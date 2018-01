Při požáru hotelu Eurostars David v Náplavní ulici na Novém Městě v sobotu zemřeli dva lidé. Devět lidí se zranilo, z toho pět těžce, tři z nich museli lékaři oživovat. Jeden člověk utrpěl středně těžká poranění a tři lidé lehká, uvedla mluvčí záchranné služby Jana Poštová. Mezi zraněnými jsou i dva hasiči, kteří ve špatně přístupném prostoru propadli patrem. Nejsou v ohrožení života, jeden má pohmožděniny, další je na pozorování v nemocnici s podezřením na vážnější zranění. Hasiči evakuovali z budovy zhruba 40 osob, převážně cizince. Po 20:00 zásah ukončili, ale v budově dál zůstávají.

Ti, kteří nebyli zraněni, chtěli zástupci města a Prahy 2 ubytovat v nedaleké škole v Botičské ulici. Nakonec se jim ale ozval majitel hotelu a nabídl hostům náhradní ubytování ve svém druhém hotelu na Národní třídě 13.

Příčinu požáru vyšetřují vyšetřovatelé hasičů a policistů, kteří odhadnou také výši škody. Podle prvních informací vznikl požár od klimatizace.

Požár byl ohlášen kolem 18:00, první hasiči na místo dorazili za dvě minuty, celkem se sjelo 16 jednotek z celé Prahy. Hasiči vyhlásili zvláštní stupeň požárního poplachu, záchranná služba aktivovala traumaplán pro případ většího počtu zraněných. Dobrovolné jednotky držely pohotovost na svých stanicích a pomáhaly s pokrytím území hlavního města Prahy.

Zraněné rozvezly sanitky do Všeobecné fakultní nemocnice, vinohradské nemocnice, do Motola a Ústřední vojenské nemocnice. Po 20:00 záchranáři oznámili, že ukončili traumaplán, začali odjíždět i hasiči. Na místě přes noc zůstanou tři profesionální a dvě dobrovolné jednotky. Postupně budou vyklízet hotel, hlavně hořlavé části. Hasiči také zkontrolují, zda provozovatel dodržel všechny předpisy týkající se požární bezpečnosti. Budovu budou kvůli bezpečnosti hlídat v noci policisté, kteří uzavřeli nejbližší okolí. Tramvajová linka číslo 5 až do odvolání nejezdí Myslíkovou ulicí.

Zásah byl mimořádně fyzicky i psychicky náročný, řekl novinářům mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. V budově nešel proud, část lidí zůstala uvězněná v horních patrech. Mezi své podřízené přijeli i ředitelé pražských hasičů a záchranné služby, soustrast pozůstalým a poděkování záchranným složkám na místě vyjádřila primátorka Adriana Krnáčová či starostka Prahy 2 Jana Černochová.

Hotel Eurostars David podle informací přístupných na internetu nabízí ubytování v 76 pokojích a celkem 180 lůžek. Je umístěn v novorenesanční budově z roku 1884, nachází se nedaleko nábřeží a Jiráskova náměstí.

