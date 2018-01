V den, kdy se objevily ostré inzeráty proti Jiřímu Drahošovi "STOP imigrantům a Drahošovi", vyrazil finalista prezidentského souboje na Plzeňsko. A na všech místech, kam přijel, bylo znát, že lidé vnímají kampaň proti němu. Zajímali se jak o jeho názory na samotné inzeráty, tak na tuto kampaň a jeho pohled na přijímání uprchlíků. Zájem lidí byl velký, při podvečerní debatě jich přišlo do Měšťanské besedy tolik, že se zpočátku ani dovnitř nedostali.

Svou celodenní cestu zahájil Drahoš v Sušici v místech, kde se vyráběly známé sirky. Ta doba je ale pryč, nyní v těchto místech stojí jedna z největších českých firem na výrobu interiérových dveří. "Doufám, že vás tady v příštím roce přivítám jako prezidenta," byla první slova starosty Sušice Petra Mottla k Drahošovi, který rychle vešel do továrny a během několika minut už zase spěchal dál. S několika zaměstnanci se sice zastavil, ale stačil prohodit jen několik zdvořilostních slov.

Kdyby se s nimi dal do řeči, možná by lépe pochopil, proč Sušice a celé Plzeňsko volilo ze všeho nejvíce jeho protikandidáta Miloše Zemana. Mimochodem, v Sušici hodilo hlas nynějšímu prezidentovi 40,19 procenta lidí a 24,05 procenta bývalému předsedovi Akademie věd. Podobné to bylo v celém Plzeňském kraji, kde Zeman zaznamenal 41,48 procenta a Drahoš 25,05 procenta.

"Mnozí lidé tady volí Zemana, protože se jim nelíbí, že Drahoš podporuje migraci a nechce, aby se lidé vyjadřovali v referendu, Zeman referendum podporuje," tvrdil jeden z dělníků Vladan Strejc. Podle něj se lidem žije špatně, protože mají nízké platy, které se pohybují mezi patnácti až dvaceti tisíci hrubého. "Když nastoupí někdo nový, tak má maximálně dvanáct tisíc čistého," upřesňuje. Velkým problémem jsou také exekuce, které se týkají velkého počtu lidí. "Řada lidí nestačí splácet své splátky, u nás se to týká kolem čtyřiceti procent zaměstnanců," upřesnil zástupce firmy provozující továrnu.

Drahoš ale spěchal dál, zastavil se ve vyhlášeném pekařství kousek od dřevařského podniku, opět se však zdržel jen krátce. Personál ho ale srdečně zdravil a nabízel mu ranní snídani. "Je to slušný člověk, to je jasné z osobního setkání i z televize. Současný prezident by si měl už odpočinout, je vidět, že je na tom zdravotně špatně," mínil Karel Rendl, majitel pekařství, jehož historie sahá do 19. století.

Pogratulujte Zemanovi, uslyšel Drahoš

První velké uvítání čekalo Drahoše v Klatovech na náměstí, kam přišly v nevlídném počasí přibližně dvě tři stovky lidí. Drahoš byl překvapený, takové uvítání a potlesk nečekal. "Dámy a pánové, jsem opravdu dojatý tímto přivítáním a tím, kolik vás tady je," přiznal a líčil, jak rád toto město v minulosti navštěvoval s manželkou, přednášel na místním gymnáziu nebo v předvolební kampani sbíral na náměstí podpisy.

Z mnoha dalších Drahošových slov během dne bylo evidentní, že považuje za klíčové, aby k urnám přišli voliči, kteří dali v prvním kole hlas jeho protikandidátům, především Pavlu Fischerovi, Marku Hilšerovi a Michalu Horáčkovi. Stejně jako na řadě jiných míst, také tady na Plzeňsku se jejich výsledek pohyboval kolem osmi a devíti procent, což dává Drahošovi naději na vítězství. Pokud tito lidé půjdou volit a dají mu svůj hlas.

Jestliže by to bylo na lidech v Klatovech, kteří na Drahošovu akci přišli, měl by vítězství v kapse. "Česká republika bude slavit 100 let. A já bych si strašně přál, abychom jí k narozeninám dali nového, slušného a důstojného prezidenta v podobě vás," oznamoval mladík kolem dvacítky. Přidávali se ale i starší. "Jsme přesvědčeni, že prezidentskou volbu vyhrajete. Nezapomeňte ale potom panu Zemanovi pogratulovat k druhému místu," radil s ironií v hlase muž se šedivými vousy, na jehož slova reagoval Drahoš s úsměvem.

Když přišel čas na dotazy, lidé se nejvíce ptali na přijetí eura, dezinformace, televizní debaty či čtvrteční inzeráty Zemanových příznivců, kteří chtěli z Drahoše udělat "vítače" uprchlíků. "Je to součást očekávané kampaně proti mně. Kdysi kdosi řekl, že proti blbosti se těžko brání. Budeme to dementovat a apelovat na zdravý rozum lidí, ať všemu nevěří. Snad je většina lidí rozumných a pochopí, že jde o výmysly a lež," tvrdil Drahoš.

Zároveň trval na tom, že nepůjde do čtyř televizních debat, jak v posledních dnech překvapivě navrhl Zeman, ale do dvou. "Miloš Zeman nejdříve řekl, že do žádných debat nepůjde, pak řekl, že do dvou, protože třetí a čtvrtá by byla nuda, a teď najednou mě pan Ovčáček honí. Pro mě jsou důležitější voliči než čtyři debaty. O čem? Vždyť sám Zeman řekl, že by to byla nuda," dodal. Drahoš se tak utká se Zemanem na Primě a v České televizi.

Lidé se už nemohli dostat dovnitř

Na konci celé cesty přijel Drahoš do Plzně, kam na jeho besedu přišly stovky lidí. "Plzeň nezklamala," reagoval Drahoš s úsměvem na tak velký zájem lidí, kteří mu vyjadřovali jednoznačnou podporu. Přitom ale měli množství dotazů, třeba zrovna na uprchlíky. "Kvóty ne. Nefungují od samého začátku. Chraňme hranice Evropské unie tak, aby sem nemohli pronikat lidé, které tady nechceme. O tom, kdo bude přijat v České republice například na základě azylu, musíme rozhodovat my sami. Nikdo by k nám neměl přesouvat migranty, zejména v dnešní bezpečnostní situaci. Pomozte těm lidem tam, odkud se na nás migrace hrne," odpovídal Drahoš, z jehož slov bylo znát, že se snaží den ode dne odpovídat stručněji a jasněji.

Když uslyšel dotaz, zda nebude slabý prezident, okamžitě to vyloučil. "Nejsem někdo, koho si Tomio Okamura namaže na chleba," ujišťoval Drahoš, kterému lidé na konci besedy aplaudovali ve stoje. "Děkuju za úžasnou účast, kdybych byl zpupný, tak bych řekl: Moji Plzeňané mi rozumějí. Ale to by bylo příliš odvážné, moc děkuju, přijďte k volbám," loučil se Drahoš, který bude nyní na cestách za voliči každý den. Nebude sám, v neděli by se k němu měli v Ostravě přidat i dva dřívější protikandidáti – Horáček a Hilšer.