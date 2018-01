Prezident Miloš Zeman v pondělí večer vedl volební debatu na TV Barrandov, v níž byl sám, v uvolněné atmosféře. S moderátorem a vlastníkem televize Jaromírem Soukupem vtipkoval, například o tom, že jeho první politickou chybou bylo, když jako dítě plakal kvůli smrti komunistického prezidenta Klementa Gottwalda. Místo Zemanova soupeře v druhém kole prezidentských voleb Jiřího Drahoše, který se pořadu nezúčastnil, nechala televize prázdnou židli.

Pondělní pořad televize uvedla jako speciál Duelu Jaromíra Soukupa. V běžných vydáních Duelu politici stojí, kdežto Zeman, který má kvůli cukrovce problémy s chůzí, seděl. V první řadě hlediště, které každému výroku Zemana bouřlivě aplaudovalo, seděli členové prezidentské kanceláře a první dáma Ivana Zemanová.

Prvních asi deset minut debaty mluvil jen Soukup, který moderuje každý čtvrtek i pravidelný Zemanův rozhovor Týden s prezidentem. Neúčast Drahoše označil za "neuctivou". Prohlásil také, že tvrzení, že by měl prezident spojovat společnost, je naivní. Zemanovi kritici tvrdí, že rozděluje společnost. Sám Zeman v roce 2013 v projevu při uvedení do funkce řekl, že chce být "prezidentem všech občanů".

Zeman své vystoupení prokládal bonmoty, opakoval některá svá dřívější vyjádření. Mluvil o potřebě omezit sociální dávky pro lidi, kteří nechtějí pracovat, a riziku, že účastníci průvodu Prague Pride veřejným demonstrováním své sexuální orientace otevírají dveře k deviacím typu pedofilie. Ne každý soudce je nezávislý, ne každý vyšetřovatel je neúplatný, řekl prezident k trestnímu stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) v kauze farmy Čapí hnízdo.

V Africe je připraveno několik desítek milionů uprchlíků, uvedl Zeman jako citaci studií o migraci, většina migrantů z afrických zemí jsou podle něj "mladí zdraví muži s iPhonem v kapse". V nedávných inzerátech v tisku na Zemanovu podporu, které zveřejnil spolek Přátelé Miloše Zemana, je Zemanův protikandidát Drahoš spojován s podporou migrace. Drahoš již dříve uvedl, že je proti povinným kvótám pro přijímání uprchlíků.

Po prvním kole voleb již Zeman vystoupil sám i v nedělní debatě televize Nova. Společně s Drahošem pak bude diskutovat v úterý na Primě a ve čtvrtek v České televizi. Zeman původně loni při oznámení opětovné kandidatury tvrdil, že se debat s ostatními kandidáty vůbec nezúčastní. Poté zahájil své pravidelné pořady na TV Barrandov, kde vystupuje sám se Soukupem. Po prvním kole voleb Zeman řekl, že promluví nejvýše ve dvou debatách. S tím souhlasil Drahoš, ale Zeman pak prohlásil, že chce debaty čtyři. Drahoš využívá času před druhým kolem voleb k návštěvám voličů v regionech, počítá jen s diskusemi na Primě a v České televizi.

V neděli Zeman v televizi Nova uvedl, že by preferoval menšinovou vládu ANO, kterou by podpořila ČSSD a s ní komunisté nebo SPD. Slíbil také, že pokud bude znovu zvolen, bude méně namyšlený a sebevědomý. Pořad sledovalo 1,5 milionu diváků starších 15 let, asi 30 procent všech lidí této věkové kategorie, kteří v tu dobu měli podle dat firmy Nielsen Admosphere zapnutou televizi. Drahoš dal před duelem přednost stejně jako v pondělí setkáním s voliči. Zeman v debatě na Nově podle analýzy serveru Demagog.cz mluvil pravdu jen v 11 ze 32 faktických výroků, které během pořadu řekl. V devíti případech server ohodnotil jeho prohlášení jako nepravdivá, v deseti případech jako zavádějící a dva výroky nebylo možno ověřit.