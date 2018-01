Přijel kvůli sněhové kalamitě se zhruba půlhodinovým zpožděním, takže se lidé v sále jablunkovské Staré radnice už vrtěli nedočkavostí. Když pak konečně jen ve svetru, bez saka i kravaty, vstoupil, vyskočili ze židlí jako když dveře třídy nečekaně rozrazí ředitel školy.

"Jsme rádi, že jste se vrátil na místo, kde to všechno začalo. Dlouho jsem přemýšlel, jaký dárek vám dát, ale máme ve znaku jablko, tak tady jedno symbolické za Jablunkovany předávám. Ať vám přinese pro druhé kolo štěstí," přerušil nakonec starosta Jiří Hamrozi dlouhotrvající spontánní potlesk a pískot.

Jiří Drahoš v Jablunkově, kde vyrostl a žil až do 19 let, dostal v prvním kole více než 64 procent hlasů a suverénně zvítězil. Jen o něco méně uspěl i v řadě okolních obcí. "Mnohokrát děkuji za podporu, jsem hrdý na to, že jsem jediný kandidát, který vyhrál ve svém rodišti," řekl na úvod. Pozapomněl však, že Miloš Zeman ve svém rodném Kolíně obdržel přes 40 procent a druhého Drahoše předčil o více než 14 procent.

Podle sázkových kanceláří mírný favorit druhého kole se pak přiznal, že když vloni 28. března oznamoval právě v Jablunkově svoji kandidaturu, byl silně rozrušený a měl obavy, jak bude celá kampaň vypadat. "Nakonec já ani žena ničeho nelitujeme, byla to úžasná doba, i když spousta práce, ale dodává nám to energii."

Poté kategoricky odmítl čtyři televizní debaty, které nyní navrhuje tým jeho soupeře pro druhé kolo, prezidenta Miloše Zemana. "Do čtyř debat nepůjdu. Dvě stačí, když na nich bude prezident trvat, bude tam sám. Říkal přece, že třetí a další by diváky nudily. Jenže on si často nepamatuje, co říká," poznamenal.

Brzy se dostali k dotazům lidé v publiku. "Můžu ti dál tykat?" ozval se starší muž. "Jistě, vždycky to tak bylo," odpověděl Drahoš. "Jak to budeš mít jako prezident se šichtama?" zeptal za všeobecného smíchu. "Vstával jsem celý život v 5:45, myslím, že bych se tak budil i jako prezident," reagoval Drahoš.

"Proč vás starší generace nemá ráda a nevolí?" zeptal se muž z blízkého Těrlicka. "Protože se o mě šíří řada nesmyslů, že chci přijímat migranty, byl jsem v Stb, jsem na chlapečky a další kraviny. Přitom se od začátku vyjadřuji k migraci jasně. Kvóty jsou nesmysl, jak můžete chtít udržet někoho v Těrlicku, když může sednou na vlak a být za chvíli v Mnichově, Paříži. Přílivu milionů lidí z Afriky a dalších států se musíme bránit tak, že jim pomůžeme tam."

Slovo si vzal i Drahošův o tři roky mladší bratr Josef, místní dlouholetý učitel a muzikant. "Dnes jsem slyšel o jednom inženýrovi, který přesvědčuje maminku, že tě nesmí volit, protože jí prý sebereš důchod. Co ty na to?" položil další dotaz. "Takoví inženýři se taky najdou," odpověděl Drahoš s nadhledem. "Někteří vaši kritici také říkají, že jste na prezidenta ještě moc mladý. Že prý vypadáte moc dobře," zeptal se na závěr starosta. Tady už dobře naladěná osmašedesátiletá hvězda večera reagovala jen širokým úsměvem.

Po besedě Drahoše obklopily desítky lidí, skoro každý v sále mu chtěl potřást rukou a popřát štěstí. "Za dva týdny budete mít pernější službu, to se bude slavit," poznamenala na odchodu jedna z postarších žen k městským policistům. "Jen aby to tak bylo," poznamenala další. "I kdyby ne, je to historická chvíle, musíme si to užít," trvala na svém žena.