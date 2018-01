Hned po oznámení výsledků prvního kola prezidentské volby se začaly po sociálních sítích šířit dezinformace o Jiřím Drahošovi. To vedlo Petra Nutila k tomu, aby založil projekt Popravdě.cz, který má za cíl vyvracet dezinformace namířené proti tomuto kandidátovi. Zapojila se do něj už desítka dobrovolníků. "Dá se předpokládat argumentování ve stylu, že když si zvolíte Drahoše, přiveze vám sem na náklaďáku milion a půl uprchlíků a prodá Hrad Merkelové," očekává Nutil v rozhovoru pro HN.

Proč jste se rozhodli založit projekt Popravdě.cz?

Prvotní motivací byl neuvěřitelný nárůst lživých nebo dezinformačních zpráv, které se objevily okamžitě po vyhlášení výsledků prvního kola. Kampaň byla mimořádně zlá a dehonestující. Rozhodli jsme se alespoň malým dílem přispět, aby byly dohledatelné skutečně relevantní informace.

Opravdu je dezinformační kampaň tak silná? Naopak z různých stran bylo slyšet, že kampaň je mírumilovná a dezinformací se ani tolik neobjevilo.

Jasně, to se týkalo prvního kola. S okamžikem vyhlášení výsledků se spustila napříč dezinformačními nebo proruskými weby naprostá špína na profesora Drahoše. Na mě to dělalo dojem, že je to dlouho připravovaná nebo koordinovaná akce. A protože nám nepřišlo správné, aby se lidé v prezidentských volbách rozhodovali podle strachu a iracionálních argumentů, tak jsme se rozhodli proti tomu něco udělat.

Na vašem webu je napsáno "pravda o Jiřím Drahošovi". Budete ale vyvracet i případné dezinformace o prezidentu Zemanovi?

On je to takový chyták, titulek, kterým může nalákat i lidi odjinud. Samozřejmě pokud se objeví nějaké zásadní dezinformace o prezidentu Zemanovi, tak je budeme publikovat. K tomu běžně slouží web manipulátoři.cz, kde ověřujeme zprávy bez ohledu na to, koho se týkají. Tohle je speciální projekt vzniklý k panu Drahošovi, protože k jeho jménu se hoaxů a dezinformací objevovalo tolik a tolika různými kanály, že jsme se rozhodli tomu věnovat větší pozornost. Samozřejmě je ale možné poslat nám jakékoliv zprávy.

Nemůže to ale působit, že jde o kampaň Jiřího Drahoše, což by mohlo ubírat na důvěryhodnosti informací, které publikujete?

Působit to tak samozřejmě může, ale není to žádná pravda. My neděláme kampaň Jiřího Drahoše. My vyvracíme mohutnou dezinformační kampaň proti Jiřímu Drahošovi. Neříkáme "běžte a zvolte si ho". Samozřejmě kdybyste se zeptal u nás ve skupině, tak z velké části ho budeme považovat za lepšího kandidáta. Ale tahle stránka neslouží k propagaci. My nejsme součástí týmu Jiřího Drahoše. Jediné, co děláme, je, že sbíráme a vyvracíme falešné zprávy.

Vyvracíte dezinformace pouze z veřejných zdrojů, nebo jste v kontaktu i s týmem Jiřího Drahoše a snažíte se s ním konzultovat některé jeho výroky?

Snažíme se postupovat nezávisle a ověřovat informace z dostupných zdrojů. Ono to není nic extra těžkého. Dezinformace jsou vesměs založené na překrucování stávajících faktů. Nicméně může se stát, že když narazíme na nějakých zapeklitý problém, že se na Jiřího Drahoše obrátíme

Vy jste říkal, že se již objevilo mnoho dezinformací. Kterou považujete za vůbec nejnebezpečnější?

To je otázka, která je nejnebezpečnější. Já bych spíš řekl, že některé z nich jsou lidsky mimořádně nechutné. Třeba obvinění pana profesora z pedofilie. Asi nejnebezpečnější v motivačním efektu budou témata, na která Češi slyší - migranti a zlá Unie. S těmi se asi bude hrát do budoucna víc. Je ale otázka, co se ještě objeví. Já myslím, že jsme ještě na začátku.

V následujících dnech tedy očekáváte dezinformace zaměřené především na Evropskou unii a uprchlíky?

Objevilo se mnoho témat v různých variacích. A z toho krystalizují některá, která rezonují na sociálních sítích víc. To jsou naprosto iracionální argumenty o migraci. Dá se předpokládat argumentování ve stylu, že když si zvolíte Drahoše, přiveze vám sem na náklaďáku milion a půl uprchlíků a prodá Hrad Merkelové. Řekl bych, že to půjde tímhle směrem. Je ale otázka, jestli se ještě neobjeví něco podobného jako obvinění ze spolupráce z StB nebo pedofilie.

Odkud se dezinformace nejčastěji šíří?

Existují konspirační a dezinformační weby. Ty weby mají vesměs proruskou redakční politiku nebo jsou přímo ruskými kanály. Dá se říct, že drtivá většina z nich obrátila svůj hlas proti Drahošovi. A naopak glorifikují Miloše Zemana. To je jeden velký zdroj. Dalším jsou pak anonymní účty na Facebooku, ale dá se říct, že valná část hoaxů vane z osvědčených dezinformačních zdrojů.

Někteří ze šíření dezinformací podezřívají Hrad. Mohl by za tím stát?

Já bych úplně neobviňoval Hrad ze šíření největších dezinformací. Řekněme, že zatím v rámci kampaně jako takové se sice objevují nepřesnosti, a jak už bývá u hradního mluvčího zvykem, také lehké dehonestace, ale s drtivým nárůstem dezinformací bych Hrad nespojoval.

Má projekt vůbec smysl? Dostane se ke čtenářům, na které dezinformace míří a kteří třeba upřednostňují dezinformační weby před běžnými médii?

My jsme nad tím přemýšleli. Samozřejmě víme o tom, že člověk, který je přesvědčený o své pravdě, nás bude ignorovat a považovat za propagandu. Ale existuje minimálně stejně velká skupina lidí, kteří prostě nemají dostatek informací a rozhodují se na základě toho, co k nim doputuje od jejich přátel. To je cílová skupina, na kterou se chceme zaměřit. Na lidi, kteří nemají dostatek informací, ale mají dostatek rozumu.

Kolik lidí se už do projektu zapojilo a co jsou zač?

Těch lidí je dneska už několik desítek. Přihlásili se sami, jsou to dobrovolníci. Nejsou nijak placení, takže svůj čas věnují zdarma a bez nároku na odměnu. Co to je za lidi? Jsou to lidi z různých koutů republiky, jsou tam grafici, novináři, jsou tam lidé z jiných organizací. Základna je skutečně široká a stále se rozrůstá.