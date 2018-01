Když se na podzim roku 2014 stal podnikatel Jiří Hlavatý senátorem za hnutí ANO, říkal, že se v kampani moc nenadřel a že ji vedl jen krátce. Ani moc neslavil, den po volbách v rozhovoru pro HN líčil, že se šel jako každý den projít se svým psem. Nyní, po více než třech letech a několika neobratných kotrmelcích, už se volební kampani musel věnovat mnohem víc. Ale platné mu to tentokrát nebylo - senátorem, kterým ještě před dvěma a půl měsíci byl, se znovu nestal. Ve druhém kole prohrál se starostou Vrchlabí Janem Sobotkou (STAN), poměrem hlasů 33:67 procentům.

"Nebudu to nijak komentovat," vzkázal nyní majitel textilky Juta ze Dvora Králové, jehož majetek časopis Forbes odhaduje na 5,9 miliardy korun. Jeho neúspěch ale věrně ukazuje, že vidina byznysmenů jako spasitelů české politiky, je hodně děravá.

Všechno to začalo loni v létě, kdy zástupci hnutí ANO v Královéhradeckém kraji přemluvili Hlavatého, výraznou postavu celého regionu, aby figuroval na posledním místě kandidátky jako klasický lapač hlasů. A skutečně tak zafungoval, takže v říjnových volbách jej lidé kroužkováním vyslali do sněmovny. V ten moment se nastartoval kolotoč lopotných událostí, které vyvrcholily o tom víkendu Hlavatého nezvolením.

Podnikatel, když zjistil, že má být poslancem, prohlásil, že s něčím takovým nepočítal a že chce zůstat v Senátu. Svým spolupracovníkům pak vyčetl, že jej neupozornili, že si v případě zvolení do sněmovny nebude moc vybrat, v které komoře parlamentu bude působit a že mu automaticky zaniká senátorský mandát. Ohradil se i vůči voličům, kteří jej kroužkovali a dokonce naznačil, že by to vlastně měli být oni, kdo uhradí náklady za nové volby, které se budou muset kvůli němu konat.

Pak se ovšem ohrazoval, že tak to nemyslel. " Víte, ten telefonát mě chytnul ve chvíli, kdy jsme měli poradu, sedělo nás v místnosti asi osm. Hádali jsme se kvůli problémům na dvou velkých závodech, měl jsem tam jejich ředitele. Byl jsem plný stresu. Poslední věc, kterou jsem v tom rozhovoru řekl, bylo to s těmi voliči. Bylo to to poslední, co ze mě vyhrklo. Byla to nadsázka," omlouval se dodatečně v rozhovoru pro HN.

V něm zároveň potvrdil, že v doplňovacích volbách do Senátu, které se vypisovaly kvůli tomu, že on se stal poslancem, bude opět kandidovat, aby mohl být zpátky senátorem. Na poslanecký mandát rezignoval. Aby přesvědčil zmatené voliče z Trutnovska, dokonce uspořádal sérii besed pro stovky lidí.

A dlouho se bránil přiznat, že svými nepromyšlenými, zmatenými kroky mezi sněmovnou a Senátem si škodí, vinu svaloval především na novináře. Ať tak či onak, důvěru lidí ztratil - v právě skončených volbách jednoznačně prohrál v poměru 33 ku 67 procentům s vrchlabským starostou Janem Sobotkou (STAN).

Muž, který se nikdy netajil tím, že primární je pro něj jeho firma, tak bude mít opět čas jen na ni. Ostatně ani v Senátu za ty tři roky, které v něm strávil, nepatřil k nejaktivnějším politikům - chyběl u více než třetiny všech hlasování. Na druhou stranu Hlavatému nelze upřít zájem o své okolí a o věci veřejné, dlouhodobě patří k nejvýraznějším tváří svého města, hodně se angažoval v boji za zachování gymnázia ve Dvoře Králové, pro své zaměstnance dělá spoustu bohulibých projektů, třeba jim bezúročně půjčuje peníze, aby nenaletěli lichvářům a splátkovým společnostem.

Není přitom jediným výrazným byznysmenem, který se v posledních měsících spálil při svém politickém angažmá. Něco podobného potkalo spolumajitele výrobce alarmů Jablotron Dalibora Dědka, který měl být lídrem kandidátky hnutí Starostové a nezávislý v říjnových sněmovních volbách. Po třech týdnech od oznámení svého vstupu do politiky se ovšem Dědek a STAN rozešli.

Jablonecký miliardář svou letní zkušenost před koncem roku poměrně ostře komentoval v rozhovoru pro HN: "Ti, kteří mě jeden den vychvalovali jako mecenáše a filantropa, o mně najednou říkali, že jsem krvežíznivý kapitalista, který si chce koupit moc. Další problém byl, že moje idea byla, že přivedu do STAN skupinu lidí a vytvoříme jakousi nezávislou frakci. Sehnal jsem 15 odvážlivců, kteří pak ale skončili na nevolitelných místech, a tak to pro mě ztratilo smysl." Zároveň starosty zkritizoval, že odmítají jednat o spolupráci s Andrejem Babišem.

Dědek by se shodl s Hlavatým určitě na tom, že světy politiky a byznysu jsou si hodně vzdálené.