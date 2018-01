Poprvé od sněmovních voleb budou členové ODS ve velkém bilancovat povolební výsledek. Na celostátním kongresu v Ostravě, který začíná v sobotu, také zvolí nové vedení. Žádné převratné změny se ale nejspíš konat nebudou. Nejvyšší posty obhajují bez protikandidáta Petr Fiala a Alexandra Udženija. A i o místa řadových místostarostů se uchází až na výjimky tytéž osobnosti, které je zastávají dosud.

Petr Fiala jde do obhajoby šéfa strany s rekordní podporou. Důvěru mu jako jedinému kandidátovi daly bez výjimky všechny krajské buňky. "Zdá se mi, že si členové ODS přejí, abychom pokračovali v dosavadní politice," okomentoval silný mandát v rozhovoru pro Echo24 Fiala. Že nejde jen o zdání, ale o realitu, si myslí i europoslanec Evžen Tošenovský, který se uchází o obhajobu postu místopředsedy. "ODS je na nějakém vzestupu. Víme, že to není ještě nic úžasného, a je proto třeba to posunout ještě dál. Standardní souboj nastane až na příštím kongresu, kdy už bude ODS vysoce etablovaná," myslí si před víkendovou volbou.

ODS tak hodlá na ostravském kongresu v první řadě potvrdit stávající linii. A utvrdit si své konzervativní, ekonomicky liberální pravicové postoje.

ODS se pod Fialou odrazila ode dna a v říjnových volbách obsadila, k překvapení i mnoha straníků, druhé místo hned za hnutím ANO. Byť s výrazným, téměř dvacetiprocentním rozdílem. Vstoupit do vlády s vítězem ale dosud vedení ODS nesmlouvavě odmítalo. "ODS vyloučila jednání s hnutím ANO o vládě. Klidně to mohu opakovat pořád dokola," prohlásil ještě koncem října Fiala, "tento postoj je jednoznačný, byl jednomyslně schválen výkonnou radou, poslaneckým i senátorským klubem."

Přesto se dá očekávat, že právě debata o případné účasti ODS ve vládě bude tou nejživější a nejkontroverznější, která se na sjezdu odehraje. Menšinová vláda hnutí ANO, kterou Andrej Babiš sestavil na první povolební pokus, sice zatím na rozhodnutí sněmovny o vyslovené důvěry čeká. Podle všeho ji ale nemá reálnou šanci získat.

Prezident Miloš Zeman sice avizoval, že i druhý pokus svěří šéfovi hnutí ANO. Ale tentokrát už ne bez podmínky. Předtím chce od něj ujištění, že má pro kabinet potřebnou podporu 101 poslanců. Babišova ochota jednat a nabídnout partnerům lákavější nabídku než napoprvé tak podle všeho bude muset být řádově vyšší. "Je to tlak na ochotu a připravenost dalších subjektů s námi spolupracovat. A je to tlak i na to, abychom jsme my byli schopni jim nabídnout takovou variantu, která pro ně bude přijatelná," vyložil si obdobně Zemanova slova třeba místopředseda ANO a ministr zahraničí Martin Stropnický.

Tak rezolutní slova vylučující spolupráci ANO a ODS, která Petr Fiala pronášel ještě na podzim, ale z jeho úst už pár týdnů nezazněla. A ani Tošenovský nyní nevidí dohodu úplně nereálně. "My nemáme problém s mnohými lidmi z ANO nebo s celým ANO z hlediska nějakých ideových představ. Ale ta změna by musela být razantní a ANO by muselo mít třeba i odvahu změnit lídra," odpověděl na dotaz HN. Že by nepřekonatelnou podmínkou bylo, aby ve vládě nezasedl trestně stíhaný Babiš, ale nepotvrdil. "Netroufám si říct, že to je 'Babiš z mostu dolů'. Je to velmi silná podmínka."