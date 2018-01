Premiér Andrej Babiš chce výrazně změnit zákon o státní službě. Návrh úprav, který mají HN k dispozici, může podle kritiků omezit nezávislost státní správy na politicích.

To by přitom mohlo mít dopady i na schopnost Česka čerpat stovky miliard korun z evropských fondů. Nezávislá státní správa je podle požadavků Evropské komise jednou z podmínek pro to, aby země EU mohly evropské peníze využívat.

Navrhované změny, které Úřad vlády poslal do meziresortního připomínkového řízení, například výrazně omezují působení takzvaných odborných náměstků na ministerstvech. To jsou úředníci, kteří své místo získali díky konkurzu, nikoliv politickému jmenování. Mají garantovat odbornost a kontinuitu státní správy bez ohledu na to, jaká politická strana je zrovna u moci.

Tito náměstci jsou momentálně jmenováni na dobu neurčitou, to chce ale Babiš změnit. Člověk v takové funkci, "jejíž běh počal dnem jeho jmenování na služební místo", ji má zastávat jen na dobu pěti let, stojí v návrhu novely zákona.

To znamená, že odborný náměstek, který byl jmenovaný například v roce 2015, by musel skončit už v roce 2020. Vláda, která vznikne na základě říjnových voleb, by tak tato místa mohla nově obsadit.

Ministerstvo vnitra, pod které nyní sekce pro státní službu spadá, v navrhovaných změnách nevidí žádný problém: "Služební místa, jichž se návrh týká, budou i nadále obsazována na základě výběrových řízení postupem dle zákona o státní službě zaručujícím transparentnost výběru. Návrh má podpořit zvýšení profesionality výkonu státní služby a rozhodně nemá být krokem proti její depolitizaci," sdělilo ministerstvo HN.

Návrh změn mimo jiné počítá i s tím, že by generální ředitel státní služby byl podřízen přímo premiérovi. Dosud přitom šéfa státní služby, který se nazývá náměstek pro státní službu, jmenuje vláda jako celek.

Změny obsahují i snadnější možnost propuštění státních zaměstnanců. Na vedoucí pozice by se taky mohli jednodušeji dostat lidé, kteří dosud ve státní službě nepůsobili.

"Otevírá to dveře k tomu, aby si premiér a ministři na vedoucí funkce přivedli své lidi, hlavně z byznysu," řekl HN mimo záznam jeden vysoce postavený státní úředník.

Evropská komise po Česku přijetí služebního zákona dlouho požadovala. Česko bylo jedinou zemí EU, která ho neměla, i když jej slíbila přijmout, už když v roce 2004 do unie vstupovala.

K návrhu změn v zákoně se komise nechtěla vyjádřit: "Nekomentujeme oznámení nebo návrhy zákonů. Komise bude ale samozřejmě pokračovat ve sledování jakéhokoliv vývoje spojeného s implementací zákona o státní službě," sdělila komise HN.

"Podmínky pro to, aby země mohla čerpat evropské fondy, se pro příští období rozhodně nezmírní," řekl HN zdroj obeznámený s postojem Evropské komise. Naznačil tak, že pokud by změny v zákoně vedly k omezení nezávislosti státní správy na politicích, Brusel by to rozhodně nepřešel mlčením.