnější a byl potlačen nesmyslný a škodlivý resortismus". Ostatní strany naopak vyčítají neochotu jednat Babišovi.