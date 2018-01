Zeman na Nově předvedl, že je ve velice slušné kondici. To je před přímým střetem s Jiřím Drahošem velmi důležité. O výsledku debaty často rozhoduje nikoli to, co kdo říká, ale jak kdo vypadá. Už v první televizní debatě historie zvítězil Kennedy nad Nixonem nikoli proto, že by byl rétoricky lepší, ale protože působil na rozdíl od protihráče svěžím dojmem. Drahoš má v tomto směru nad Zemanem stále výhodu, ale nebude tak velká, jak se čekalo. Pochybnosti o zdravotním stavu obhájce úřadu jsou obecně tím, co řadu lidí vede k pochybnostem, zda ho volit. Nyní diváci viděli "vyžehleného" Zemana, který dokázal hodinu vcelku bystře reagovat na otázky, žádnou unavenou trosku, u které není jasné, zda dožije konce debaty. Ať už Zemanův tým dokázal nastartovat obhájce úřadu jakýmikoli prostředky, povedlo se a je to plus pro Zemana.