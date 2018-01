Případ dvou neoprávněně udělených licencí pro solární elektrárny na Chomutovsku, které v roce 2010 postavili synové podnikatele Zdeňka Zemka, provázel nyní již bývalou předsedkyni Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alenu Vitáskovou posledních několik let. Byl o to zajímavější, že se Vitásková jako šéfka ERÚ podílela na tažení proti solární energetice.

Olomoucký vrchní soud nyní zrušil původní rozsudek Krajského soudu v Brně z února 2016, který ji potrestal 8,5 lety vězení. Vitásková, která byla ve funkci od roku 2011 do července 2017, vinu popírala a celou kauzu označovala za vykonstruovanou. Do funkce šéfky ERÚ nastoupila až po udělení licence a proto nebyla obviněná z jejího udělení, ale ze zasahování do jejího prověřování. Umožnila totiž dle prvoinstančního verdiktu Schneidrové zastavit řízení, které mohlo elektrárny dodatečně připravit o nezákonně získané licence.

Klíčová výpověď

Na rozhodnutí odvolacího soudu mělo zásadní vliv tvrzení bývalé vedoucí odboru licencí ERÚ Michaely Schneidrové. Ta zastavila obnovu správního řízení, při kterém mohly elektrárny Saša-sun a Zdeněk-sun přijít o licenci. Schneidrová vzala u soudu veškerou vinu na sebe a tvrdila, že ji Vitásková žádný souhlas nebo doporučení k vydání jejího stanoviska nedala. Bývalá úřednice regulačního úřadu odešla od Vrchního soudu v Olomouci s trestem sedm let vězení, což je oproti původnímu rozsudku snížení o 1,5 roku. Vitásková byla jediná, koho soud očistil. U zbylých sedmi prvoinstančně odsouzených vinu potvrdil, jen některým změnil výši trestu. Verdikt je pravomocný, případné dovolání nebude mít vliv na nástup do vězení.

Podle soudce Pavla Götha chybí v případě Vitáskové ucelený řetězec nepřímých důkazů, z nichž by šel dovodit spolehlivý závěr o její vině. “U Vitáskové je dáno maximálně možné a důvodné podezření o tom, že se trestné činnosti účastnila a vytvořila jakousi podporu Schneidrové pro její nezákonné rozhodnutí, nicméně takový závěr bez pochyb učinit nejde,” dodal soudce.

V celé kauze čelilo obžalobě osm lidí. Kromě techniků, kteří se měli podílet na podle žalobce nepravdivých revizních zprávách, soud v Olomouci znovu posuzoval i vinu majitelů obou elektráren - Zdeňka a Alexandra Zemkových. Jejich trest se snížil ze 7,5 let na šest let a devět měsíců. Soud jim také potvrdil peněžitý trest sedm milionů korun. Žalobce žádal finanční satisfakci třikrát vyšší.

Zemek chce jít k Nejvyššímu soudu

Elektrárny Saša-sun a Zdeněk-sun dostaly od ERÚ licence 31. prosince 2010, jen pár hodin předtím, než prudce poklesly výkupní ceny energie ze solárních elektráren. Do konce roku 2010 stát garantoval cenu 12 150 korun za jednu vyrobenou megawatthodinu dodanou do veřejné sítě. Potom se snížila na 5 500 korun. Výkupní ceny jsou garantované na celkem 20 let. Podle žalobce je škoda 300 milionů korun, za celých 20 let to mohly být až dvě miliardy korun.

Instalovaný výkon fotovoltaických elektráren v Česku dosahuje 2000 MW, což odpovídá velikosti jaderné elektrárny Temelín. Většina elektráren byla zapojená do sítě v letech 2009 a 2010.

Licence nakonec oběma elektrárnám odebral jiný soud v květnu 2016, což jim způsobilo ztrátu v řádu stovek milionů korun. Šlo o jednu z více než dvaceti správních žalob, kterými Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman napadl problematické licence fotovoltaických elektráren ze sklonku roku 2010. Zrušení dosáhl v devíti případech, včetně Saša-Sun a Zdeněk-Sun.

Bratři Zemkové argumentují, že obě solární elektrárny byly již od 19. listopadu 2010 ve zkušebním provozu. “Nikdo nikdy nezpochybnil ani stavební řízení, ani připojení fotovoltaik k distribuční soustavě,” uvádí v prohlášení. Udělení licence až v poslední možný den podle nich způsobily prodlevy na straně Energetického regulačního úřadu.

“Proti zcela nehoráznému výsledku procesu se budeme nadále bránit u Nejvyššího soudu,“ uvedl podnikatel Zdeněk Zemek, otec odsouzených bratrů. Ten považuje za absurdní, že projekt v celkové hodnotě 1,3 miliardy korun měly ohrozit nedodělky v hodnotě 55 tisíc korun.

Podle Zemka celá kauza od počátku stojí na naprosté neznalosti technické problematiky týkající se fotovoltaických elektráren ze strany policie a žalobců. “Postavili obžalobu na technicky banálních skutečnostech, kterými se snažili prokázat neoprávněnost udělení licencí,” řekl Zemek.

Solární podnikání v Česku

Zdeněk Zemek a jeho strojírenská skupina Z-Group patří k předním investorům do solární energetiky v Česku. Ještě loni vlastnil celkem 44 MW instalovaného výkonu fotovoltaik. Kromě Česka má Zemek také solární elektrárnu o výkonu pět megawatt na Ukrajině. Zvažuje také investice v Maďarsku, kde chce místní vláda podpořit solární energetiku do celkového výkonu 2700 MW.

Loni v prosinci naopak prodal Zemek solární park ŽV Sun u Chomutova o výkonu 13 MW. Kupcem byla společnost Jufa za níž stojí podnikatelé Jan Chrenko a Jiří Fast. Jejich solární podnikání výrazně roste. Kromě Zemkovy elektrárny, která byla rovněž uvedena do provozu v roce 2010 a žádným problémům ze strany úřadů nečelí, například získali solární park v areálu letiště v Brně-Tuřanech.

Vůbec největším majitelem solárních elektráren (126 MW) je v Česku polostátní společnost ČEZ. Dvojkou na trhu je čínským kapitálem kontrolovaná společnost Energy 21. Na podporu fotovoltaik šlo minulý rok celkem 25,9 miliardy korun.