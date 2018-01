Manžel současné ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) byl až doposud dlouhé roky daňovým poradcem. Sám Jaroslav Schiller tvrdí, že se daňovému poradenství už mnoho let nevěnuje. Podle zjištění HN však každoročně platil tisíce korun za členství v Komoře daňových poradců i za povinné pojištění. Až po dotazech redakce Schiller uvedl, že členství bezodkladně ukončí. Nyní tak skutečně učinil.

Alena Schillerová před nástupem na ministerstvo financí pracovala na vedoucích postech v daňové správě. I jako náměstkyně ministra financí Andreje Babiše a posléze Ivana Pilného (oba ANO) řídila v uplynulých dvou letech právě daňovou sekci. Profesně tedy stáli manželé desítky let každý na jiné straně barikády. Nejde jen o to, na jak vlivném postu je nyní Schillerová. Už jako vedoucí pracovnice finanční správy měla přístup k nadstandardním informacím. Byla a stále je zasvěcena do postupů berňáku vůči poplatníkům, kteří si mnohdy berou na pomoc daňové poradce. Musela znát argumentaci a obranu, s jakými může protistrana u berní správy uspět. Na opakovaný dotaz, zda v profesní kombinaci své a svého životního partnera nevidí problém, ministryně nereagovala.

"Daňovému poradenství se od roku 2006 nevěnuji. Mé členství v Komoře daňových poradců je již pouze formální," nejprve uvedl Schiller. Tomu ale výpis ze seznamu, ve kterém komora ze zákona eviduje všechny poradce, nenasvědčoval. Do pondělí 15. ledna byl evidovaný pod pořadovým číslem 225, které potvrzuje, že s poradenstvím začal v raných devadesátých letech. Aktuálně profesní komora sdružuje 4791 poradců a 1002 společností. Pokud někdo členství přeruší, je tato důležitá zmínka uvedena u jeho jména. U manžela ministryně financí ale ještě před pár dny žádná poznámka o pozastaveném členství nebyla. Případné klienty, kteří by chtěli využít jeho služeb, tedy nic nevarovalo.

"Pan Schiller nemá u svého jména poznámku o tom, že by již nebyl aktivní. Platí si pojištění, což je povinnost, kterou každý rok kontrolujeme," uvedla na konci minulého týdne prezidentka komory Petra Pospíšilová. Členský poplatek činí čtyři tisíce korun ročně. Výši zákonného pojistného si stanovuje každý dobrovolně. Pokud Schiller tvrdí, že se daňovým poradenstvím už více než deset let nezabývá, pak by zbytečně vydával desetitisíce korun. "Vzhledem k tomu, že se této činnosti nebudu věnovat ani v budoucnosti, rozhodl jsem se své členství bezodkladně ukončit," zareagoval na otázku, proč stále platí členský poplatek a povinné pojištění.

Střet zájmů či nějaké neoprávněné výhody, které by profesní role manželů Schillerových mohly přinést, podle Pospíšilové teoreticky nehrozí. "Úřednice finanční správy a daňový poradce mají povinnost mlčenlivosti," připomíná prezidentka profesní komory. Chápe ovšem, že tato kombinace může vzbuzovat debaty, jestli se neděje něco, co by se dít nemělo.

Zjistit, jak úspěšní byli klienti, které Schiller zastupoval ve sporech s daňovou správou, je oficiálně nemožné. "Finanční správa nevede statistiku úspěšnosti či neúspěšnosti firem zabývajících se daňovým poradenstvím," uvedla její mluvčí Petra Petlachová. Bez konkrétní odpovědi ponechal dotaz i Schiller. Odkázal pouze na vyjádření, že se touto činností od roku 2006 nezabývá. V onom roce skončil jako jednatel a jediný společník firmy Bika – bilanční a účetní kancelář se sídlem v Tišnově. Firmu od něj převzal Libor Odehnal. "Jsme v kontaktu, ale ne v pracovním. Obchodně nejsme propojeni," tvrdí současný vlastník. Důvod, proč firmu od Schillera koupil, nechtěl komentovat. "To je obchodní záležitost," řekl.

Jaroslav Schiller i se synem podnikají také v prodeji kancelářských a drogistických potřeb. Vlastní firmu Bika – velkoobchod papírem, která neplní zákonnou povinnost, protože nezveřejňuje účetní uzávěrky. Poslední dokument ve sbírce listin je z roku 2012. "Na nápravě pracuji," reagoval po upozornění redakce.

Bika – velkoobchod papírem má centrálu a sklad v Brně. Podle Hlídače smluv dodává zboží především různým brněnským zdravotnickým organizacím – fakultní nemocnici, vojenské nemocnici či jihomoravské záchrance. Vloni také uzavřela kontrakt na dodávky papíru s městem Brno téměř za 780 tisíc korun. Schillerova dcera Petra Rusňáková (ANO) je brněnskou radní.

