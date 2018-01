Statutární místopředseda ČSSD Milan Chovanec v rozhovoru pro Hospodářské noviny vysvětluje, proč strana zpřísnila podmínky, za kterých je ochotná podporovat vládu ANO. Chovanec odmítá, že by tyto podmínky mohly oslabit jeho pozici ve straně a zároveň by ještě více oslabily pozici ČSSD ve sněmovně i u voličů.

Podmínky ČSSD pro zahájení jednání o vládní spolupráci Nová vláda musí v první řadě jasně garantovat další proevropské směřování České republiky a přihlásit se k plnění našich závazků v rámci NATO.

Za programovou prioritu sociální demokracie považuje systémovou podporu mladých rodin – ať už otázky bydlení, pracovních příležitostí nebo vzdělávání dětí.

Respektujeme právo vítěze voleb nominovat premiéra, členem vlády nicméně nemůže být stíhaná osoba.

Hlasy ve vládě budou rozděleny rovným dílem tak, aby se koaliční partneři museli vždy dohodnout.

Hnutí ANO se až do vyřešení kauzy Čapí hnízdo vzdá nároků na obsazení ministerstev spravedlnosti, financí a vnitra.

Hnutí ANO navrhne regulační mechanismy, jak odbourat střet zájmů v resortech zemědělství, životního prostředí a průmyslu, daný propojením s koncernem Agrofert.

Nová vláda musí stát mimo podezření ze zneužití moci a střetu zájmů. Fungovat musí především ve prospěch občanů České republiky, nikoliv jen ve prospěch menšiny podnikatelů nebo oligarchů.

Současný šéf ČSSD ve středu zveřejnil mimo jiné následující podmínky: ve vládě nesmí být trestně stíhaný člen, ANO nesmí mít většinu vládních členů, hnutí ANO se do vyřešení kauzy vzdá nároků na obsazení ministerstev spravedlnosti, financí a vnitra, vláda musí garantovat další proevropské směřování a plnění závazků NATO.

Vaše požadavky na Andreje Babiše ohledně vzniku příští vlády jsou hodně přísné, dovedete si představit, že by na ně přistoupil?

Mně nepřijdou přísné, ale racionální. Každá z nich má nějakou politickou logiku.

Tyto požadavky ale mohou ČSSD hodně zkomplikovat možnost podílet se na příští vládě hnutí ANO. Měli jsme pocit, že sociální demokraté spíš hledají způsob, jak se s Babišem dohodnout na vládnutí.

My jsme jen předložili jasně dané podmínky, a chce-li hnutí ANO s námi jednat, tak v těchto mantinelech.

Nebylo by ale pro ČSSD lepší, bavit se s šéfem ANO Babišem hlavně o programu a nepřidávat k tomu ještě personální požadavky, třeba takové, že by ANO nemělo mít některá ministerstva?

Sociální demokracie má sedm procent, a pokud nechce skončit pod pěti, tak musí zůstat stranou, která je řízena z Lidového domu. Tedy ani z Agrofertu, ani z jiného místa. Musíme zůstat samostatným subjektem, který bude dělat svoji politiku a bude srozumitelný pro voliče.

Bude členské základna podporovat podmínky, které jste publikoval?

Když jezdím po konferencích a bavím se tam s lidmi, tak oni se nebrání spolupráci s hnutím ANO. Na druhou stranu ale jasně říkají, že podmínky, které uvádíme, tedy nebýt ve vládě s obviněným politikem, prostě platí. Nemůžeme jít proti vůli členské základny, která už takto dostala náraz volebním výsledkem.

Existuje možnost, že byste své podmínky zmírnili?

V rámci trestního řízení existuje institut námitky, kterou může podat právní zástupce obviněných lidí. Pokud má Andrej Babiš pravdu, že se jedná o kauzu, která je vykonstruovaná, tak státní zastupitelství má možnost jeho obvinění stáhnout a nechat to policii došetřit. Nebo ho případně zrušit. Že bychom ale stáhli podmínku, aby trestně stíhaný politik nebyl ve vládě, tak to si nedovedu představit. Ale samozřejmě máme v únoru sjezd a uvidíme, na čem se usnese.

A co na tyto podmínky říká poslanecký klub?

Naši poslanci říkali, že jsou s tím srozuměni. Já jsem zastupující předseda strany a na jednání s ANO musíme s něčím přijít. To, že s obviněným politikem nepůjdeme do vlády, ať je to kdokoliv, říkáme dlouho. A ty ostatní otázky, jako že by hnutí ANO nemělo mít vliv na ministerstva spravedlnosti, vnitra a financí, dokud se tato kauza nevyřeší, jsou legitimním tématem k diskusi.

Že by na takové podmínky Andrej Babiš přistoupil, je ale skoro vyloučeno.

Ve středu se změnilo hřiště. Prezident poprvé připustil, že premiér potřebuje 101 hlasů. Andrej Babiš si z mého pohledu podle mě myslel, že bude mít vládu, která bude nekonečně vládnout, a že má vytvořenou hlasovací koalici s SPD a komunisty. Úlitba v církevních restitucích je zjevnou snahou si komunisty naklonit na svou stranu. Byť to pro nás není úplně nepříjemné téma a jsme mu také nakloněni.

Andrej Babiš podle vás udělá při jednání o další vládě výrazné ústupky.

Samozřejmě. Nechtěl bych, aby se tu strany vydíraly jako v minulosti a honili se jeden dva osvícení poslanci, kteří by vládu podpořili. Jestli ale Andrej Babiš místo opuštění zmiňovaných ministerstev nabídne nějaké záruky, že tato ministerstva nebudou do jeho kauzy Čapí hnízdo zasahovat, ať se snaží. On má hledat 101 hlasů pro podporu vlády, ne my.

Nejčastěji se teď spekuluje o variantě koaliční vlády ANO a vaší ČSSD, které by komunisté umožnili vládnout. Jste ochotni přijmout takovou roli?

Ale tady je několik variant koalic.

Komunisté už ale dali najevo, že jsou jednání velmi otevřeni.

Komunisté zatím velmi dobře participují na dohodě s Andrejem Babišem. Když se podíváte na počet jejich poslanců a počet obsazených míst ve výborech, podvýborech a další, tak komunisté vydělávají. Ale nám půjde o program, například podporu rodin s dětmi. My musíme skládat nějakou koalici, případně podporu vlády na základě nějakých programových priorit, a ne že dostaneme nějakou židli. A jestli komunisté dostanou nějaká křesla za něco, tak to není hra, které se chceme účastnit.

Pokud by ale komunisté svou podporou umožnili vládu ANO a ČSSD, neměli byste s tím problém?

To mi podsouváte něco, na co nemohu odpovědět. Andrej Babiš dlouhodobě podporuje koalici s ODS. Pokud bude splněna podmínka, že Andrej Babiš buď nebude stíhán, nebo to bude v situaci, kdy se ANO rozhodne stáhnout Andreje Babiše z pozice premiéra, tak nejpravděpodobnějším scénářem bude obnova jednání mezi ANO a ODS. Pokud toto spojenectví vznikne, my se staneme čistokrevnou opoziční stranou.

To pro ČSSD bude hodně těžká role, protože z opozice se toho moc udělat nedá, navíc v opozici je několik "bojovných" stran.

Nebude to jednoduchá situace. Máme tady dravé piráty, kteří budou efektivní v opoziční práci, a i další strany. Já variantu menšinové vlády s podporou kohokoliv vůbec nevnímám jako prioritní a nejlepší. Nejlepší model je vláda většinová.

A co vaše vláda s ANO s podporou komunistů?

Pokud nebudou ve vládě trestně stíhaní politici, tak je nejpravděpodobnější varianta vlády ANO s ODS.

A co původní koalice ANO, KDU-ČSL a ČSSD?

Myslím, že tuto variantu Andrej Babiš nepreferuje, bere ji jako jednu z nejhorších variant.

Pojďme k únorovému sjezdu ČSSD. Spolustraníky bude nepochybně zajímat, co jste dojednal ve sněmovně. Uspokojí je to, že přísné podmínky, které jste stanovili, přivedou ČSSD do opozice na čtyři roky? Nemůže být pro stranu ve vaší situaci smrtící zůstat tak dlouho v opozici?

Dnes máme 10. ledna, následují prezidentské volby, a pokud vláda nezíská důvěru, musí rychle podat demisi. Může tady ale vládnout několik měsíců. Jelikož máme sjezd v únoru, může se stát, že na sjezdu na sebe narazí několik koncepcí, případně několik kandidátů na vedení strany předloží svou koncepci, buď čistá opozice, nebo koalice za podmínek, které jsem zveřejnil, nebo za změkčených podmínek, a nějaký koncept může vyhrát. A ti, kteří uspějí, se pustí do vyjednávání o složení případné vlády. Na druhé straně, říct hnutí ANO, že s nimi jdeme do vlády a nic za to nechceme, tak to přece není možné.

To samozřejmě nejde. Ale nedostanete se v ČSSD na druhou kolej mimo hlavní proud, jestliže jste stanovil tak přísné podmínky pro vládnutí s ANO?

Ježíši, já už jsem byl mimo hlavní proud tolikrát!

Ale nedá se čekat, že hodně sociálních demokratů bude prosazovat mírnější podmínky, aby se ČSSD opět dostala k moci?

Já tomu rozumím, ale my nemůžeme být podřízení nikomu. Ani Pražskému hradu, ani hnutí ANO, ani nikomu jinému. Pokud ČSSD nezůstane samostatnou legitimní politickou stranou, tak proč by nás lidé volili. Pokud budeme béčko tohoto či onoho, tak přece skončíme úplně mrtví v nenávratnu. Jaké podmínky tedy máme ANO dát?

To je na vás.

Když ustoupíme od podmínky, aby ve vládě nebyli trestně stíhaní politici, tak co bude dál? Jaké další podmínky?

No hlavně programové, abyste toho měli z programu ČSSD ve vládě co nejvíce. Což vám neradíme, ale mohou s tím přijít jiní adepti na vedení strany.

Ale Andrej Babiš je unikátní v tom, že první volby vyhrál na středo-pravicových voličích a druhé na středo-levicových. Takže nám už voliče vzal. A cokoliv bude prosazovat z programového prohlášení, tak to bude prezentovat jako program hnutí ANO. Například jsme čtyři roky prosazovali zvýšení důchodů, ale on to prodal jako svůj úspěch. Vlaky zdarma jsme také prosazovali, on byl proti. A tak by šlo procházet jeden bod za druhým. On se vyloženě zaměřuje na levicové voliče. I když budeme v opozici, tak pro rozumné, racionální věci budeme hlasovat.

Takže si myslíte, že ČSSD přežije a posílí v opozici?

Můj děda byl sociální demokrat, můj otec byl sociální demokrat, já jsem sociální demokrat, a za tu dobu zažila ČSSD velmi různorodé doby. Po tom, co se nám po volbách stalo, je potřeba přestat fňukat, oprášit si kolena a začít bojovat.

Jak ale bojovat?

Nemůžeme začít tím, a dámy prominou, že lezeme někomu do zadku, a staneme se nějakým "béčkem", abychom krátkodobě přežili. A za pár ušmudlaných funkcí, které bychom získali, si veřejnost řekne, k čemu vlastně jsme. Lidé si řeknou, že jsme k ničemu. Na co je máme?

Ale my si říkáme, jestli na sjezdu ČSSD neztroskotáte, pokud jste stanovil tak přísné podmínky pro možnost, aby se vaše strana podílela na vládnutí.

Tak ztroskotám, to je život. Sociální demokracie si ale musí nastavit nějaká pravidla hry, a především ti, kteří chtějí stranu vést, musí přijít s nějakým konceptem. To znamená, že ten, kdo bude chtít být předsedou a místopředsedou, musí členské základně sdělit svůj koncept.

To je logické. A vy budete kandidovat na předsedu, nebo místopředsedu?

Přemýšlím o tom. Ale myslím si, že by opravdu stálo za to, abychom tam dali nějakou novou tvář. Ale nějaká nová tvář se musí vygenerovat. Zatím z těch, kteří ohlašují kandidaturu, nikdo zvlášť nová tvář není, asi s výjimkou Miroslava Krejčíka.

Mimochodem, není tento bývalý šéf vojenských tajných služeb vaším kandidátem?

Ne, ne, ne.

Hejtmana a poslance Jiřího Běhounka, o němž se také mluví, toho byste podpořil?

Muselo by dojít ke změně stanov.

Ale ty se dají změnit rychle. Pak už jen stačí, aby vstoupil do ČSSD.

Já jsem měl prioritu, aby volili všichni členové ČSSD. Chtěl jsem, aby volba byla v dubnu a všichni kandidáti měli čas objet republiku, setkali se s členy, a hlavně řekli, jaký je jejich program. To se bohužel nestalo.

A co říkáte na oznámení kandidatury Janem Hamáčkem?

Jo, je dobře, že kandiduje. Čím víc kandidátů, tím lépe.

Vy ho podporujete? Měl by se stát předsedou?

Znovu říkám, že by mělo kandidovat co nejvíce lidí, aby byla konkurence, a že kandiduje Jan Hamáček je dobře.

Nehrozí, že se váš poslanecký klub i strana rozdělí minimálně na dvě skupinky, z nichž každá bude mít jiné představy v tom, jak přistupovat k Andreji Babišovi a ANO?

Jestli někdo přijde s jinou koncepcí než já a vyhraje na sjezdu se svou vizí, tak já jsem loajální člen strany a jsem zvyklý držet odhlasovaný, většinový názor. Mohu bojovat do posledního dechu, nemusí se mi líbit, ale je pro mě závazný.