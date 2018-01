Kdy jste se rozhodl, že podpoříte Jiřího Drahoše v kandidatuře na prezidenta?

Nepamatuju si přesně to datum, ale vím, že to bylo skoro dřív, než uveřejnil svůj zájem kandidovat. Seděli jsme v úzkém kruhu, s kamarády, a přemýšleli jsme, kdo by mohl být prezidentem. První věc byla, že se nesmí jmenovat Miloš. Drahoš je člověk vysoký, se zvučným hlasem, který umí jazyky, má vystupování a my jsme se shodli, že je to pro budoucího prezidenta důležité. Lidé bohužel hrozně moc zdůrazňují kvalitu člověka podle toho, jestli bude nebo nebude zvolen. Což je sekundární. Zvolen má být ten kvalitní a ne že je kvalita podle toho, že by měl být zvolen.



Takže jste si s přáteli řekli už na začátku, že ho podpoříte...



Ano, já už jsem to pak neměnil. Moje žena změnila názor, ta volila Fischera, protože ho zná a považuje za lepšího diplomata.



Vy se znáte ještě z Akademie věd...



Ano, měl přednášku u nás v centru. Neznáme se moc osobně.



Vidíte u něj nějaké paralely s vaším bratrem Václavem? Všiml jste si nějakých podobných vlastností, které by jako prezident mohl mít?



Myslím, že Václav měl své silné stránky a Drahoš má zase jiné. Nevidím tam mnoho styčných bodů. Oba dva jsou Evropané, oba dva jsou demokraté, to jsou ale široké pojmy. Ale Václav byl menší, neuměl tolik jazyků... Rozdíl bude možná v tom, a to se teprve uvidí, že můj bratr si své řeči psal sám a psal je jako spisovatel. Měly ducha. Kdo bude psát řeči Drahošovi, nevím, to je trošku otázka.



Jak se vám líbí, jak vystupuje? Je kritizovaný za to, že působí toporně...



Přihodil bych mu trochu smyslu pro humor. Aby dovedl zažertovat na úrovni. Zeman si pořád myslí, že žertuje, ale je to úplně upadlý humor, nejhorší, co může být. Tak to radši ne. Drahoš by se přeci jen mohl pousmát nebo přímo rozchechtat se.



Čeho si na něm ceníte, proč je to váš kandidát?



Ještě dřív než kandidovali jiní, jsem se rozhodl, že když nechci Miloše Zemana, že můžu někomu pomoci.



Jaké jsou tedy ty kvality, proč je podle vás ten správný?



Poslal jsem Drahošovi peníze na podporu asi v červnu, kdy byl ještě s Horáčkem jediný, a Michal Horáček není můj typ. A všichni ostatní se vyskytli později.



Takže je pro vás v podpoře rozhodující řídit se tím, že hlavně nechcete Miloše Zemana na Hradě?



Svým způsobem ano. Kvůli jeho vlastnostem upadla prestiž naší země ve světě a to je hřích, který už může odčinit jen někdo jiný. A já doufám, že se Drahoš bude snažit.