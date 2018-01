Pět hejtmanů z různých politických stran podpořilo v druhém kole kandidaturu Jiřího Drahoše, společně se vyfotili s textem "Hejtmani volí Jiřího Drahoše prezidentem" na sociální síť. Bývalého předsedu Akademie věd podpořili hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD), liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) nebo hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL).

"Myslím si, že je to člověk velmi vzdělaný, uvážlivý, klidný a upřímný, a to očekávám od hlavy státu," říká v rozhovoru Netolický.

Pětici doplňují hejtmani Královéhradeckého a Plzeňského kraje Jiří Štěpán (ČSSD) a Josef Bernard (ČSSD). “Od pana Drahoše si slibuji, že bude kultivovat politickou kulturu v zemi a že bude eventuálně držet Českou republiku v rámci euroatlantických struktur,” říká důvod své podpory Štěpán. Naopak předsedkyně Asociace krajů a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová (ANO) podporuje současnou hlavu státu ČSSD.

HN: Z jakých důvodů podporujete prezidentského kandidáta Drahoše, přestože značná část ČSSD podporuje prezidenta Zemana?

Martin Netolický: Úplně nedokážu říct, jak velká část ČSSD to je, protože my jsme už v minulých volbách neměli jednotný názor. Tak je to i tentokrát. Podle mě je to naopak přednost, že nemáme žádné stranické direktury a členové se rozhodují podle osobních preferencí. Před pěti lety jsem Miloše Zemana podpořil, ale nyní jsme v jiné situaci. Existuje celá řada postupů, které podle mě často byly nejenom na hraně, ale možná za hranou výkladu ústavy.

Vadil mi také ten nesoulad s ústavní institucí v loňském roce v květnu, protože není tak podstatné, jestli Bohuslav Sobotka byl předseda vlády za ČSSD, ale ten spor, tak jak já to vnímám, nebyl důstojný (premiér Bohuslav Sobotka přinesl demisi vlády Miloši Zemanovi, ten však chtěl zbavit funkce pouze tehdejšího předsedu vlády, pozn. redakce). Je třeba zdůraznit, že žijeme v parlamentní demokracii, nikoliv v prezidentském systému, a změna volby z nepřímé na přímou neznamená změnit kompetenci prezidenta.

Jiří Štěpán: Podpora prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše je mojí osobní záležitostí. Stejně tak ČSSD nevydala jakékoliv prohlášení, které by zastupovalo svou stranu, a plně respektuji to, že někteří členové podporují současného prezidenta Miloše Zemana a jiní zase profesora Jiřího Drahoše. Myslím si, že Drahoš je vhodným kandidátem z mnoha důvodů, mimo jiné proto, že má prokazatelné výsledky, jeho postoje jsou zřetelné a je zárukou toho, že Česko bude součástí civilizované Evropy.

HN: Plánujete aktivní podporu Jiřího Drahoše?

MN: Těch médií, která se mě ptala na pana Drahoše, bylo velice mnoho a já si myslím, že jsem poměrně hlasitě slyšet. Myslím si, že naše podpora je poměrně velká, a říkám záměrně naše, protože se nám podařilo dohodnout pět hejtmanů, kteří se vyjádřili k Drahošově podpoře. Jsou mezi nimi Jiří Čunek, Josef Bernard, Jiří Štěpán a Martin Půta.

JŠ: My jsme se dohodli na tomto dohodli s kolegy a v tu chvíli si myslím, že jsme se vyjádřili zcela zřetelně a zcela jasně.

HN: Vedete se straníky diskuse či hádky o tom, kdo je vhodnější kandidát?



MN: Hádky neprobíhají, naopak velká část strany podpořila naši iniciativu. ČSSD si musí říct na sjezdu, kterým směrem se vydá, a rozhodně to není o tom, že bychom brali prezidentské volby jako to nejdůležitější, naopak je třeba se soustředit na programové otázky.



JŠ: Každý z těch straníků na to může mít jiný názor, pochopitelně je to téma k diskusi a myslím si, že v těch jednotlivých stranách se ty diskuse vedou, ať už v parlamentních, či neparlamentních stranách. Vím, že je u sociální demokracie mnoho příznivců jak prezidenta Zemana, tak pana Drahoše. Obdobné to je i u ostatních politických stan či různých nepolitických hnutí.

HN: Jaké jsou důležité věci, které vyžadujete od svého potenciálního budoucího prezidenta?

MN: Pro mě je to člověk, jehož znám. A znám ho poměrně dobře v rámci působnosti Pardubického kraje v Akademii věd, která už trvá mnoho let. Často jsme se setkávali ve sféře odborných vědeckých studií. Myslím si, že je to člověk velmi vzdělaný, uvážlivý, klidný a upřímný, a to očekávám od hlavy státu. Kampaň je vyhrocená, to je standardní, na druhou stranu si myslím, že on je ten, který bude spojovat společnost.



JŠ: Já si slibuji od pana profesora Drahoše, že bude kultivovat politickou kulturu v zemi a že bude eventuálně držet Českou republiku v rámci euroatlantických struktur. Jeho akademické působení je mi obecně profesně velmi blízké a myslím, že vnese do České republiky nový impulz.

HN: Koho jste volil v prvním kole?

MN: Já jsem na svém osobním profilu vyzýval, aby veřejnost řekla, jestli chce změnu, nebo pokračování. Změnou by byl podle mě Jiří Drahoš, protože bylo potřeba, aby se vyprofilovaly dvě osobnosti, které vedou ten boj. Protože jsem chtěl, aby ty osobnosti měly silnou podporu, tak jsem si vybral z těch dvou potenciálních hlavních kandidátů právě Jiřího Drahoše. Na mém facebookovém profilu jsem měl naformulovaných šest bodů, podle kterých jsem postupoval. Nakonec se ukázalo, že jsou zde opravdu dva silní kandidáti, a v tuto chvíli nelze predikovat, jaký bude výsledek, protože šance mají oba.

JŠ: Pana profesora jsem volil už v 1. kole.