"V mnoha oborech jsme dnes na světové špičce a jsme také začlenění do nejvýznamnějších evropských struktur, především do Evropské jižní observatoře a do Evropské kosmické agentury," bilancuje stav současné české astronomie ředitel Astronomického ústavu AV ČR Vladimír Karas. "A tak si myslím a doufám, že by na nás byl zakladatel ondřejovské hvězdárny pyšný."

Pomník mrtvého bratra

Josef Frič pocházel z rodu, který dal zemi dlouhou řadu mimořádných osobností - patřil mezi ně (jen tak namátkou) cestovatel a přírodovědec Alberto Vojtěch Frič, politik a revolucionář Josef Václav Frič, biolog Antonín Frič, režisér Martin Frič... rod byl také spřízněn s proslulou sklářskou rodinou Kavalírů (Kavalierů). Anna Kavalírová-Sázavská se vdala za revolucionáře Josefa Václava Friče, a když ten musel na čas emigrovat do Francie, odjela s ním. Roku 1861 se manželům ještě v Paříži narodil syn Josef, o dva roky později Jan. Roku 1867 Anna, unavená neklidným životem po boku notorického buřiče, s dětmi přesídlila do Prahy.

Brzy se ukázalo, že chlapci otcovy anarchistické sklony nezdědili, zato se u nich projevil sklon k exaktním vědám. Josef začal po gymnáziu studovat na pražské univerzitě zoologii a paleontologii, Jan chemii. Přibližně v té době u nich Jan Neruda probudil také zájem o astronomii. Mladí hvězdáři ale rychle zjistili, že sehnat potřebné přístrojové vybavení není snadné, protože v monarchii jemná mechanika a optika za vyspělými státy západní Evropy dost zaostávala. Roku 1883 proto založili na Královských Vinohradech v Praze malou dílnu na výrobu astronomických, geodetických a měřicích přístrojů. Šlo o první podnik svého druhu v Rakousko-Uhersku.

Podnik utěšeně vzkvétal, jenže roku 1897 Jan náhle zemřel na akutní zánět slepého střeva. Bratr Josef se tehdy rozhodl uctít jeho památku uskutečněním jejich společného snu – založit skutečnou hvězdárnu.

Okolí Ondřejova, vzdáleného od české metropole 35 km, vytipoval Fričův zaměstnanec Emanuel Málek. Dne 21. ledna 1898 Frič podepsal kupní smlouvu týkající se pozemků na vrcholu blízkého kopce Manda. Cena činila 900 zlatých. Jméno lokality pak změnil na Žalov – na památku svého zesnulého bratra, který se otevření hvězdárny nedožil. Stavba hvězdárny začala roku 1905. Záhy na to, 1. srpna 1906, tu už Frič provedl první pozorování vesmíru. Zabýval se tu pak především astrometrií, tedy velmi přesnými měřeními zdánlivého průchodu hvězd nad určitými místy zemského povrchu. Za tím účelem sám zkonstruoval nebo nechal sestrojit několik původních přístrojů.

Největší dalekohled v Česku

Počátky ondřejovské hvězdárny byly neobyčejně skromné – její objekty v té době tvořila všeho všudy čtveřice dřevěných bud s odsuvnou střechou a domek správce. To se však začalo poměrně brzy měnit. Ve 20. letech už stály dvě kopule, zpočátku opět vybavené především Fričovými originálními přístroji pro měření polohy hvězd. Brzy se zde však objevily i klasické dalekohledy, z nichž některé tu jsou v činnosti dodnes.

Soukromým podnikem Ondřejov zůstal až do 22. května 1933, kdy Frič observatoř s veškerým příslušenstvím daroval československému státu pro potřeby Karlovy univerzity, pod podmínkou, že stát bude hvězdárnu dál financovat a rozšiřovat jako samostatný nezávislý vědecký ústav. Při té příležitosti byla hodnota observatoře oceněna na více než 3 miliony tehdejších korun.

Původní zaměření se radikálně změnilo během druhé světové války, kdy observatoř zabrala německá univerzita v Praze. Od té doby byla hlavní část práce věnována studiu Slunce a vysokých vrstev atmosféry. Toto zaměření hvězdárně zůstalo, postupně k tomu přibyl také spektrální výzkum složení hvězd, výzkum meziplanetární hmoty, zkoumání dynamiky galaxie a další úkoly. V Ondřejově se ale také pozorovaly meteority a umělé satelity Země. V lednu roku 1954 pak došlo k poslední velké administrativní změně, když tu byl ustaven Astronomický ústav ČSAV.

Dnes má ondřejovská hvězdárna celou řadu výkonných vědeckých přístrojů, mezi nejmodernější patří robotizovaný dalekohled Blue Eye, který pracuje i bez přítomnosti pozorovatele. Na své si tu přijdou také milovníci vojenské historie, protože ke studiu Slunce sloužil německý radiolokátor Würzburg Riese z druhé světové války. Dodnes stojí nedaleko vstupu do areálu.

Největší atrakcí pro návštěvníky observatoře je Perkův dalekohled s průměrem zrcadla 2 metry (pro srovnání: Hubbleův kosmický teleskop má zrcadlo o průměru 2,4 metry) dokončený roku 1967. Bylo by možné jím pozorovat i světlo svíčky na povrchu Měsíce, ale jeho poslání je jiné. Je využíván výhradně pro takzvanou hvězdnou spektrometrii, při které se rozkládá světlo vybraných hvězd na spektrum a zjišťují se jejich fyzikální parametry. Přesto tu jsou hydraulické plošiny, které případného pozorovatele dopraví do ohniska, kde jsou okuláry, jimiž lze sledovat vesmír přímo. Přístroj vážící přes 30 tun je největším teleskopem v České republice.