Vedení hlavního města se opět dostalo do ostrého střetu, tentokrát kvůli šestnáctimiliardové zakázce na úklid ulic metropole. Hnutí ANO v čele s primátorkou Adrianou Krnáčovou totiž tvrdí, že se náměstek Petr Dolínek z koaliční ČSSD pokusil desetiletou zakázku zadat za jejími zády.

Město přitom právě kvůli tomu, aby napříště nemuselo na zakázku na úklid a svoz odpadků v metropoli vypisovat veřejnou soutěž, odkoupilo od miliardáře Daniela Křetínského jeho pětinový podíl v Pražských službách. A zakázky pak již plně vlastněné městské firmě bude moci zadat bez soutěže napřímo.

Jenže překvapená rada města podle Krnáčové tento týden zjistila, že Technická správa komunikací, která spadá pod náměstka za ČSSD Petra Dolínka, již loni vypsala soutěž na desetiletý úklid metropole. Uzávěrka nabídek měla být 2. února a podle informací HN požádala o podrobné informace k tendru už zhruba desítka firem. Na profilu zadavatele TSK je také řada upřesnění zakázky na základě dotazů uchazečů.

"Každou směnu třeba jen dvaceti metrů pozemku za 500 korun musí schválit rada, ale o té šestnáctimiliardové zakázce nikdo z rady nevěděl," rozčiluje se Krnáčová, která se prý o tom, že Technická správa komunikací (TSK) uvedenou soutěž vypsala, dozvěděla až před několika dny. Na její popud se ve čtvrtek mimořádně sešla rada a vydala usnesení, kterým přikázala Dolínkovi, aby na TSK zařídil zrušení uvedené soutěže.

Proč to vypsala zanikající organizace?

Vypsání uvedené soutěže překvapilo i radní Janu Plamínkovou, pod kterou spadají zase Pražské služby. "Vůbec jsme o tom nevěděli," řekla a upozornila na to, že zakázku zadala ještě původní příspěvková organizace TSK, jejíž činnost město loni od počátku dubna převedlo na stejnojmennou akciovou společnost.

"Přišlo mi zvláštní, že si založíme TSK akciovou společnost a den předtím, než ta společnost začne fungovat, se jménem zbytkové příspěvkové organizace, která měla jen uzavřít svou činnost, vypíše zakázka za 16 miliard," říká Plamínková.

"Přece když si děláme akciovku, tak by se to mělo zadat té akciovce. A pokud budeme hradit takovou sumu, tak bychom to jako rada hlavního města měli vědět," dodává.

Nic jsem netajil, říká Dolínek

Sám Dolínek vypsání zakázky hájí. "Když je zakázka zveřejněna na profilu zadavatele ve věstníku veřejných zakázek, tak to žádné tajení není," reaguje Dolínek s tím, že se takové věci připravují dlouhodobě a akciová společnost začala fungovat až později.

Podle něj je povinností správce komunikací, aby zabezpečil úklid. A zakázku prý TSK vypsala "pro jistotu" – mohlo by se podle něj totiž stát, že město nesplní všechny podmínky, které jsou nutné pro to, aby ji mohlo zadat bez soutěže své stoprocentně vlastněné dceřiné firmě.

I po odkoupení podílu od Křetínského totiž město nemá stoprocentní podíl – ve společnosti je ještě dalších 3,5 procenta minoritních akcionářů. O tom, že je nuceně vyvlastní, rada rozhodla toto úterý. A tento proces bude několik měsíců trvat. Kromě toho je ale ještě jedna nutná podmínka: Pražské služby musí mít nejméně 80 procent svého obratu z práce pro město. Pokud práce pro jiné subjekty překročí 20 procent, musí opět město vypsat veřejnou soutěž.

Město přiznává, že tento podíl je nyní větší. "Ředitel Pražských služeb Patrik Roman dostal za úkol to vyřešit," potvrzuje Plamínková.

Můžeme udělat překlenovací smlouvu

Podle Krnáčové by ale neměl být problém, kdyby se vše nestihlo vyřídit dřív, než skončí platnost současné zakázky, tedy na jaře letošního roku. "Když to bude zapotřebí, uděláme překlenovací smlouvu, aby se Pražské služby stihly na tu zakázku připravit," uvedla a poukázala na to, že zákon o veřejných zakázkách umožňuje cenu původní zakázky zvýšit až o 30 procent.

Podle ní by tak teoreticky bylo možné dosavadní zakázku protáhnout až o dva až tři roky. "Ale prioritním zájmem města je, aby ji zadala své firmě a neplatila zbytečně někoho okolo. Proto jsme tak složitě podíl Pražských služeb odkupovali," dodává.

Mimochodem: i nyní mají úklid v metropoli na starosti Pražské služby, které vyhrály zakázku před deseti lety. Na zhruba třetinu prací mají přitom subdodavatele. Ty budou muset mít i v budoucnu. "Nemají lidi ani techniku na zimní údržbu, aby to zabezpečili plně vlastními silami. Budou muset stejně na část mít nějakého subdodavatele, kterého budou muset vysoutěžit za stejných pravidel, jako by ho soutěžila Praha," podotkl Dolínek.

Už loni v létě deník Aktuálně.cz upozornil, že na úklidové služby v metropoli jsou až příliš často napojeni představitelé ČSSD. Dvě firmy, jejichž vlastníky jsou členové ČSSD v pražském Hloubětíně, za poslední roky utržily za úklidové služby pro městské organizace, především dopravní podnik a TSK, zhruba 1,5 miliardy korun.