Jméno náměstkyně jihlavského primátora Jany Mayerové figuruje ve zprávě Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) o Čapím hnízdě hned na první straně. Vyšetřovatelé došli k názoru, že coby takzvaná dotčená osoba nese odpovědnost za chybné údaje v žádosti o padesátimilionovou dotaci na stavbu luxusního sídla, donedávna patřícího premiérovi Andreji Babišovi.

Také čeští policisté dospěli k názoru, že se jihlavská zastupitelka a bývalá zaměstnankyně ministerstva financí účastnila dotačního podvodu, a zařadili ji na seznam jedenácti obviněných. Mayerová však žádnou vinu nepřipouští. "Odhlédnouc od faktu, ze jsem stoprocentně přesvědčená, ze vše bylo v pořádku, je třeba říct, že se respektovaly všechny pokyny a výklady platné v roce 2008," říká Mayerová.

Podle ní je to naopak OLAF, kdo v celé kauze pochybil. "Porušil procesně snad vše, co šlo," dodal zastupitelka s tím, že z uvedených důvodů podal současný majitel Čapího hnízda holding Agrofert na postup evropských vyšetřovatelů stížnost.

"Vydal zprávu předtím, než bylo rozhodnuto o stížnostech, což absolutně nechápu," uvádí Mayerová příklad, v čem podle ní OLAF porušil platná pravidla. Přiznává však, že sama zprávu stále neviděla. Potvrdila také, že pokud by bylo někdy prokázáno pochybení nebo porušení zákona, tak je odpovědnost primárně na ní.

Zároveň se ale Mayerová snaží přesvědčit, že pokud jsou v projektu Čapího hnízda chyby, je to běžná věc. "Jde to za mnou, jako za osobou, která je pod žádostí podepsaná. Ale musím říct, ze pokud se prokáže pochybení, čemuž ale nevěřím, tak se otevře Pandořina skříňka," tvrdí. Podle Mayerové totiž neexistuje projekt, v němž by informace v žádosti plně odpovídaly následné realitě. "Holt život… Člověk nikdy neví, co ho čeká za dalším rohem…," uzavřela.