U studentů zvítězil ve druhém kole prezidentských voleb bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš. Získal 76 procenta hlasů a vyhrál ve všech krajích. Pro současného prezidenta Miloše Zemana hlasovalo 24 procenta voličů z řad studentů. Podle pořadatelů studentských voleb ze společnosti Člověk v tísni výsledky v řádném termínu odeslalo 298 škol a platný hlas odevzdalo 38 557 studentů.

"Výsledky studentských voleb by neměly být přeceňovány, ale ani přehlíženy. Jsou specifickou výpovědí o nejmladší generaci," uvedl zakladatel a ředitel programu Jeden svět na školách Karel Strachota. Dodal, že je lze chápat i jako určitý vzkaz těm starším, generaci rodičů a prarodičů.

Druhého kola se zúčastnilo 145 gymnázií, 123 středních odborných škol a 30 učilišť. Drahoš vyhrál na gymnáziích a středních školách, kde pro něj hlasovalo 85,55 procenta, respektive 65,57 procenta studentů. Učňové dali přednost Zemanovi, hlas mu jich dalo 54,33 procenta.

Drahoš vyhrál i v první kole studentských voleb, které se konalo začátkem prosince ve 384 školách, tehdy získal 33,6 procenta hlasů středoškoláků. Druhý skončil Zeman se ziskem téměř pětiny hlasů. Drahoš vyhrál studentské volby v Praze a dalších 12 krajích, Zeman nad ním zvítězil pouze v Moravskoslezském kraji. Nyní ve 2. kole hlasovalo v Moravskoslezském kraji pro Zemana 34,61 procenta studentů, což bylo z regionů nejvíce.

Ve skutečných volbách, které se konaly minulý týden v pátek a v sobotu, bylo konečné pořadí opačné. Zvítězil v nich Zeman s 38,6 procenta hlasů, druhý byl Drahoš s 26,6 procenta. Zeman se stal vítězem prvního kola voleb ve všech krajích s výjimkou Prahy, kde byl první Drahoš.

Studentské volby se konaly už osmkrát, naposledy to bylo v prosinci právě první kolo prezidentských voleb či v říjnu sněmovní volby. Prezidenta středoškoláci vybírali i v roce 2012, ale pouze v prvním kole. Tehdy se přiklonili k Vladimíru Franzovi, skutečný vítěz voleb Miloš Zeman skončil na čtvrtém místě.

Do Studentských voleb se mohly zapojit všechny střední školy, tedy i ty, které se nezúčastnily prvního kola. Středních škol je v Česku více než 1300. Volit mohli dobrovolně studenti starší 15 let, zatímco ve skutečných volbách mohou volit lidé až po dovršení 18 let. Druhé kolo skutečných voleb se koná v pátek 26. ledna a v sobotu 27. ledna. Politologové očekávají ve druhém kole velmi tvrdý souboj.

Výsledky 2. kola studentských prezidentských voleb po krajích:

Jiří Drahoš (%) Miloš Zeman (%) Hlavní město Praha 87 13 Jihočeský 76 24 Jihomoravský 76 24 Karlovarský 71 29 Královéhradecký 84 16 Liberecký 85 15 Moravskoslezský

65 35 Olomoucký 73 27 Pardubický 77 23 Plzeňský 67 33 Středočeský 79 21 Ústecký 67 33 Vysočina 74 26 Zlínský 73 27

Zdroj: Člověk v tísni