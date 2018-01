Premiér Andrej Babiš v úterý ráno ve svém emotivním projevu prohlásil, že se Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) nezabýval případem předražených zakázek na zdravotní zařízení na severu Čech. O případu přitom OLAF věděl a spolupracoval na něm s českými orgány, které nakonec donutily Krajskou zdravotní vrátit část dotace z 352 milionů. Bývalí manažeři společnosti jsou navíc za údajně předražené zakázky stále stíhaní.

"OLAF měl na stole žádost, aby vyšetřoval asi krádež za 200 milionů, to se nevyšetřuje. Ale Čapí hnízdo, to se vyšetřuje," řekl premiér Babiš.

Jak ale zjistily Hospodářské noviny, případ, na který upozornila v roce 2009 senátorka Alena Dernerová, OLAF sice opravdu nevyšetřoval tak jako dotace pro Čapí hnízdo, ale jen proto, že případ již detailně rozpracovaly české státní instituce.

Na případ OLAF přitom podle svých slov dohlížel a byl v kontaktu s českými orgány a policií. "Vzhledem k tomu, že národní orgány u daných projektů provedly kontroly a uvalily pokuty, OLAF v září 2013 ukončil svou koordinační činnost v této záležitosti. Role OLAF v tomto společném případě následně skončila a případ byl v rámci OLAF uzavřen," řekla HN mluvčí OLAF Sandra Juncu.

Dva vyvolení dodavatelé

Krajská zdravotní, vlastněná Ústeckým krajem, v letech 2008 až 2009 nakupovala z evropských dotací přístroje pro pětici svých nemocnic.

Někteří lékaři v čele s neuroložkou Alenou Dernerovou ale začali poukazovat, že je nakupuje dráže, než kdyby si je nemocnice koupily samy. Krajská zdravotní se hájila: vše prošlo výběrovým řízení a tak šlo o nejlepší možné ceny.

Jenže ono výběrové řízení bylo šité na míru dvěma konkrétním firmám a vyřadilo jakoukoliv konkurenci. Krajská zdravotní totiž rozhodla, že nakoupí přístroje za více než 400 milionů v jednom balíku a navíc si dala podmínku, že zájemce o zakázku musí mít kromě půlmiliardového obratu i zkušenosti s nejméně čtvrtmiliardovou zakázkou. To splňovaly jen dvě firmy v zemi, tzv. kompletátoři - Hospimed a Puroklima - kteří se v uvedené zakázce spojili do konsorcia. Mohli si pak diktovat prakticky jakoukoliv cenu.

Kauzu Krajské zdravotní měl tehdy na starost Litevec Audrius Poviliunas, který vyšetřoval i Čapí hnízdo. Babiš tvrdí, že OLAF vyšetřuje jenom některé případy.

A i senátorka Dernerová připouští, že se OLAF kauzou zabýval pouze okrajově. "Byli v kontaktu s českou policií, vyžádali si mnoho dokumentů. Ale sami to pořádně nevyšetřovali," říká po letech Dernerová.

Ale zároveň dodala, že OLAF případ sledoval a nechal volné ruce českým vyšetřovatelům, kteří jej dovedli do konce. "Jeden ze zástupců tehdejšího vedení evropského úřadu mi oznámil, že když to vyšetřují české orgány, tak to vyšetřovat nebudou. Byli ale spolu ve spojení a předávali si informace," dodala senátorka s tím, že OLAF pro ni byl tehdy jako pro běžného občana zklamání. "Ale naprosto si uvědomuji, že ten úřad dává doporučení a nemůže nikoho obvinit, jen žádat sebrání dotace," podotkla.

Boj ještě po devíti letech

České úřad nakonec přikázaly peníze vrátit a státní zástupce v roce 2014 poslal před soud pětici manažerů Krajské zdravotní s obžalobou z pletich při veřejné soutěži a z porušování povinností při správě cizího majetku kvůli údajně předraženým zakázkám na nákup přístrojů a služeb.

Okresní soud v Ústí nad Labem je ale loni v březnu osvobodil - podle něj se neprokázalo, že by spáchali trestný čin. A vše prý svědčí o tom, že konali s péčí řádného hospodáře. Verdikt není pravomocný, protože se státní zástupce odvolal. Spis ale stále leží na okresním soudě, protože sepsání verdiktu trvalo přes osm měsíců.

A stále není definitivně uzavřeno ani vyúčtování. Krajská zdravotní totiž u soudů stále bojuje proti nařízenému vrácení dotace. I když jí Regionální operační program severozápad nařídil vrácení celé sumy 352 milionů korun, Regionálná rada podle právničky Krajské zdravotní Kateřiny Rothové část dodatečně prominula.

"Původně vystavené platební výměry byly změněny posledními pravomocnými rozhodnutími na jiné částky. Tato rozhodnutí byla podpořena závěry auditního orgánu Ministerstva financí ČR, který na základě provedeného auditu snížil míru pochybení," potvrdil mluvčí Regionálního operačního programu severozápad Pavel Žinčík.

"Podle pravomocných rozhodnutí jsme vrátili zhruba 88 milionů korun. Současně se znovu pokoušíme o obnovu řízení," uvedla Rothová. Krajská zdravotní kromě toho ještě musela vrátit dalších 38 milionů korun kvůli jiné dotaci z jiného operačního programu. "I v tomto případě se bráníme u soudu," dodala.

A poukázala na to, že oba případy jsou starší než osm let a z dob bývalého vedení. "Od roku 2014 do současnosti jsme realizovali 176 veřejných zakázek v objemu přesahujícím 2,5 miliardy korun. Za toto období nám byla Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže udělená pouze jediná pokuta ve výši 8000 korun," podotkla Rothová.