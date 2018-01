Dosud víceméně klidná a korektní prezidentská kampaň začíná před druhým kolem měnit tón. Objevily se první přímé inzertní útoky na protikandidáta, byť zatím oproti předchozí prezidentské volbě představují spíše čajíček. Dva deníky otiskly minulý čtvrtek reklamní stránku bojující za jednoho z finalistů, úřadujícího prezidenta Miloše Zemana. Vedle jeho tváře, zobrazené starší fotografií, na níž oproti dnešku vypadá v dobré fyzické kondici, je nápis: "Stop imigrantům a Drahošovi. Tato země je naše! Volte Zemana!" Reklama se objevila i na billboardech.

Inzerát zvedá zdejší chytlavé téma a snaží se voliče přesvědčit, že volba Zemanova protikandidáta Jiřího Drahoše znamená zaplavení Česka uprchlíky. To ale nejde dovodit z žádného jeho veřejného vystoupení, Drahoš se k migrantům dosud vyslovoval rezervovaně, v obavě, že by mohl přijít o část proti nim naladěných voličů. Zeman je tu naopak vylíčen jako politik, který lidem zaručí bezpečí. Kdyby zůstalo u těchto zkreslení, bude kampaň probíhat v rámci stále ještě přijatelných mantinelů. Vzhledem ke zkušenostem se lživými hanopisy publikovanými coby inzerát těsně před minulou volbou však komentátoři a experti na politický marketing očekávají, že Česko čeká daleko tvrdší koncovka. To vzbuzuje zájem i o lidi stojící za zmíněnou reklamou "Tato země je naše!".

Čínská stopa

Zadavatelem inzerátu je společnost Euro-Agency. Jako zhotovitel jsou na něm uvedeni Přátelé Miloše Zemana. Tento spolek již v prvním kole prezidentovi zaplatil velkoplošnou reklamu s heslem „Zeman znovu“ za 7,9 milionu korun a billboardy oblepil celé Česko. V čele „přátel“ stojí prezidentův kancléř Vratislav Mynář, hradní poradce s vazbami na Rusko Martin Nejedlý a bývalý šéf Jazzové sekce Karel Srp.

Jak už jsme psali v jednom z minulých čísel, financování prezidentovy kampaně přes Přátele Miloše Zemana zákon umožňuje, je to však méně průhledná cesta. Přátelé Miloše Zemana a podobné spolky mohou totiž na kampaň pro svého oblíbence získat peníze z neznámých či nejasných zdrojů a na rozdíl od kandidátů s transparentními účty nemusí prokazovat, že tomu tak není. Přátelé Miloše Zemana se této možnosti mlčet rozhodli využít a na otázky po konkrétním původu peněz pro Zemanovu kampaň pokládají šéfové spolku telefon.

Sporný billboard spolek neplatil, nicméně měl na starosti jeho grafickou podobu. Následné umístění v médiích financoval zadavatel inzerátu, firma Euro-Agency. Ta na Zemanovu kampaň, jak vyplývá z transparentního účtu, přispěla částkou 1 822 000 korun. Jednatelem Euro-Agency je podnikatel Miroslav Schön, který je zároveň předsedou představenstva hokejového klubu v Hradci Králové a místopředsedou představenstva společnosti Mountfield, a. s.

V roce 2016, jak v minulosti zjistila MF DNES, firmu Mountfield koupila čínská společnost Eurasia Development Group Limited poté, co jí hlavní akcionář Ivan Drbohlav prodal svůj podíl. Eurasia sídlí v Hongkongu, Mountfield byl jejím prvním obchodem v České republice. Eurasia o sobě na svém webu píše, že se zabývá strategickými konzultacemi a poradenstvím s orientací na moderní technologie.

Zástupci Mountfieldu dali od kampaně ruce pryč. „Společnost Mountfield se distancuje od kampaně na podporu prezidentského kandidáta Miloše Zemana a v neprospěch kandidáta Jiřího Drahoše,“ uvedla v tiskovém prohlášení mluvčí Mountfieldu Kateřina Böhmová. Kampaň je podle ní aktivitou spolku Přátelé Miloše Zemana, firmy Euro-Agency a Miroslava Schöna. Eurasia se dosud k billboardům nevyjádřila.

Letos bude zvěřina

Proč Schön inzerci objednal, není stále jasné. Stejně tak to, zda šlo o jeho iniciativu, nebo jej o to požádal někdo ze spolku Přátelé Miloše Zemana. Miroslav Schön je dlouholetý podnikatel, který seděl ve firmách s lidmi okolo jihočeského kmotra ODS Pavla Dlouhého. A byznys dělá i s jednou z příspěvkových organizací Kanceláře prezidenta republiky, Lesní správou Lány.

Respekt v hlídači smluv, kde se shromažďují veřejné zakázky, dohledal, že jiná z Schönových společností, Agrofinance, dostala v roce 2017 od lesní správy byznys za 210 tisíc korun. Agrofinance, která provozuje Bažantnici Hluboká, má správě dodávat až do půlky letošního roku zvěřinu. Na otázky, zda kontrakt souvisí s následným kontroverzním inzerátem a jestli šlo o snahu, jak se Hradu odvděčit, jednatel společnosti Jan Vozáb Respektu odmítl odpovědět.

Miroslav Schön pak nereagoval na telefonáty ani SMS. Na první pohled to nedává smysl, proč by se Schön angažoval výrazně vyšší částkou v Zemanův prospěch za malý kontrakt v Lánech. Není vyloučeno, že Schön mohl dostávat lukrativnější zakázky, nebo mohl po Hradu chtít něco dalšího, co nyní nelze rozklíčovat. S prezidentem se Schön setkal, loni byl pozván při Zemanově výjezdu do Královéhradeckého kraje na společný oběd do jedné z tamních restaurací. O čem mluvili, se neví.

Inzerát proti Drahošovi zveřejněný minulý týden měl firmu stát 80 tisíc korun. Ze Zemanova seznamu dárců lze přitom vyčíst, že Euro-Agency prezidentovi poslala na podobnou inzerci 1,8 milionu korun. Je proto možné, že v posledním týdnu před finálním hlasováním mohou přijít na řadu výrazně tvrdší útoky. Peníze na to zatím nebyly vyčerpány.

