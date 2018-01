Pražská integrovaná doprava (PID) se letos rozšíří o oblasti Příbramska a Berounska. Řekl to Petr Tomčík, ředitel organizace Ropid, která plánuje PID. Příbramsko by do systému mělo být zapojeno v létě. V případě Berounska bude záležet na harmonogramu oprav dálnice D5 a silnice do Králova Dvora. Naposledy se PID rozšiřovala loni v listopadu na Kouřimsko.

"Příbramsko je velká a významná lokalita se silnou vazbou na hlavní město. Na integraci spolupracujeme s organizací Integrovaná doprava Středočeského kraje," řekl Tomčík.

Obě organizace ještě dolaďují podrobnosti. Řešit musí například zapojení městské dopravy v Příbrami nebo navázání dalších lokalit v okolí Příbrami. Na hlavním tahu z Prahy do Příbrami by měly jezdit takzvaně třístovkové autobusy. Linky na Příbramsku pak budou zahrnuty mezi autobusy očíslované vyšší číselnou řadou.

Problém s nedostatkem řidičů by prý neměl nastat. "Budeme chtít od dopravců záruky, že to budou schopni obsloužit," řekl. Problémy se objevily loni při integraci Kladenska, kdy chyběli řidiči. Jedním z důvodů bylo, že těsně před spuštěním systému přišly některé obce s požadavky na změny. To se v případě Příbramska podle Tomčíka dít nebude.

Na zapojení Berounska bude mít vliv oprava dálnice D5 a silnice směrem na Králův Dvůr. "Termín se tomu bude přizpůsobovat," řekl Tomčík. Samotný Beroun v PID již je, plánované rozšíření se má týkat například zmíněného Králova Dvora, Zdic nebo oblasti mezi Berounem a Kladnem.

Dokončeno by pak mělo být v únoru zapojování rychlíků do systému. To se týká zejména páteřních tras z Berouna, Benešova nebo Kolína. Zavedení možnosti cestovat v rámci PID rychlíky má Praze ušetřit peníze za zavádění nových spojů a Českým drahám má v určité části dnů pomoci vlaky zaplnit.

PID se naposledy rozrostla loni v listopadu o 50 kilometrů vzdálené Kouřimsko. V dubnu 2017 se pak rozrostla o Neveklovsko a Sedlčansko a v srpnu o Kladensko. Právě tady byly v první dny po integraci problémy se spoji, kdy dopravcům chyběli řidiči a některé spoje nejely.