Europoslanec Petr Ježek ukončuje spolupráci s hnutím ANO. Oznámil to v úterý v dopise zaslaném předsednictvu hnutí.

Ježek se s ANO rozchází v pohledu na podporu prezidenta Miloše Zemana a na vztah hnutí s komunisty a extremisty.

Uvedl také, že má odlišné představy než vedení hnutí o požadavcích na osobu premiéra.

Ježek v dopisu připomněl, že spojil síly s ANO v době, kdy se jeho preference pohybovaly kolem 1,5 procenta. ANO se podle něj tehdy snažilo změnit podmínky v české politice. "Profilovalo se jako protikorupční, liberální, středopravicové a proevropské hnutí a prosazovalo mimo jiné transparentnost, efektivní spravování země, posílení právního státu a vlivu republiky v Evropské unii," napsal.

Podle Ježka sice ANO výrazně uspělo, postoje hnutí se ale zároveň posunuly.

"Je to jiné hnutí a hraje jinou roli než dřív. V důsledku toho se s názory vedení hnutí ANO na zásadní politické otázky rozcházím, počínaje představou o předpokladech pro funkci premiéra přes vztah k extremistům a komunistům až po Miloše Zemana jako prezidenta republiky.

Člověk nemusí být bývalý diplomat ani hovořit se současnými českými diplomaty po Evropě, aby viděl, jak je naše země opět oslabována," napsal.

Kritizoval pondělní rozhodnutí výboru ANO, který podpořil pro druhé kolo prezidentské volby Zemana.

"V pohledu vedení hnutí se Miloš Zeman změnil po neuvěřitelně tragickém výkonu prezidentské funkce 'z pokračovatele Klausovy éry, kandidáta, který by si prezidentskou kandidaturou pouze léčil ego, jako prezident by dál rozděloval společnost, z Hradu by se za jeho prezidentství stalo opět mocenské centrum, v němž by měly hlavní slovo kontroverzní osoby spjaté se Zemanovou politickou kariérou' (rok 2013), na kandidáta hodného doporučení volit," napsal Ježek.

Ježek se nebrání diskusi se zástupci hnutí ohledně budoucnosti svého mandátu v Evropském parlamentu.

Upozornil ale, že zákon hovoří jednoznačně. Podle něj mandát přísluší zvolenému europoslanci bez ohledu na to, zda zůstane členem strany, za kterou byl zvolen.

Ježek má blízko k místopředsedovi Evropského parlamentu Pavlu Teličkovi (nestraník), který se s ANO rozešel už loni. Za důvody rozchodu tehdy Telička označil svůj nesouhlas s podporou, kterou měl ve vedení ANO Zeman, a vzdalující se pozicí mezi ním a předsedou ANO Andrejem Babišem v pohledu na evropské otázky.

Ježek byl do Evropského parlamentu zvolen na kandidátce ANO jako druhý v pořadí za Teličkou. Kromě nich má ANO v europarlamentu další dvě zástupkyně: Ditu Charanzovou a Martinu Dlabajovou. Žádná z nich zatím neuvedla, že by se s hnutím chtěla rozejít.

Obě ale před prvním kolem prezidentské volby oznámily, že Zemana nepodporují.