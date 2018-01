Kandidát na prezidenta Jiří Drahoš řekl, že trvá na účasti ve dvou televizních debatách. Současný prezident Miloš Zeman chce jít do čtyř debat. Podle svého mluvčího Jiřího Ovčáčka se jich zúčastní i bez Drahoše.

Zeman v sobotu po postupu do druhého kola voleb řekl, že se na rozdíl od posledních týdnů zúčastní televizních debat se svým protikandidátem. Uvedl, že by mohl jít do více než jedné diskuse, avšak tři už by podle něj diváky nudily. Ovčáček v úterý řekl, že Zemana s návrhem účasti v diskusích oslovily Česká televize, Nova, Prima a Barrandov. Prezident podle něj všechny čtyři nabídky přijal bez jakýchkoliv podmínek. "Nabídky byly nevyžádány, nechtěli jsme mezi těmi televizními stanicemi jakkoliv selektovat," řekl Ovčáček.

Debaty by se měly konat ve večerních hodinách, a to v neděli na Nově, v pondělí na Barrandově, v úterý na Primě a ve čtvrtek na České televizi. Mluvčí ČT Karolína Blinková sdělila, že nabídku moderovat prezidentskou debatu dostal tradičně Václav Moravec. Ještě v úterý televize chce oznámit, zda ji přijal.

Drahoš v úterý řekl, že nyní platí jeho záměr zúčastnit se dvou televizních debat. Už dříve řekl, že jedna z nich by měla být ve veřejnoprávní České televizi. Zeman podle Ovčáčka účast televizím přislíbil závazně.

Dodal, že Zeman se bude plně soustřeďovat na duely s protikandidátem, jinou kampaň neplánuje. "Je teď ideální příležitost, aby se lidé seznámili s názory obou kandidátů, aby mohli porovnávat," řekl.