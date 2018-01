19.1.2018 15:25 | Babiš přišel o imunitu a je to dobrá zpráva, píše v komentáři Petr Honzejk

Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek byli vydáni k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. Je to dobře jak z pohledu fungování právního státu, tak i z pohledu elementární politické kultury.

Andrej Babiš si po hlasování snad konečně uvědomil, že nemá v Česku absolutní moc. Proti jeho vydání do rukou spravedlnosti hlasovali pouze poslanci jeho vlastního hnutí. Jednotně, nerozborně, disciplinovaně. Poslanci ostatních osmi stran ale soudí, že v Česku má fungovat rovnost před zákonem. Tudíž, že pozice premiéra není ničím, co zaručuje extra zacházení, pokud se dotyčný dostane do konfliktu s právními normami, píše ve svém komentáři Petr Honzejk.