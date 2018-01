Miloš Zeman se na sobotní podvečerní tiskové konferenci snažil působit uvolněně a optimisticky. "Jsem mladý, plný sil a energie," prohlásil do namířených kamer, s manželkou Ivanou po boku. A pak dodal, že přijme výzvu Jiřího Drahoše a utká se s ním v televizní diskusi z očí do očí. Před prvním kolem přitom účast v debatách odmítal s tím, že prý nevede kampaň, protože lidé jeho názory znají. Tento Zemanův úkrok před druhým kolem byl očekávatelný – jenže spíš než rituální tanec vítěze nad oslabeným soupeřem to připomíná zoufalé zatažení ruční brzdy. Zisk necelých 39 procent je pro stávajícího prezidenta jednoznačně neúspěch.

A tak se už rozjely intenzivní zákulisní hry, kde se duel odehraje a kolik jich bude. Zeman naznačil, že by byl ochotný podstoupit dva a zároveň připomněl, že nemá rád Českou televizi, která je proti němu údajně zaujatá. Naopak velmi blízko má k TV Barrandov, kde měl i vlastní pořad, a přímo na tiskovce souhlasil s nabídkou Primy. Jiří Drahoš kontroval, že se chce utkat právě na půdě ČT, tedy v prostředí, kde se Zeman nebude cítit jako doma a kde lze očekávat, že moderátor Václav Moravec bude klást i nepříjemné a zároveň vyváženější dotazy, než by to dělal majitel Barrandova a Zemanův obdivovatel Jaromír Soukup.

Pro Jiřího Drahoše to bude mimořádně těžká zkouška. Zeman, který se v nejvyšších patrech české politiky pohybuje od roku 1993, kdy se stal předsedou obnovené ČSSD, je i přes svůj věk a viditelně zhoršené zdraví pořád výtečným diskutérem. Jedním z nejlepších. Na takový rozhovor ho jistě jeho tým v čele s Jiřím Ovčáčkem a Vratislavem Mynářem důkladně připraví, takže se nedá očekávat, že při něm bude působit unaveně, jak to občas bývalo u jeho veřejných vystoupení, třeba když jmenoval Andreje Babiše v prosinci premiérem. Drahoš do takové konfrontace půjde s jasným cílem – klidně prohrát, ale se ctí. S ostrými vystoupeními a debatami nemá moc zkušeností, před prvním kolem v nich nepůsobil nijak dominantně ani sebejistě.

Zemana v prvním kole volily necelé dva miliony lidí, Drahoše o nějakých 600 tisíc méně. Na svou stranu ovšem potřebuje dostat těch 1,5 milionu Čechů a Češek, kteří v pátek a v sobotu 12., resp. 13. ledna podpořili někoho z trojice Pavel Fischer, Michal Horáček, Marek Hilšer. Přetáhnout jejich voliče na svou stranu je pro Zemana téměř vyloučené, a tak se pokusí udělat všechno pro to, aby v jejich očích znevěrohodnil Drahoše. Aby za dva týdny zůstali doma s pocitem, že Zeman sice za moc nestojí, ale Drahoš také ne.

Nic jiného ani Zemanovi nezbývá. V posledních dvou letech v podstatě všechno vsadil na jednu minci – že je zástupcem frustrované většiny, která se bojí islámu, imigrantů, Bruselu i klasických politických stran, které nemají po ruce rychlá a jasná řešení složitých problémů. Je tam citelný rozdíl oproti Miloši Zemanovi z roku 2013, který otevřeně podporoval přijetí eura a dával na odiv svou podporu EU, která kontrastovala zejména s tehdy dosluhujícím Václavem Klausem. Jenže k těmto volbám dorazily bezmála tři miliony lidí, kteří tento pohled na svět nesdílejí. A bylo jich víc než voličů komunistů a Tomia Okamury – tedy tvrdého zemanovského jádra a některých sympatizantů ČSSD a hnutí ANO, kteří také volili Zemana.

Právě ANO Andreje Babiše mělo být Zemanovou pojistkou. V prvním kole ale úplně nezafungovala. A i premiér vlády bez důvěry podle všeho vycítil, že stávající prezident možná nebude tak silný, jak se zdálo, takže už v sobotu večer byl s jeho další podporou mnohem opatrnější – najednou si začal klást podmínky, že by Zeman měl být jasně prozápadní, neměl by rozdělovat, neměl by kolem sebe mít problematické spolupracovníky... Když ve čtvrtek před prvním kolem říkal, že bude volit Zemana, protože je na něj spolehnutí a nekrade, nic z toho nezaznělo. Zároveň několik výrazných tváří ANO dalo najevo, že si Zemana za prezidenta nepřejí, namátkou eurokomisařka Věra Jourová. Teď, když jsou šance obou kandidátů vyrovnané, a v některých ohledech ty Drahošovy dokonce vyšší, bude Babiš asi střídmější v tom, za koho se postaví.

Zatímco Miloš Zeman, ale především jeho spolupracovníci, kteří už před prvním kolem ukázali, že si s dodržováním nějakých pravidel hlavu příliš nelámou (republika je oblepená billboardy na jeho podporu, avšak veřejnost nemá šanci se toho o sponzorech moc dozvědět), budou ostřelovat Drahoše a budou se snažit jej oslabit v očích příznivců Horáčka, Hilšera, Fischera či Mirka Topolánka, bývalý předseda Akademie věd je naopak bude muset přesvědčit, že je Antizemanem hodným jejich hlasu, když už jejich favorizovaný kandidát do druhého kola nepostoupil. To, že všichni zmínění uchazeči o Hrad už lidi vyzvali, aby volili Drahoše, není žádná automatická jistota. Drahoš nesmí dělat chyby, musí začít vystupovat samozřejměji, rozhodněji a musí se vystříhat skandálů.

Podle všeho si to uvědomuje. Během vystoupení ve svém volebním štábu v pražské La Fabrice prohlásil, že před druhým kolem změní strategii své kampaně a vezme ji plně do svých rukou. To neznamená nic jiného, než že se odstřihne od svého dosavadního volebního manažera Jakuba Kleindiensta, což byla jeho potenciální koule na noze. Na problematickou Kleindienstovu minulost – mimo jiné figuroval v kauzách spojených s exhejtmanem Davidem Rathem – už upozornilo několik médií, naposledy třeba magazín Reportér. Na Hradě sice vědí, že jestli je něco Zemanova slabina, tak to jsou lidé, kteří se kolem něho nyní i v minulosti točili, ale i tak by mohli zkusit touto cestou Drahoše oslabit. Třeba prostřednictvím nějakého spřáteleného prokremelského média...