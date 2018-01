Premiér Andrej Babiš se v úterý ohradil proti podezření, že se měl podílet na podvodu při sjednávání dotace pro Farmu Čapí hnízdo. Krátce před jednáním mandátového a imunitního výboru sněmovny pronesl emotivní projev, v němž mimo jiné kritizoval zpravodajství médií o zprávě Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). (Celé znění redakčního překladu zprávy si můžete přečíst ZDE).

Babišův projev nicméně obsahoval hned několik nepřesných, nebo dokonce nepravdivých informací. Přinášíme výčet těchto výroků s vysvětlujícím komentářem, který je uvádí na pravou míru.

1. "Komplot zorganizovala mafie, která tady kradla miliardy."



Policie se začala zabývat udělením dotace pro Farmu Čapí hnízdo na základě anonymního podnětu. Na vyšetřování dohlíží státní zastupitelství. Za vyšetřovatele se postavili jeho nadřízení. Po oznámení od neznámého zdroje se případem začal zabývat také OLAF.



2. "Tady se vytvořila nějaká atmosféra, že tato kauza má nějakou souvislost s hlasováním o důvěře vládě. Je to samozřejmě nesmysl."



Kauza Čapí hnízdo úzce souvisí s podporou Babiše a jeho vlády. Od vítězství hnutí ANO v říjnových sněmovních volbách jeho šéf nebyl schopen nalézt partnery pro většinovou vládu, a to právě kvůli policejnímu obvinění v kauze Čapí hnízdo. Ostatní strany trvají na tom, že vládu by neměl vést trestně stíhaný člověk.



3. "Kdybych nebyl v politice, tak byste o Čapím hnízdě nikdy neslyšeli."



Média informovala o dotaci pro farmu už několik let předtím, než Babiš založil ANO a vstoupil do politiky (v roce 2011). Například časopis Týden psal o podpoře z fondů EU již 29. září 2008, týdeník Respekt 18. května 2009. Propojenost Agrofertu a Čapího hnízda podrobně rozebíral týdeník Ekonom ve vydání 9. září 2010.



4. "My jsme nabízeli předsedu mandátového a imunitního výboru. Nikdo to nechtěl."



Při rozhodování o obsazení předsedů sněmovních výborů po volbách se ANO spojilo s KSČM a SPD. Předsedou mandátového výboru sněmovny se v listopadu stal komunista Stanislav Grospič, který byl zvolen většinou jedenácti hlasů.

O vedení se neúspěšně ucházel také Petr Gazdík za Starosty a nezávislé, jenž získal sedm hlasů.



5. "OLAF nepíše, že je nějaký podvod, protože žádný nebyl."



Zpráva OLAF na několika místech výslovně píše o podezření z dotačního podvodu v souvislosti s žádostí a přidělením evropských peněz pro Čapí hnízdo. Dokonce českou justici upozorňuje na příslušné paragrafy nyní platného trestního zákoníku. Například zde: "Tato porušení legislativy mohou zakládat podstatu pro soudní řízení na základě příslušných opatření českého trestního zákoníku o dotačním podvodu a poškozování finančních zájmů Evropské unie."

Nutno dodat, že OLAF nevede trestní řízení, to spadá pod českou policii.



6. "My nejsme dotčené osoby, nás se ta zpráva vůbec netýká. Ani mě, ani Faltýnka. Dotčené osoby jsou jenom dvě z těch jedenácti trestně stíhaných."



Takzvanými dotčenými osobami z pohledu OLAF jsou dva bývalí manažeři Čapího hnízda, kteří bezprostředně zařizovali žádost o dotaci. Třetí dotčenou osobou je však společnost Imoba, právní nástupkyně farmy. Ta patřila v dotčeném období Agrofertu, který do loňska vlastnil přímo Babiš (nyní Imoba spadá pod společnost SynBiol, kterou Babiš spolu s Agrofertem převedl pod svěřenské fondy). Nynější premiér je navíc ve zprávě mnohokrát zmiňován. Vystupuje z ní jako osoba, která podepisuje klíčové dokumenty a vystupuje jako hybatel celého projektu.



7. "Když paní senátorka Dernerová v roce 2009 oficiálně psala na OLAF, že v Krajské zdravotní někdo pravděpodobně prodražil přístroje o 200 milionů, a potom když se v roce 2012 ptala OLAF, kdy už

konečně začne vyšetřovat, nebyla žádná odpověď."



Kauzu Krajská zdravotní vyšetřovaly české úřady, společnost musela zaplatit pokutu 111 milionů korun, její manažeři byli obžalováni. OLAF na dotaz HN uvedl, že na vyšetřování Krajské zdravotní dohlížel a nechal rozhodnout české orgány.

"Vzhledem k tomu, že národní orgány u daných projektů provedly kontroly a korektivní opatření, OLAF v září 2013 ukončil svou koordinační činost v této záležitosti. Role OLAF v tomto společném případě následně skončila a případ byl v rámci OLAF uzavřen," řekla redakci mluvčí OLAF Sandra Juncuová.



8. "OLAF ve svém závěru kritizuje především někdejší právní prostředí v České republice, anonymní akcie na majitele."



Anonymní akcie nejsou pro OLAF hlavní téma vyšetřování. Zpráva je rozebírá právě kvůli tomu, že neumožnily prokázat nezávislý vztah mezi Čapím hnízdem a Agrofertem, což byla podmínka pro udělení dotace. "Anonymní vlastnictví společnosti, která byla příjemcem, neumožňovalo průběžné sledování a kontrolu oprávněnosti příjemce k podpoře pro SME (malé a střední podniky - pozn. red.) během realizace projektu, což odporuje obecnému principu transparentnosti, který se uplatňuje při užívání finančních zdrojů EU," uvedl OLAF.



9. "ROP perfektně věděl, že Agrofert je strategický akcionář a ručí za úvěr. To věděl."



Podle závěrů OLAF zástupci Čapího hnízda v dokumentech k žádosti nedodali informaci, že garantem půjček od banky HSBC pro farmu je právě Agrofert. Bylo to jedno z pochybení, na které OLAF důrazně upozornil.