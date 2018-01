Podle ústavního právníka Jana Kudrny by vláda bez důvěry neměla činit žádná důležitá rozhodnutí. Poslanecká sněmovna jí v tom ale nemůže nijak zabránit, prezident by proto měl co nejdříve jmenovat nového premiéra. To, že Babišova vláda bez důvěry možná povládne dlouho, však podle Kudrny není chybou ústavy, nýbrž politiků.

V ústavě se o vládě v demisi nemluví. Jsou tedy její funkce nějak omezeny?

Z hlediska ústavněprávního má vláda v demisi, řekněme, plnohodnotný mandát. Z hlediska politického je tu jasné vyjádření ze strany Poslanecké sněmovny, že takové vládě nedůvěřuje, že takovou vládu si nepřeje a vláda by se měla omezit s ohledem na tyto okolnosti jen na nezbytné věci.

Ale pořád platí to, že je ve funkci a je nejvyšším orgánem výkonné moci. Kdyby nastala nějaká katastrofa, tak vláda bude oprávněna činit poměrně velká opatření v porovnání s vládou, která důvěru má, ale nachází se v běžné situaci. Jinak by to měla být vláda udržovací a měla by činit jenom to, co je nezbytné pro správu země a nečinit velká koncepční rozhodnutí.

Kdyby ale vláda i přes to činila nějaká zásadní rozhodnutí, může tomu Poslanecká sněmovna zabránit?

Poslanecká sněmovna tomu zabránit nemůže, protože ústava je postavená tak, že očekává racionální a poctivý přístup všech ústavních činitelů. V tuhle chvíli vstupuje do hry prezident republiky, který by se měl aktivizovat a měl by činit vše pro to, aby byla jmenována vláda nová. Taková, u které je nějaký předpoklad, že důvěru získá.

V tuto chvíli je to spíše na prezidentu republiky a na jeho akčnosti a rychlosti konání. On má právo vést konzultace o budoucí vládě a na základě konzultací jmenovat nového předsedu vlády. Na straně vlády by ale měla být obecná zdrženlivost. Neměla by zneužívat situace zvláště v okamžiku, kdy už je jasné, že nemá důvěru.

Vládu v demisi budeme mít do té doby, než bude jmenována vláda nová. To ale vzhledem k rozložení sil ve sněmovně může trvat velmi dlouho.

To je nepříjemná situace. Vláda v demisi může fungovat poměrně dlouho. Ale to není nutně chyba ústavy. Tady je mnoho politických aktérů, které můžeme chválit nebo jim vytýkat různé jejich kroky a nečinnosti.

Máte na mysli něco konkrétního?

Můžeme mluvit o prezidentu republiky, jakým způsobem napomáhá v politických jednání, ale můžeme také mluvit o představitelích jednotlivých politických stran, nakolik oni dělají politiku.

Například nakolik je současný předseda vlády vstříčný k argumentům, že předseda vlády by zřejmě neměl být trestně stíhaný. Mohli bychom se bavit o určité ochotě ke kompromisu ze strany předsedy hnutí ANO. Ta situace je pro něj nepochybně složitá, protože získal velmi silný mandát ve volbách. Voliči mu přes pochybnosti důvěru dali, takže tím je situace komplikovaná.

A pak je tu samozřejmě ochota ke kompromisu na straně ostatních politických stran. Pokud je nějaký viník, tak rozhodně není jen jeden. Je to spíše otázka politická než ústavní. Žádná ústavní konstrukce nebude tak dokonalá, aby tyto situace vyřešila nebo se jim vyhnula.

Může se ale stát, že kompromis se bude hledat velmi obtížně. Kdyby vládla tato vláda v demisi několik měsíců, neměli bychom přehlédnout to, že nedostala důvěru a neomezovat ji jenom na nezbytně nutné kroky?

To přehlédnout prostě nelze. Náš systém je postavený na tom, že vláda má do 30 dnů předstoupit před Poslaneckou sněmovnu a požádat o vyslovení důvěry. A pokud ji nezíská, tak v takovém případě má povinnost podat demisi. Prezident republiky má pak po jednáních s dalšími politiky jmenovat nového premiéra a na jeho návrh nové členy vlády. A ti mají zase předstoupit do 30 dnů od svého jmenování před Poslaneckou sněmovnu.

To znamená, že všichni mají činit všechno pro to, aby vznikla vláda s důvěrou. Tady není co promíjet nebo zavírat oči před tím, že bychom mohli něco přehlédnout. To nelze. Náš ústavní systém předpokládá vládu s důvěrou. A pokud není, tak má být co nejdříve vytvořena.

Rusnokova vláda ale dlouhou dobu v demisi vládla, i když nikdy důvěru nedostala. Nešlo by to v ústavě ošetřit tak, že by se vláda dostala do funkce až tehdy, kdy by jí byla poprvé vyslovena důvěra?

To by samozřejmě možné bylo, ale my to takhle zakotvené nemáme. Mělo by to potom svojí cenu. A to tu, že v téhle situaci by stále ještě pokračovala minulá vláda. Vždycky by bylo třeba nějakým způsobem zaplatit za jedno nebo druhé řešení.

Mohla by nastat situace, kdyby voliči ANO říkali, že je nelegitimní vláda Bohuslava Sobotky, která by ještě v tuhle chvíli byla ve funkci. A jejich argumenty by měly jistou váhu. Mohli by tvrdit, že už dávno ztratila důvěru voličů a měla by být už dávno pryč.

Každé řešení má své výhody a nevýhody. Naše řešení stojí na tom, že vláda, které voliči vystavili negativní účet, poměrně rychle končí. Ona by zase tak rychle skončit nemusela. Tady zase záleží na činnosti prezidenta republiky. Kdyby prezident republiky na začátku řekl, že někoho jmenuje premiérem, až bude mít jasný příslib toho, že získá v Poslanecké sněmovně většinu, tak by pokračovala minulá vláda, která měla formálně důvěru. Na druhou stranu platí to, že po volbách do značné míry vzhledem k výsledkům jednotlivých stran, které se na vládě účastnily, důvěru voličů ztratila.