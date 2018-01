Podle sociologa Jana Herzmanna může být rozhodnutí Jiřího Drahoše jít pouze do dvou televizních debat s Milošem Zemanem nakonec výhrou. Musí jej ale umět využít ve svůj prospěch a v duelu Zemana porazit.

Podle Herzmanna má za sebou řadu těžkých vyjednávání ve funkci předsedy Akademie věd, kde šlo o hodně peněz, pracovní místa či osudy pracovišť, v mediálním formátu má ale jednoznačně navrch Zeman.

Jak může podle vás Jiřímu Drahošovi uškodit či pomoci, že nechává Miloše Zemana v některých z debat samotného?

Je to těžko zodpověditelná otázka, protože ještě nevíme, jak budou debaty vypadat, a to ani ty bez Jiřího Drahoše, kterou jsme zatím viděli jednu, ani ty s Jiřím Drahošem.

Já si myslím, že Jiří Drahoš dává tím rozhodnutím najevo, že nepřistoupí na to, co chce jeho protivník. Dává najevo určitou autonomii.

Teď strašně záleží na tom, jestli v těch dvou duelech, kde budou pánové oba, dokáže rétoricky schopného, zdatného, zkušeného Miloše Zemana porazit. Pokud ano, tak je strategie správná. Jestli to nedokáže, tak se ukáže, že je špatná.

Myslíte, že je velká část voličů, kterou to může ovlivnit?

Poslední průzkumy se shodují v tom, že zhruba desetina voličů v tuto chvíli není rozhodnuta. Je pravděpodobné, že televizní debaty na to budou mít svůj vliv, zejména ty nejsledovanější. V neděli měla Nova 1,5 milionu diváků, Česká televize by ve čtvrtek mohla mít ještě víc. Pan prezident v neděli předvedl, že je v docela dobré kondici, vystoupení mu určitě neublížilo. Skutečně se domnívám, že v rámci všeho, co se bude v posledním týdnu dít, nejsou televizní debaty zanedbatelné.

Na druhou stranu v neděli prezident nedostal téměř žádnou nepříjemnou otázku.

Myslíte si, že by ho nakonec mohl Jiří Drahoš takzvaně porazit, kdyby k tomu měl prostředky a zvládl to rétoricky?

Nevím, to se ukáže.

Měli bychom se vrátit úplně na začátek těch debat, které mezi sebou vedlo osm kandidátů v médiích, tedy devět minus Miloš Zeman.

Na začátku ještě nebyli zkušení, ještě se nenaučili ten formát, Jiří Drahoš vypadal v debatách poněkud zakřiknutě a bylo vidět, že ten formát neumí. Ke konci už to tak nebylo, ale na druhé straně je pravda, že to tam také nejiskřilo, debaty nebyly nijak zvlášť útočné. Jiřího Drahoše teď čeká jiný formát, jiná atmosféra. Je opravdu těžké odhadnout, do jaké míry se s tím popasuje a jak to zvládne.

Já bych jenom připomněl záležitost, která se zatím v mediálním prostoru moc neobjevuje, a to je fakt, že Jiří Drahoš musel v době, kdy vedl Akademii věd ČR, podstoupit mnoho velice těžkých a tvrdých debat. Samozřejmě ne mediálních, ale šlo o hodně peněz, o pracovní místa, o osudy pracovišť. Já bych ho tak úplně nepodceňoval. Ale samozřejmě má s mediálním formátem daleko méně zkušeností než pan Zeman.

V debatách před prvním kolem byl silný Mirek Topolánek nebo Pavel Fischer a nakonec jim to nepřineslo žádné vítězství oproti Jiřímu Drahošovi, o kterém se naopak říkalo, že byl mdlý až nudný. Budou tyto duely jiné? A budou mít vůbec zásadní dopad?

Jiří Drahoš byl pro mnoho lidí taktickou volbou, protože průzkumy říkaly, že má šanci porazit Miloše Zemana v druhém kole, zatímco o těch druhých kandidátech se to neříkalo. Je velká otázka, jak velká část jeho voličů jej v prvním kole volila proto, že je přesvědčil o tom, že je nejlepší, a jaká ho volila jako taktickou volbu, to se ještě přesně neví. Povolebních průzkumů není k dispozici dostatek.

V tuto chvíli je to opravdu hodně otevřené, a protože pravděpodobně bude rozdíl v druhém kole poměrně těsný, ať už na jednu, nebo na druhou stranu, tak všechny tyto prvky hrají dost velkou roli.

Někteří mediální odborníci tvrdí, že je téměř zbytečné, aby Jiří Drahoš šel například na TV Barrandov, protože diváci jsou většinou již přesvědčení voliči Miloše Zemana. Mělo by tedy pro něj smysl chodit do duelů na Nově nebo Primě?

S tímto názorem souhlasím. Navíc mám pocit, že způsob, jakým TV Barrandov vede debaty s panem prezidentem, není úplně vyvážený, vyjadřuje spíše prozemanovský postoj. Takže tam tomu rozumím velice dobře. U TV Nova bych já byl na pochybách. Pokud jde o Primu a Českou televizi, tak to jsou docela důležité debaty. Nemyslím si, že duely samy o sobě rozhodnou, ale dotvoří mediální obraz.

Určitě se ještě objeví nějaké mediální kauzy, určitě přijdou ještě nějaké útoky, určitě něco nového ze strany Přátel Miloše Zemana ve směru k Jiřímu Drahošovi. Jestli i opačně, to nevím, stylu vedení kampaně by to úplně neodpovídalo. Na druhou stranu, druhé kolo se hraje podle jiných pravidel než první.

Myslíte si, že by Jiřímu Drahošovi pomohlo, kdyby vrátil úder a byl aktivnější ve výpadech proti Miloši Zemanovi?

Nevím. Záleželo by na tom, jak by byly věcně podložené, jestli by to byla prokazatelná záležitost. Panu Drahošovi to tak úplně nesedí, myslím si, že by se mu to špatně dělalo a možná by při tom nebyl autentický. Očekávám, že přijde nějaká kritika reálně provedených kroků, ale že by vytáhl tým Jiřího Drahoše něco, co se zatím ve veřejném prostoru neví, to si nemyslím.

Mohl by se ptát třeba na financování kampaně Miloše Zemana…

Témat, na která se lze ptát a která nejsou pro pana prezidenta úplně komfortní, je celá řada.

Televize Nova v neděli nepracovala moc intenzivně s tématem spolupracovníků Miloše Zemana. Padly povrchní otázky, pan Koranteng se spokojil s dosti vyhýbavou odpovědí. Financování kampaně je určitě také téma, ale já předpokládám, že se bude hovořit především o velkých politických tématech, jako je vztah Miloše Zemana k sociální demokracii, k hnutí ANO, jeho záměry v zahraniční politice a pokud jde o vývoj české legislativy. To jsou témata, která jsou opravdu důležitá a zatím se v debatách příliš neobjevovala. Ani v těch minulých na Barrandově, ani v té nedělní na TV Nova.

Jak velká je část voličů, kteří nebyli volit v prvním kole a přijdou až do druhého? Mohli by výrazně ovlivnit výsledek oproti současným průzkumům?

Já si na rozdíl od průzkumu, který je k dispozici od TNS Kantar a Medianu, myslím, že nově příchozích nebude tolik. Jsou to ale lidé málo politicky zainteresovaní, kteří obvykle nevolí. Musela by přijít nějaká velká mobilizace.

Myslím si, že volby rozhodnou lidé, kteří u prvního kola byli, a konkrétně ti, kteří jsou momentálně nerozhodnutí.

Je-li to 10 procent zúčastněných voličů, tedy nějakých 400 000, tak je to skutečně ta skupina, která rozhodne.

Čili Jiřímu Drahošovi ještě může pomoci kontaktní kampaň, kterou teď vede? Nepřesvědčuje již přesvědčené?

Zřejmě přesvědčuje i přesvědčené, ujišťuje je, že je potřeba přijít, ale protože je celá ta záležitost mediálně pokrytá a píše se o ní na sociálních sítích, má daleko větší dopad než jenom kontakt na místě.

Ostatně to platí i pro kontaktní, abych to řekl slovy pana prezidenta, "nekampaň", kterou vedl on. Všechna ta setkání s lidmi v místech, kam jezdil celé své volební období, měla velké mediální pokrytí, takže působila na daleko širší okruh lidí než přímo v místě samotném. To platí vždycky – pokud je osoba výrazná a média ji neopomíjejí, tak tam toto působení je.

Co se sociálních sítí týče, může volbu ovlivnit šíření dezinformací?

Jsem hluboce přesvědčen, že to ještě přijde. Může to ale platit na obě strany, dezinformace se objevovaly i vůči panu prezidentovi, typicky zprávy o tom, že má rakovinu, jsou zřejmě dezinformací. Podle stylu vedení kampaně bych to očekával spíše od Přátel Miloše Zemana, ale mohu se mýlit.